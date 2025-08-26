vivo V60 tích hợp camera siêu tele ZEISS 50 MP ra mắt thị trường Việt Nam

vivo V60 được đồng chế tác cùng ZEISS, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung đột phá với camera siêu tele ZEISS 50 MP và hàng loạt công nghệ hình ảnh tiên tiến.

Sản phẩm sở hữu thiết kế tinh tế, độ bền ấn tượng, pin dung lượng lớn 6.500 mAh và công nghệ sạc siêu tốc 90W giúp người dùng luôn kết nối suốt cả ngày. Đặc biệt, vivo V60 được hỗ trợ 4 bản cập nhật Funtouch OS và 6 năm cập nhật bảo mật nhằm đảm bảo hiệu năng ổn định lâu dài.

vivo V60 được đồng chế tác cùng ZEISS Ảnh: vivo

Nhờ sự phát triển bởi ZEISS, hệ thống camera trên vivo V60 được tối ưu cho việc chụp ảnh chân dung, vlog du lịch và những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, gia đình. Camera siêu tele ZEISS 50 MP sử dụng cảm biến Sony IMX882 với khẩu độ f/2.65, thiết kế kính tiềm vọng cho phép zoom quang mạnh mẽ mà vẫn giữ thân máy mỏng.

Chế độ Chân Dung Sân Kh ấu Tele ZEISS 10x giúp ghi lại những màn trình diễn với cảm giác như đang ngồi hàng ghế đầu, tái hiện chi tiết biểu cảm và chất liệu trang phục. Trong khi đó, chế độ Chân Dung Đa Tiêu C ự ZEISS với 5 tiêu cự chân dung tiêu chuẩn kết hợp phong cách Bokeh ZEISS mang lại chất điện ảnh cho những bức ảnh. Tiêu cự 85 mm đặc biệt hữu dụng khi chụp ở sự kiện hoặc du lịch giúp bắt trọn cảm xúc từ xa mà vẫn giữ hậu cảnh mềm mại. Tính năng Tăng Cường Ản h AI đảm bảo ảnh rõ nét ngay cả ở khoảng cách xa mang lại khả năng zoom từ 10x đến tối đa 100x.

Ngoài camera tele, vivo V60 còn trang bị camera chính ZEISS OIS 50 MP, camera siêu rộng ZEISS 8 MP và camera selfie nhóm ZEISS 50 MP mang đến trải nghiệm quay video 4K đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung chất lượng cao.

Thiết kế cụm camera sau của vivo V60

Ảnh: vivo

vivo V60 có màn hình viền siêu mỏng, cong 41°, đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68 và IP69 mang lại khả năng ngâm sâu 1,5m trong 120 phút. Máy được trang bị kính cường lực Diamond Shield thế hệ mới giúp cung cấp khả năng chống rơi vượt trội. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Midnight Berry và Mist Gray.

Với pin BlueVolt 6.500 mAh và công nghệ sạc siêu tốc 90W, vivo V60 cung cấp thời lượng sử dụng cả ngày, loại bỏ nhu cầu mang pin dự phòng. Bên trong là sức mạnh đến từ chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12 GB (có thể mở rộng thêm 12 GB) và bộ nhớ lên đến 512 GB cho trải nghiệm chơi game mượt mà.