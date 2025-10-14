vivo X300 Series ra mắt: đưa nhiếp ảnh di động lên tầm chuyên nghiệp

vivo X300 Series với camera ZEISS 200MP - chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động

Dòng vivo X300 Series gồm hai phiên bản: X300 Pro và X300, đều trang bị cụm camera ZEISS 200MP. X300 Pro sở hữu camera tele ZEISS APO 200MP với cảm biến HPB 1/1.4 inch đồng phát triển cùng Samsung, khẩu độ f/2.67 và lớp phủ ZEISS T*, đạt chuẩn chống rung CIPA 5.5 giúp ảnh sắc nét ngay cả ở tiêu cự xa. Máy còn tích hợp cảm biến chính Sony LYT-828 1/1.28 inch và công nghệ VCS 3.0, mang lại khả năng tái tạo màu chính xác, giảm nhiễu và tăng chi tiết trong điều kiện thiếu sáng.

vivo X300 Series với camera ZEISS 200MP - chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động ẢNH: T.A

Trong khi đó, X300 hướng đến người dùng yêu thích thiết kế nhỏ gọn, trang bị cảm biến ZEISS 200MP f/1.68 cùng tính năng AI One-Shot Multi-Crop, cho phép chụp một lần và tự động tạo nhiều bố cục ảnh, lý tưởng cho sáng tạo nội dung và nhiếp ảnh cá nhân.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Hoàng Đào, Phó Chủ tịch phụ trách sản phẩm của vivo, cho biết: "Điều khiến chúng tôi tự hào không phải là những con số, mà là những khoảnh khắc người dùng lưu giữ trong album của họ. Công nghệ có thể thay đổi, nhưng sứ mệnh của vivo vẫn luôn bền vững".

Trải nghiệm tối ưu với pin mạnh mẽ và hệ điều hành mới

Nếu X300 Pro gây ấn tượng với thân máy cong Unibody 3D Glass, màn hình 6,78 inch và mặt lưng Coral Velvet Glass sang trọng, thì X300 lại chinh phục người dùng bởi sự gọn gàng với màn hình phẳng 6,31 inch, chỉ nặng 190g, dễ thao tác bằng một tay. Cả hai đều được trang bị màn hình ZEISS Master Color Display, hỗ trợ 2160Hz PWM Dimming và DC Dimming, giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu dài. Máy đạt chuẩn IP68/IP69 chống nước, cảm biến vân tay siêu âm 3D, cùng cổng USB 3.2 tốc độ cao. vivo X300 Series sử dụng chip Dimensity 9500 do vivo và MediaTek đồng phát triển, kết hợp chip hình ảnh vivo V3+, mang lại khả năng xử lý nhanh và mượt trong mọi tác vụ.

X300 lại chinh phục người dùng bởi sự gọn gàng với màn hình phẳng 6,31 inch, chỉ nặng 190g ẢNH: T.A

Về pin, X300 Pro sở hữu dung lượng 6.510 mAh, còn X300 là 6.040 mAh, đều dùng công nghệ cực dương Silicon Anode. Nhờ tối ưu đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm, hiệu suất năng lượng tương đương các thiết bị có pin 7000–7500 mAh trên thị trường. Để mở rộng giới hạn sáng tạo của dòng X300, vivo còn giới thiệu ống mở rộng tiêu cự ZEISS 2.35x Telephoto Extender và bộ Photography Kit, tương thích với tất cả các mẫu trong series. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc nổi bật từ xa, dù là trong buổi hòa nhạc hay phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ.

vivo còn giới thiệu ống mở rộng tiêu cự ZEISS 2.35x Telephoto Extender và bộ Photography Kit ẢNH: T.A

Ở mảng quay video, vivo X300 Pro thể hiện rõ tham vọng nâng tầm nhiếp ảnh di động. Thiết bị hỗ trợ quay 4K 60fps Portrait Video, đồng thời cả camera chính và camera tele đều ghi hình ở 4K 120fps với tính năng Dual-Channel EIS, mang đến video Dolby Vision HDR có độ chi tiết và màu sắc chuẩn điện ảnh. Không chỉ dừng ở đó, X300 Pro còn cho phép quay 4K 120fps 10-bit Log trên mọi tiêu cự - một tính năng hiếm gặp ở smartphone.

X300 Pro còn cho phép quay 4K 120fps 10-bit Log trên mọi tiêu cự ẢNH: T.A

Máy tích hợp quy trình xử lý màu ACES tương tự các chuẩn hậu kỳ phim chuyên nghiệp, giúp đồng bộ màu sắc giữa điện thoại, máy quay và phần mềm chỉnh sửa. Thiết bị vận hành trên OriginOS 6, nền tảng mới nhất của vivo, được tối ưu hóa với hàng loạt tính năng AI thông minh và khả năng kết nối liền mạch với hệ sinh thái Apple. Hệ điều hành này không chỉ tăng hiệu suất mà còn giúp trải nghiệm quay, chụp và chỉnh sửa hình ảnh trở nên trực quan hơn.

Tại Trung Quốc, vivo X300 Pro có giá khởi điểm 5.299 nhân dân tệ (khoảng 19,6 triệu đồng). Sản phẩm dự kiến sẽ lên kệ tại Việt Nam trong tháng 11, cạnh tranh trực tiếp với các flagship cao cấp như iPhone 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro Max hay Samsung Galaxy S25 Ultra.