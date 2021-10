‘Trai hư’ Hollywood Alec Baldwin: Sự nghiệp lẫy lừng và đời tư nhiều tai tiếng

Hollywood Reporter và hàng loạt trang tin nước ngoài sáng 22.10 (giờ Việt Nam) đưa tin nam diễn viên Alec Baldwin vô tình nổ súng trên phim trường Rust khiến một đạo diễn hình ảnh thiệt mạng, còn đạo diễn phim Joel Souza rơi vào tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Là ngôi sao nổi tiếng, Alec Baldwin lại thường xuyên khiến công chúng thất vọng vì lùm xùm đời tư. Trong quá khứ, tài tử vướng vào nhiều vụ hành hung người khác, phát ngôn gây tranh cãi...

Diễn viên gạo cội

Alec Baldwin sinh năm 1958 tại Mỹ. Nam diễn viên bén duyên với diễn xuất vào những năm 1980, gây chú ý khi đóng chính phim The Hunt for Red October (tựa Việt: Cuộc truy đuổi dưới đáy trùng khơi, 1990).

Từ những năm 2000, Alec Baldwin xây dựng chỗ đứng vững chắc ở Hollywood, góp mặt vào nhiều tác phẩm đình đám: Pearl Harbor (Trân Châu Cảng, 2001), The Aviator (Phi công tỷ phú, 2004), The Departed (Điệp vụ Boston, 2006)... Năm 2003, tài tử nhận đề cử giải Oscar hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong phim The Cooler.

Ở mảng phim truyền hình, từ năm 2006 đến 2013, Alec Baldwin thành công với phim sitcom 30 Rock của đài NBC. Tác phẩm giúp ngôi sao Hollywood chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc ở hai giải thưởng danh giá là Quả cầu vàng (mùa giải 2006, 2008, 2009) và Emmy (2008).

Bên cạnh phim ảnh, Alec Baldwin hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác. Ông lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình: Rise of the Guardians (Sự trỗi dậy của các Vệ thần, 2012), The Boss Baby (Nhóc trùm, 2017)... Alec Baldwin còn là diễn viên kịch, MC kỳ cựu của show hài kịch Saturday Night Live...





Đời tư nhiều tai tiếng

Năm 1993, Alec Baldwin kết hôn với người vợ đầu - nữ diễn viên Kim Basinger. Cả hai có một con gái, trước khi chia tay vào năm 2002. Năm 2007, Alec Baldwin hứng chỉ trích sau khi tờ TMZ tung đoạn băng ông mắng chửi con gái thậm tệ. Trả lời tạp chí Playboy năm 2009, tài tử thừa nhận từng có ý định tự tử sau hành vi thiếu kiểm soát trên.

Năm 2012, Alec Baldwin cưới doanh nhân Hilaria Baldwin. Hồi năm ngoái, cặp đôi chào đón đứa con chung thứ 5. Thời điểm này, Alec Baldwin đã bước sang tuổi 62.

Alec Baldwin còn được mệnh danh là "trai hư" của Hollywood vì tính khí nóng nảy, hay "động thủ" với người khác. Năm 2012 và 2013, ngôi sao gạo cội bị bắt gặp bẻ tay, đấm vào mặt một số paparazzi (phóng viên săn ảnh).

Năm 2014, Alec Baldwin bị "tuýt còi" vì vi phạm luật giao thông, nhưng đáp trả bằng hành động tấn công cảnh sát. Nam diễn viên cũng từng bị buộc rời khỏi một chuyến bay của American Airlines vì không chịu dừng chơi trò chơi trên điện thoại. Sau đó, ông còn lên mạng xã hội chế nhạo hãng bay.

Trên truyền thông, Alec Baldwin thường phát ngôn gây ồn ào. Năm 2017, nam diễn viên gây sốc khi kể chuyện đóng cảnh "nóng" trong phim Mini’s First Time (2006) mà không biết bạn diễn của mình khi đó chỉ mới 17 tuổi. Tài tử tức giận tố cáo đoàn phim che giấu thông tin, còn nhà sản xuất phủ nhận. Đôi bên "lời qua tiếng lại" một thời gian.

Năm 2018, Alec Baldwin "gây sốt" nhờ đóng giả Tổng thống Mỹ đương nhiệm khi đó là ông Donald Trump trong show Saturday Night Live. Tham gia một chương trình sau đó, nam diễn viên tiếp tục đùa cợt về chuyện mình sẽ đứng ra chạy đua vào Nhà trắng và đánh bại ông Trump.