Trải nghiệm ASUS Vivobook S14: mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ cùng AI

Xu hướng laptop AI trong năm 2025 không chỉ dừng lại ở hiệu năng, mà còn hướng đến trải nghiệm di động: gọn nhẹ, pin bền và khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo trực tiếp trên thiết bị. ASUS Vivobook S14 thế hệ mới là minh chứng rõ rệt, với hai phiên bản tiêu biểu – một dùng AMD Ryzen AI 5 330 và một dùng Snapdragon X1 26 100 – cùng chia sẻ ngôn ngữ thiết kế hiện đại nhưng mang lại trải nghiệm khác biệt cho từng nhóm người dùng.

Thiết kế: tinh gọn, chắc chắn và năng động trên Vivobook S14

Cầm Vivobook S14 trên tay, cảm giác đầu tiên là sự gọn gàng. Với trọng lượng khoảng 1,4 kg và độ mỏng chưa tới 1,8 cm, máy đủ nhẹ để cầm một tay và dễ dàng bỏ gọn trong balo. Thiết kế này hướng đến những người dùng di chuyển thường xuyên, từ sinh viên cho tới nhân viên văn phòng.

Vivobook S14 với thiết kế gọn nhẹ có thể phù hợp cho nhu cầu sử dụng ở mọi nơi ẢNH: KHẢI MINH

Chất liệu nhôm được sử dụng cho cả mặt trên và mặt dưới của máy, đem lại sự cứng cáp và vẻ sang trọng. Trong thao tác cầm nắm, vỏ kim loại không gây trơn, giảm nguy cơ trượt tay. Bản lề của máy khá nhẹ nhưng vững chắc, cho phép mở máy bằng một tay và gập phẳng tới 180 độ. Tính năng này tỏ ra hữu ích trong các buổi thảo luận nhóm, khi nhiều người cần cùng theo dõi nội dung trên màn hình.

Màu sắc cũng góp phần tạo cá tính cho từng mẫu. Phiên bản AMD chọn tông Bạc Bạch Kim trẻ trung, sáng sủa, hợp với người dùng năng động. Trong khi đó, bản Snapdragon khoác lên sắc Xám Trầm mạnh mẽ, chững chạc, phù hợp môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cả hai phiên bản AMD lẫn Snapdragon đều được trang bị màn hình OLED 14 inch với viền mỏng ẢNH: KHẢI MINH

Về hiển thị của Vivobook S14, cả hai cùng trang bị màn hình OLED 14 inch, tỉ lệ 16:10, độ phân giải 1920 x 1200, tần số quét 60 Hz, độ sáng 300 nits và độ phủ màu 95% DCI-P3. Trải nghiệm thực tế cho thấy hình ảnh sắc nét, màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao. Từ việc xem video HDR đến chỉnh sửa ảnh, màn hình đều thể hiện tốt. Dù viền chưa đạt mức “tràn viền” hoàn toàn, nhưng thiết kế mỏng gọn đủ tạo cảm giác thoáng mắt khi sử dụng.

Cận cảnh hai phiên bản màu khác nhau của Vivobook S14 ẢNH: KHẢI MINH

Camera FHD tích hợp IR cho phép đăng nhập bằng khuôn mặt chỉ trong khoảng hai giây, ngay cả ở điều kiện thiếu sáng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng giúp tăng trải nghiệm tiện lợi trong công việc hàng ngày. Bàn phím ErgoSense được tối ưu với phím kích thước lớn, hành trình hợp lý, đem lại cảm giác thoải mái khi nhập liệu lâu. Touchpad rộng, nhạy, hỗ trợ nhiều cử chỉ đa điểm như cuộn trang, zoom hay điều chỉnh âm lượng, giúp thao tác nhanh hơn khi không dùng chuột ngoài.

Hiệu năng: mỗi phiên bản phục vụ một nhu cầu

Trong các tác vụ thường ngày, cả hai phiên bản Vivobook S14 đều cho thấy sự ổn định. Máy phản hồi nhanh khi mở nhiều tab trình duyệt, chạy các ứng dụng Office hay tham gia họp trực tuyến. Tản nhiệt hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn khó chịu, giữ cho trải nghiệm học tập và làm việc liền mạch.

Điểm đáng chú ý hơn cả là khả năng khai thác AI. Máy có thể tự sáng màn hình khi phát hiện ánh mắt, nhận diện khuôn mặt nhanh chóng bằng camera IR, trong khi các tính năng Copilot như gợi ý văn bản, dịch nhanh hoặc chỉnh sửa hình ảnh đều được thực hiện trơn tru mà không cần kết nối mạng. Đây là minh chứng rõ cho xu hướng laptop AI, đưa khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo về gần hơn với người dùng.

Tuy nhiên, khác biệt rõ ràng lại đến từ nền tảng vi xử lý. Phiên bản AMD Ryzen AI 5 330 mang lại cảm giác quen thuộc hơn, với hiệu năng truyền thống ổn định và GPU Radeon 840M xử lý tốt các phần mềm đồ họa như Photoshop, Premiere hoặc chơi các trò chơi cơ bản. Điểm cộng lớn nằm ở khả năng nâng cấp RAM nhờ khe SO-DIMM, phù hợp cho những ai cần mở rộng cấu hình khi khối lượng công việc gia tăng.

Kết quả các bài đánh giá hiệu năng của Vivobook S14 ở cả hai phiên bản ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, Snapdragon X1 26 100 lại đại diện cho một hướng đi mới. GPU Adreno và NPU Hexagon 45 TOPS giúp máy xử lý nhanh các tác vụ AI, đồng thời tiết kiệm năng lượng hơn. Dù không thiên về đồ họa nặng, nhưng nhờ kiến trúc ARM, bản Snapdragon cho trải nghiệm Copilot+ PC mượt mà, RAM LPDDR5X tốc độ cao đủ để giữ mọi thao tác ổn định, dù không nâng cấp được thêm.

Sự khác biệt lớn nhất thể hiện ở pin. Theo công bố, bản AMD đạt khoảng 23 giờ phát video offline, còn bản Snapdragon lên đến 30,5 giờ. Thực tế sử dụng cũng cho thấy khả năng bền bỉ: một ngày làm việc 8 tiếng với tác vụ văn phòng, pin có thể kéo dài 2-3 ngày; xem YouTube 1 giờ chỉ hao 2% pin, còn họp trực tuyến 1 giờ giảm khoảng 3%. Cả hai máy cũng hỗ trợ sạc nhanh 65W bằng cả sạc theo máy lẫn sạc thay thế, hiệu năng sạc đạt 60% dung lượng pin chỉ trong chưa tới 50 phút, và không gây quá nóng khi sạc.

Điểm khác biệt duy nhất của hai phiên bản chính là cổng USB-C có Thunderbolt Gbps ẢNH: KHẢI MINH

Kết nối là điểm thể hiện rõ định hướng khác biệt. Phiên bản AMD được trang bị Wi-Fi 6 cùng các cổng quen thuộc như USB-C 3.2, HDMI, USB-A và jack 3.5 mm, vừa đủ cho nhu cầu phổ thông. Trong khi đó, bản Snapdragon nổi bật với Wi-Fi 6E ba băng tần và đặc biệt là hai cổng Thunderbolt 40 Gbps, mang đến lợi thế lớn cho những ai cần kết nối ổ cứng tốc độ cao hoặc xuất tín hiệu ra màn hình ngoài.

Đánh giá chung

Vivobook S14 thế hệ mới cho thấy sự cân bằng giữa thiết kế gọn nhẹ, pin lâu và khả năng xử lý AI ngay trên máy, điều mà người dùng ngày nay ngày càng quan tâm. Hai phiên bản AMD Ryzen AI và Snapdragon X không cạnh tranh trực tiếp mà bổ sung cho nhau, mỗi mẫu đáp ứng một nhóm nhu cầu khác nhau.

Điểm chung ở cả hai vẫn là màn hình OLED sắc nét, bàn phím dễ chịu khi gõ lâu và camera mở khóa nhanh. Với mức giá từ 22,99 triệu đồng, Vivobook S14 nổi bật trong phân khúc laptop AI mỏng nhẹ, đem lại cho người dùng nhiều lựa chọn. Dải sản phẩm hiện cũng đã có mặt tại Việt Nam với các phiên bản từ Snapdragon X, AMD Ryzen AI đến Intel Core Ultra Series 2, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ học tập, làm việc đến sáng tạo nội dung.