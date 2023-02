Trai đẹp 'Hẹn hò chốn công sở' đối đầu 'tiên nữ cử tạ' Lee Sung Kyung

Làng phim ảnh Hàn Quốc tháng 2 này chứng kiến màn đối đầu của dàn diễn viên tên tuổi như sao nam Hẹn hò chốn công sở - Kim Min Kyu, Tiên nữ cử tạ Lee Sung Kyung, Cha Eun Woo, Lee Da Hee... bao gồm cả bộ phim Taxi Driver 2 được quay tại Việt Nam.

Our Blooming Youth

Sau khi gây tiếng vang với Happiness và Soundtrack #1, Park Hyung Sik quay lại màn ảnh tháng 2 trong bộ phim tình cảm cổ trang Our Blooming Youth. Đồng hành cùng anh là nữ diễn viên When My Love Blooms - Jeon So Nee.

Park Hyung Sik tái xuất với bộ phim tình cảm cổ trang Our Blooming Youth TVN

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của thái tử Lee Hwan (Park Hyung Sik) và Min Jae Yi (Jeon So Nee). Lee Hwan có tính cách kiêu ngạo, xa cách và cô độc, là người nắm giữ bí mật của một lời nguyền bí ẩn. Trong khi đó, Jae Yi là một phụ nữ sắc sảo, cô bị đổ tội là người gây nên vụ thảm sát gia tộc của mình. Phim lên sóng từ ngày 6.2 trên đài cáp tvN.

The Heavenly Idol

Nam diễn viên Hẹn hò chốn công sở Kim Min Kyu đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình giả tưởng, lấy đề tài về các câu chuyện liên quan đến Kpop - The Heavenly Idol. Trong tác phẩm lần này, Kim Min Kyu đóng vai Pontifex Lembrary, một linh mục có sức mạnh thần thánh, tỉnh dậy trong cơ thể của Woo Yeon Woo - thành viên của nhóm nhạc thần tượng kém nổi tiếng có tên Wild Animal.

Trai đẹp Hẹn hò chốn công sở Kim Min Kyu đảm nhận vai chính trong The Heavenly Idol TVN

Wild Animal đang trên bờ vực tan rã. Tuy nhiên, sau khi nhóm bước lên sân khấu lần cuối, những trò hề ngớ ngẩn của Lembrary bất ngờ thu hút được nhiều sự quan tâm, vận may chợt đến giúp nhóm nhạc này đổi đời. Ngoài ra, The Heavenly Idol còn có sự tham gia của diễn viên Go Bo Gyeol, người từng ghi dấu ấn thông qua Hi Bye, Mama! và Biên niên sử Arthdal. Phim ra mắt ngày 15.2 trên đài cáp tvN.

Big Bet 2

Choi Min Sik sẽ trở lại trong phần hai của Big Bet trên Disney+, lần này nhân vật Cha Moo Sik của anh tiếp tục vươn lên nắm quyền với tư cách là ông chủ sòng bạc ở Philippines. Ngôi sao Nhật ký tự do của tôi Son Suk Ku đóng vai Oh Seung Hoon, một đặc vụ đang cố gắng hạ gục Cha Moo Sik.

Big Bet 2 là bộ phim khai thác câu chuyện tại các sòng bạc Disney+

Bộ phim được đồng đạo diễn bởi Kang Yoon Sung, "cha đẻ" của tác phẩm hành động tội phạm ăn khách do Ma Dong Seok đóng chính -The Outlaws. Ngoài ra, Big Bet 2 còn có sự tham gia của Lee Dong Wi và diễn viên Trò chơi con mực Heo Sung Tae. Phim được phát hành trên Disney+ từ ngày 15.2.

Taxi Driver 2

Phim chính kịch hành động Taxi Driver chính thức trở lại với mùa thứ hai trên SBS. Một lần nữa, Lee Je Hoon tiếp tục ngồi sau tay lái trong vai Kim Do Gi. Từng là đội trưởng lực lượng đặc biệt, Kim Do Gi có quá khứ ám ảnh, mẹ anh bị giết chết dưới tay một kẻ sát nhân hàng loạt.

Taxi Driver 2 có nhiều cảnh quay được thực hiện tại Việt Nam SBS

Do Gi gia nhập công ty taxi Rainbow, tiền thân của một tổ chức cảnh vệ, bí mật báo thù cho kẻ yếu. Anh đảm nhận vai trò là người lái xe át chủ bài của họ. Đồng tái xuất với Lee Je Hoon là Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin... Một phần bối cảnh phim được quay hình tại Việt Nam. Taxi Driver 2 sẽ lên sóng vào ngày 17.2 trên kênh SBS.

Call It Love

Trước khi chính thức trở lại với vai nữ chính trong bộ phim ăn khách Người thầy y đức 3, Lee Sung Kyung sẽ nên duyên cùng Kim Young Kwang thông qua tác phẩm lãng mạn Call It Love, do Disney+ sản xuất.

Sau Shooting Stars, Lee Sung Kyung tái xuất màn ảnh nhỏ với Call It Love Disney+

Lần này, "tiên nữ cử tạ" vào vai Sim Woo Joo, cuộc sống của cô trở thành cơn ác mộng khi cha bắt đầu hẹn hò với người phụ nữ vốn rất ghét cô. Sau cái chết của cha, bà ta đuổi Woo Joo ra khỏi nhà, vì lẽ đó, cô thề mình nhất định phải trả mối thù này. Cô bắt đầu tiếp cận con trai của bà - Hang Dong Jin (Kim Young Kwang), một người cô đơn, nghiện công việc. Sau quá trình tiếp túc, Woo Joo bàng hoàng nhận ra mình đã yêu Young Kwang từ lúc nào không hay. Phim lên sóng ngày 22.2 trên nền tảng Disney+.

Island 2

Kim Nam Gil, Lee Da Hee và Cha Eun Woo sẽ tiếp tục chiến đấu với yêu quái trên đảo Jeju trong phần hai của bộ phim hành động giả tưởng Island. Dự án được đầu tư kinh phí lớn, dựa trên truyện tranh mạng cùng tên của tác giả Yoon In Wan.

Khán giả tiếp tục được chiêm ngưỡng "bộ đôi nhan sắc" Cha Eun Woo và Lee Dae Hee thông qua Island 2 TVing

Sau màn xuất hiện chớp nhoáng trong phần đầu tiên, nhân vật phản diện của Sung Joon sẽ được xây dựng nổi bật hơn tại phần mới này. Cùng với đó, câu chuyện thần thoại về ác ma sắc dục và những kẻ chiến đấu với chúng sẽ được khai thác một cách rõ nét. Island 2 phát sóng trên TVing từ ngày 24.2.