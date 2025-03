Trái cây khô và trái cây tươi có khác biệt về mặt dinh dưỡng?

Trong số các loại trái cây, trái cây tươi và trái cây sấy khô là 2 dạng phổ biến nhất, được nhiều người lựa chọn để bổ sung vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Mỗi loại có những đặc điểm riêng, cung cấp nguồn dinh dưỡng khác nhau và phù hợp với từng nhu cầu sử dụng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Ông Sohaib Imtiaz, bác sĩ y khoa tại Mỹ, đã chia sẻ những thông tin cần biết về hai dạng trái cây này.

Trái cây khô và trái cây tươi đều có giá trị dinh dưỡng nhất định Ảnh: AI

Trái cây sấy khô

Trái cây sấy khô được tạo ra bằng cách loại bỏ nước khỏi trái cây tươi thông qua các phương pháp sấy như sấy khô tự nhiên, sấy bằng nhiệt hoặc công nghệ sấy lạnh.

Quá trình này giúp trái cây bảo quản được lâu hơn, đồng thời làm cô đặc hàm lượng chất dinh dưỡng.

Trái cây sấy khô có thể cung cấp lượng vitamin, khoáng chất và chất xơ tương đương với trái cây tươi, nhưng có mật độ calo và đường cao hơn. Điều này làm tăng nguy cơ tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt đối với những người có vấn đề về kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ trong trái cây sấy khô cũng cao hơn, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cải thiện tiêu hóa.

Trái cây sấy khô cũng chứa nhiều polyphenol, một nhóm hợp chất thực vật có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý mạn tính.

Trái cây tươi

Trái cây tươi có ưu điểm lớn nhờ giữ nguyên vẹn tất cả các chất dinh dưỡng tự nhiên. Do không trải qua quá trình chế biến, trái cây tươi chứa lượng vitamin C dồi dào hơn so với trái cây sấy khô, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ sản xuất collagen cho da và mô liên kết.

Hơn nữa, với hàm lượng nước cao từ 80-90%, trái cây tươi giúp cơ thể duy trì độ ẩm và hỗ trợ chức năng trao đổi chất.

Một trong những điểm mạnh của trái cây tươi là có hàm lượng calo và đường thấp hơn trái cây sấy khô. Vì vậy, có thể tiêu thụ một lượng lớn hơn mà không lo lắng về việc nạp quá nhiều calo hay đường.

Thêm vào đó, trái cây tươi giúp tạo cảm giác no lâu hơn nhờ vào hàm lượng nước cao, từ đó có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và hạn chế việc tiêu thụ quá mức thực phẩm khác.

Việc lựa chọn trái cây sấy khô hay tươi phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện sử dụng của mỗi người Ảnh: AI

Nên chọn trái cây tươi hay khô?

Mặc dù trái cây sấy khô và trái cây tươi đều mang lại lợi ích dinh dưỡng, nhưng việc lựa chọn loại nào phụ thuộc vào nhu cầu và điều kiện sử dụng của mỗi người.

Trái cây sấy khô có thể là lựa chọn tiện lợi cho những người bận rộn hoặc cần một nguồn năng lượng nhanh chóng.

Với thời gian bảo quản lâu và kích thước gọn nhẹ, trái cây sấy khô trở thành món ăn nhẹ lý tưởng khi đi du lịch hoặc làm việc.

Trong khi đó, trái cây tươi phù hợp cho những ai muốn tận hưởng hương vị tự nhiên và đầy đủ dưỡng chất mà không lo lắng về lượng đường hoặc chất bảo quản.

Một chế độ ăn uống cân bằng nên bao gồm cả trái cây tươi và trái cây sấy khô để tận dụng được những lợi ích dinh dưỡng từ cả hai loại. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một loại, trái cây tươi vẫn là lựa chọn tối ưu hơn do giữ nguyên được toàn bộ dưỡng chất và không qua chế biến.