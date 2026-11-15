'Trại buôn người' có suất chiếu đặc biệt tại Nhật sau khi thu gần 500 tỉ

Trong lần công chiếu này, đoàn phim Trại buôn người có sự tham gia giao lưu của NSND Như Quỳnh, đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, nhà sản xuất - biên kịch - giám đốc sáng tạo Mèo Bích Trang, diễn viên Đinh Viết Tường... Thay vì một hoạt động quảng bá điện ảnh thông thường, buổi công chiếu được đặt trong khuôn khổ giao lưu văn hóa, nơi tác phẩm trở thành phương tiện kết nối con người, chia sẻ những vấn đề xã hội và giới thiệu góc nhìn của điện ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Khán giả tại Nhật phản ứng ra sao?

Đoàn phim Trại buôn người xúc động khi giới thiệu bộ phim đến khán giả tại Nhật Ảnh: NSX

Theo tiết lộ của ê kíp, buổi chiếu tại Nhật để lại nhiều trải nghiệm cho đoàn phim. Một số khán giả không kìm được xúc động khi theo dõi tác phẩm. Với nhà sản xuất và các nghệ sĩ, phản ứng này mang ý nghĩa đặc biệt bởi câu chuyện trong Trại buôn người được xây dựng từ những vấn đề xã hội có thật, trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển kịch bản kéo dài nhiều năm. Tác phẩm khai thác những góc khuất liên quan đến mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ và bóc lột con người, đồng thời đặt các nhân vật trước những lựa chọn sinh tử.

Chia sẻ về trải nghiệm tại Nhật Bản, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết: “Đối với tôi, đây là một dịp rất đặc biệt khi bộ phim có cơ hội hiện diện trong một hoạt động giao lưu văn hóa và ngoại giao. Tôi trân trọng cơ hội này, nơi câu chuyện điện ảnh có thể trở thành một phương tiện kết nối văn hóa và con người”.

Nhà sản xuất cũng nhấn mạnh điều khiến cô xúc động nhất là được chứng kiến khán giả Nhật Bản rơi nước mắt khi xem phim. Theo Mèo Bích Trang, người xem không nhất thiết phải có cùng ngôn ngữ, quốc tịch hay hoàn cảnh sống với nhân vật mới có thể cảm nhận nỗi đau và tình người trong câu chuyện.

NSND Như Quỳnh, Đinh Viết Tường cùng ê kíp Trại buôn người giao lưu với khán giả Nhật Bản Ảnh: NSX

“Tôi luôn mong muốn Trại buôn người không chỉ được xem bởi người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn có thể thực sự tiếp cận với chính khán giả bản địa của từng quốc gia. Tôi tin rằng lòng nhân ái và tinh thần đoàn kết là những giá trị không có biên giới. Nếu một câu chuyện Việt Nam có thể chạm đến trái tim của người Nhật Bản, tôi tin rằng chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục hành trình đưa bộ phim đến với thế giới”, Mèo Bích Trang chia sẻ.

'Số phận' của Trại buôn người

Hoạt động tại Nhật diễn ra trong thời điểm Trại buôn người đã tạo được dấu ấn đáng kể tại phòng vé trong nước. Ra mắt từ ngày 25.9, bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả và có tốc độ tăng trưởng doanh thu nổi bật. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tác phẩm thu hơn 78 tỉ đồng trong ba ngày cuối tuần mở màn. Tính đến hiện tại, doanh thu được ghi nhận ở mức hơn 496,4 tỉ đồng.

Suất chiếu ngày 14.11 hoàn toàn độc lập với kế hoạch khai thác thương mại quốc tế. Đối với nhà sản xuất, mục tiêu dài hạn không chỉ là đưa phim đến với cộng đồng người Việt sinh sống ở nước ngoài, mà còn tìm kiếm cơ hội để tác phẩm được tiếp cận đông đảo khán giả bản địa. Theo định hướng, ê kíp tiếp tục nghiên cứu khả năng hợp tác với các đơn vị phát hành, đối tác điện ảnh và hệ thống rạp tại những thị trường tiềm năng, song song với việc tìm kiếm cơ hội tham gia các liên hoan phim quốc tế.