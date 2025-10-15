Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Trải nghiệm camera trên vivo X300 Series: Khi người không chuyên cũng làm 'nhiếp ảnh gia'

Thạch An
Thạch An
15/10/2025 10:03 GMT+7

Với vivo X300 Series, đặc biệt là X300 Pro, nhiếp ảnh trở nên gần gũi hơn bao giờ hết - không phải vì bạn hiểu về khẩu độ hay tiêu cự, mà vì chiếc điện thoại hiểu ánh sáng và cảm xúc thay cho bạn.

vivo X300 Series - khi smartphone hiểu được ánh sáng như máy ảnh  

Với cảm biến ZEISS 200MP và bộ xử lý hình ảnh vivo V3+, X300 Series, đặc biệt là X300 Pro - cho khả năng ghi lại ánh sáng tự nhiên chân thực đến ngạc nhiên. Không còn những vùng sáng bị cháy hay da người bị "trắng gắt", các chi tiết trong khung hình được giữ nguyên độ mềm và độ sâu. Giữa buổi chiều âm u ở Thượng Hải, một tấm chân dung chụp vội bên góc tường vẫn có độ chuyển sáng mượt, không cần chỉnh sửa thêm.

Trải nghiệm nhiếp ảnh cinematic cùng vivo X300 Series: Khi người không chuyên cũng chụp ảnh đẹp - Ảnh 1.

So sánh hai ảnh được chụp chung tiêu cự 100mm và f5.6 của vivo X300 (bên trái) và iPhone Pro Max (bên phải)

ẢNH: T.A

So sánh hai ảnh được chụp chung tiêu cự 100mm và f5.6, ảnh từ vivo X300 có dải sáng rộng, giữ chi tiết tốt ở cả vùng tối lẫn vùng sáng, ánh sáng phản được kiểm soát tự nhiên và mềm mại. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max cho độ sáng gắt hơn, vùng tối dễ mất chi tiết, khiến tổng thể ảnh thiếu độ mềm và cảm giác thật của ánh sáng. Dù là người mới chụp, bạn vẫn có thể tạo ra những bức ảnh đẹp, chỉ bằng việc cảm nhận ánh sáng và nhấn chụp đúng lúc.

Màu da yếu tố tinh tế trong nhiếp ảnh chân dung: vivo là thương hiệu hiếm hoi đầu tư riêng cho thuật toán VCS 3.0 Color Science nhằm tái hiện màu da trung thực. Chế độ ZEISS Natural Portrait đặc biệt đáng thử với người không chuyên. Chỉ cần giơ máy lên, ánh sáng tự điều chỉnh, tông da người chụp được cân bằng mềm mại. Ở X300 Series, tông da người châu Á được xử lý nhẹ, tránh quá sáng hoặc bệt. Khi chụp nhóm bạn, từng khuôn mặt vẫn giữ sắc độ riêng, phản ánh sự khác biệt thật chứ không đồng màu như nhiều điện thoại khác. Đó là điều khiến người cầm máy dễ có cảm hứng chụp hơn.

Trải nghiệm nhiếp ảnh cinematic cùng vivo X300 Series: Khi người không chuyên cũng chụp ảnh đẹp - Ảnh 2.

Khi chụp nhóm bạn, từng khuôn mặt vẫn giữ sắc độ riêng

ẢNH: T.A

Khả năng xử lý ánh sáng linh hoạt trong nhiều môi trường khác nhau

Trong loạt thử nghiệm thực tế, vivo X300 Series cho thấy khả năng xử lý ánh sáng linh hoạt trong nhiều môi trường khác nhau, từ điều kiện thiếu sáng ngoài trời đến ánh đèn vàng trong nhà. Ở khung cảnh đêm Thượng Hải, máy giữ được chi tiết tốt ở cả vùng sáng và tối, không cháy đèn, không nhiễu hạt dù ISO cao.

Trải nghiệm nhiếp ảnh cinematic cùng vivo X300 Series: Khi người không chuyên cũng chụp ảnh đẹp - Ảnh 3.

Ở khung cảnh đêm Thượng Hải, máy giữ được chi tiết tốt ở cả vùng sáng và tối

ẢNH: T.A

Khi chụp chân dung ngoài trời với ánh sáng tán xạ, vùng sáng được kiểm soát tự nhiên, hậu cảnh mờ mịn và không viền cắt gắt. Trong không gian ánh sáng nhân tạo, X300 Pro vẫn duy trì cân bằng trắng ổn định, cho tông da trung thực và dải sáng mềm. Các thông số thực tế như tiêu cự 46 - 85mm, khẩu độ f/1.6 - f/2.6, cùng thuật toán ZEISS Natural Colorchống rung CIPA 5.5 giúp máy đạt được chất ảnh gần với máy ảnh chuyên nghiệp, đặc biệt ở khả năng tái hiện ánh sáng và chất liệu da người một cách trung thực.

Trải nghiệm nhiếp ảnh cinematic cùng vivo X300 Series: Khi người không chuyên cũng chụp ảnh đẹp - Ảnh 4.

vivo X300 Series cho thấy bước tiến đáng kể trong khả năng xử lý ánh sáng và màu sắc

ẢNH: T.A

Tuy nhiên, để khai thác hết khả năng của cụm camera ZEISS, người dùng vẫn cần làm quen với giao diện chụp có nhiều tùy chọn và chế độ mở rộng. Một số ý kiến cho rằng vivo nên tối giản trải nghiệm thao tác, giúp việc chuyển đổi giữa các tiêu cự và chế độ trở nên nhanh và trực quan hơn, phù hợp với thói quen chụp ảnh của người dùng phổ thông.

Tổng thể, vivo X300 Series cho thấy bước tiến đáng kể trong khả năng xử lý ánh sáng và màu sắc. Máy thể hiện tốt ở nhiều điều kiện khác nhau, từ ánh sáng tự nhiên, đèn vàng trong nhà đến chụp đêm đô thị. Đây là hướng tiếp cận hợp lý của vivo trong việc tối ưu trải nghiệm nhiếp ảnh di động, tập trung vào khả năng tái hiện ánh sáng thật và cảm xúc hình ảnh thay vì chỉ nâng cấp thông số kỹ thuật.

vivo X300 Series ra mắt: đưa nhiếp ảnh di động lên tầm chuyên nghiệp

vivo X300 Series ra mắt: đưa nhiếp ảnh di động lên tầm chuyên nghiệp

Ra mắt tại Thượng Hải nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, vivo X300 Series gây chú ý với hệ thống camera ZEISS 200MP và sức mạnh "siêu chip kép" Dimensity 9500 và vivo V3+, tái định nghĩa trải nghiệm nhiếp ảnh trên smartphone.

