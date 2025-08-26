Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

vivo V60 tích hợp camera siêu tele ZEISS 50 MP ra mắt thị trường Việt Nam

Thành Luân
Thành Luân
26/08/2025 16:49 GMT+7

Việt Nam trở thành một trong những thị trường đầu tiên được vivo chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới nhất thuộc dòng V, vivo V60.

vivo V60 được đồng chế tác cùng ZEISS, mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung đột phá với camera siêu tele ZEISS 50 MP và hàng loạt công nghệ hình ảnh tiên tiến.

Sản phẩm sở hữu thiết kế tinh tế, độ bền ấn tượng, pin dung lượng lớn 6.500 mAh và công nghệ sạc siêu tốc 90W giúp người dùng luôn kết nối suốt cả ngày. Đặc biệt, vivo V60 được hỗ trợ 4 bản cập nhật Funtouch OS và 6 năm cập nhật bảo mật nhằm đảm bảo hiệu năng ổn định lâu dài.

vivo V60 tích hợp camera siêu tele ZEISS 50 MP ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 1.

vivo V60 được đồng chế tác cùng ZEISS

Ảnh: vivo

Nhờ sự phát triển bởi ZEISS, hệ thống camera trên vivo V60 được tối ưu cho việc chụp ảnh chân dung, vlog du lịch và những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, gia đình. Camera siêu tele ZEISS 50 MP sử dụng cảm biến Sony IMX882 với khẩu độ f/2.65, thiết kế kính tiềm vọng cho phép zoom quang mạnh mẽ mà vẫn giữ thân máy mỏng.

Chế độ Chân Dung Sân Khấu Tele ZEISS 10x giúp ghi lại những màn trình diễn với cảm giác như đang ngồi hàng ghế đầu, tái hiện chi tiết biểu cảm và chất liệu trang phục. Trong khi đó, chế độ Chân Dung Đa Tiêu Cự ZEISS với 5 tiêu cự chân dung tiêu chuẩn kết hợp phong cách Bokeh ZEISS mang lại chất điện ảnh cho những bức ảnh. Tiêu cự 85 mm đặc biệt hữu dụng khi chụp ở sự kiện hoặc du lịch giúp bắt trọn cảm xúc từ xa mà vẫn giữ hậu cảnh mềm mại. Tính năng Tăng Cường Ảnh AI đảm bảo ảnh rõ nét ngay cả ở khoảng cách xa mang lại khả năng zoom từ 10x đến tối đa 100x.

Ngoài camera tele, vivo V60 còn trang bị camera chính ZEISS OIS 50 MP, camera siêu rộng ZEISS 8 MP và camera selfie nhóm ZEISS 50 MP mang đến trải nghiệm quay video 4K đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung chất lượng cao.

vivo V60 tích hợp camera siêu tele ZEISS 50 MP ra mắt thị trường Việt Nam - Ảnh 2.

Thiết kế cụm camera sau của vivo V60

Ảnh: vivo

vivo V60 có màn hình viền siêu mỏng, cong 41°, đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68 và IP69 mang lại khả năng ngâm sâu 1,5m trong 120 phút. Máy được trang bị kính cường lực Diamond Shield thế hệ mới giúp cung cấp khả năng chống rơi vượt trội. Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Midnight Berry và Mist Gray.

Với pin BlueVolt 6.500 mAh và công nghệ sạc siêu tốc 90W, vivo V60 cung cấp thời lượng sử dụng cả ngày, loại bỏ nhu cầu mang pin dự phòng. Bên trong là sức mạnh đến từ chip Snapdragon 7 Gen 4, RAM 12 GB (có thể mở rộng thêm 12 GB) và bộ nhớ lên đến 512 GB cho trải nghiệm chơi game mượt mà.

Hệ điều hành của vivo V60 cũng được tối ưu hóa để nâng cao hiệu quả công việc và khả năng kết nối, tích hợp Google Gemini giúp người dùng quản lý lịch và làm việc đa ứng dụng. Tính năng Trợ Lý Cuộc Gọi Thông Minh AI hiển thị phụ đề và dịch trực tiếp trong cuộc gọi, đồng thời tạo bản tóm tắt nội dung sau khi kết thúc đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Tin liên quan

vivo ra mắt kính thực tế hỗn hợp, cạnh tranh với Apple và Meta

vivo ra mắt kính thực tế hỗn hợp, cạnh tranh với Apple và Meta

Thương hiệu vivo vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập với sự kiện vivo Vision Launch Event & Imaging Grand Ceremony tại Đông Quản (Trung Quốc). Tại sự kiện, vivo giới thiệu chiếc kính thực tế hỗn hợp (MR) đầu tiên của mình là vivo Vision Discovery Edition.

Khám phá thêm chủ đề

Sony ZEISS camera công nghệ Pin Siêu tốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận