Trải nghiệm vivo V60 5G: thiết kế tinh gọn cùng khả năng nhiếp ảnh linh hoạt

Người dùng hiện nay mong đợi nhiều hơn từ một chiếc smartphone: thiết kế phải mỏng nhẹ để cầm nắm thoải mái, pin đủ lớn để sử dụng cả ngày và camera có khả năng ghi lại hình ảnh đẹp trong mọi hoàn cảnh. Vivo V60 5G xuất hiện như một lời đáp cho những yêu cầu đó, khi kết hợp dung lượng pin 6.500mAh hiếm thấy trong phân khúc với thiết kế tinh gọn và hệ thống camera hợp tác cùng ZEISS.

Thiết kế mỏng nhẹ mang lại cảm giác thoải mái

Ấn tượng đầu tiên khi cầm vivo V60 5G chính là độ mỏng chỉ 7,53mm, khó tin với một chiếc điện thoại sở hữu pin lên đến 6.500mAh. Trải nghiệm thực tế cho thấy máy không hề tạo cảm giác nặng tay, mặt lưng được hoàn thiện trơn láng, mang lại sự thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Cận cảnh thiết kế của vivo V60 5G phiên bản màu tím ẢNH: KHẢI MINH

Khung viền siêu mỏng kết hợp màn hình cong bốn cạnh tạo nên vẻ ngoài hiện đại và cao cấp. Khác với lo ngại thường gặp trên các mẫu máy có màn hình cong, V60 không xảy ra tình trạng chạm nhầm, mang lại trải nghiệm vuốt chạm chính xác. Độ sáng màn hình đạt mức 5.000 nits giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng khi sử dụng ngoài trời, đồng thời duy trì độ trung thực màu sắc, không gặp hiện tượng “quá sáng” khiến hình ảnh bị lệch màu.

Màu sắc thời thượng cũng là yếu tố ghi điểm. Phiên bản màu tím berry mang lại vẻ trẻ trung, khác biệt so với những gam màu quen thuộc, đồng thời tôn lên cụm camera ZEISS nổi bật phía sau. Nhìn chung về ngoại hình, vivo V60 cân bằng tốt giữa yếu tố thẩm mỹ, độ bền và sự tiện dụng, tạo nên một trong những thiết kế đáng chú ý nhất trong dòng V từ trước đến nay.

Camera trên vivo v60 5G mang đến trải nghiệm chân dung khác biệt

Hệ thống camera trên vivo V60 5G được hợp tác cùng ZEISS, mang đến nhiều lựa chọn tiêu cự từ 23mm đến 100mm, kết hợp độ phân giải 50MP và chống rung quang học OIS. Ống kính của camera chính ZEISS OIS 50MP (IMX882, cảm biến 1/1.95”) 23mm đóng vai trò chủ lực, cho ảnh chụp ngoài trời sáng rõ và giữ được chi tiết ở cả vùng sáng và tối. Những khung cảnh có độ tương phản cao như bầu trời, mây hay tán lá vẫn được tái hiện trung thực, không xuất hiện hiện tượng cháy sáng. Khi chụp từ trên cao hoặc trong không gian đông đúc, máy duy trì được độ phân tách màu sắc và chiều sâu, tạo nên những khung hình tự nhiên và sắc nét.

Ảnh chụp bằng camera 23mm (1x) trên vivo V60 5G trong các điều kiện ánh sáng khác nhau ẢNH: KHẢI MINH

Khả năng chụp chân dung là điểm mạnh nổi bật của vivo V60. Các tiêu cự 35mm và 50mm mang đến hiệu ứng gương mặt cân đối, hậu cảnh làm mờ vừa đủ để tôn lên chủ thể mà không tách rời khung cảnh. Filter màu ZEISS tạo cảm giác ấm áp, hợp với các bức ảnh đời thường, đặc biệt được đánh giá cao khi chụp nữ giới. Trong điều kiện đủ sáng, AI xử lý hậu kỳ cho ảnh chất lượng cao, còn khi thiếu sáng mức hoàn thiện đạt khoảng 70% nhưng vẫn giữ được độ tự nhiên. Với những bức ảnh ở tiêu cự dài hơn như 85mm, bokeh rõ nét và chiều sâu tốt, phù hợp khi muốn tách nhân vật ra khỏi nền phức tạp.

Ảnh chân dung và selfie từ camera của vivo V60 5G cho hình ảnh có màu sắc tươi sáng cùng độ nét cao, trong trẻo

ẢNH: KHẢI MINH

Camera selfie 50MP cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt khi có thể nhận diện nhóm 4–5 người, cân bằng ánh sáng hợp lý để mọi gương mặt đều rõ ràng. Tóc và các chi tiết nhỏ không bị xử lý quá tay, mang lại cảm giác tự nhiên hơn so với nhiều mẫu máy cùng tầm giá.

Ống kính tele tiếp tục mở rộng khả năng sáng tạo khi cho phép người dùng chụp xa mà vẫn giữ được chi tiết. Ở mức zoom 243mm, ảnh thể hiện rõ cấu trúc tháp viễn thông và các mảng mây trời mà không bị mất nét. Ngay cả ở mức zoom xa tới 945mm, vivo V60 vẫn có thể ghi lại chi tiết bề mặt mặt trăng với độ tương phản sáng – tối rõ ràng. Đây là lợi thế hiếm có trong phân khúc, giúp máy trở thành lựa chọn đáng chú ý với những ai yêu thích chụp ảnh thiên văn hoặc phong cảnh từ xa.

Camera tiềm vọng trên vivo V60 5G nhờ sự hỗ trợ của AI sẽ cho hình ảnh được tái tạo tốt hơn ở tiêu cự từ xa đến rất xa ẢNH: KHẢI MINH

Ngoài ra, các tính năng AI tích hợp tiếp tục bổ sung trải nghiệm. Người dùng có thể dễ dàng xóa người hoặc vật thể không mong muốn trong ảnh, loại bỏ phản chiếu khi chụp qua kính hay tăng độ nét cho những bức hình chưa hoàn hảo. Thử nghiệm thực tế cho thấy các thao tác này diễn ra nhanh chóng, độ chính xác cao trong hầu hết tình huống, giúp ảnh thành phẩm hoàn thiện hơn mà không cần can thiệp thêm từ phần mềm chỉnh sửa bên ngoài.

Hiệu năng và trải nghiệm đáp ứng nhu cầu đa nhiệm

vivo V60 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, đi kèm RAM 12GB (có thể mở rộng thêm 12GB từ bộ nhớ trong) và bộ nhớ lưu trữ lên tới 512GB. Các thông số này mang lại nền tảng mạnh mẽ cho một thiết bị tầm trung. Trong bài kiểm tra hiệu năng, máy đạt hơn 986.000 điểm Antutu và 1.233 điểm đơn nhân, 3.547 điểm đa nhân trong Geekbench 6, khẳng định sức mạnh xử lý tương đương nhiều mẫu máy cận cao cấp.

Thông số và kết quả các bài đánh giá bằng công cụ Antutu, Geekbench ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thử nghiệm thực tế cho thấy tốc độ mở ứng dụng nhanh, khả năng đa nhiệm mượt mà và không gặp hiện tượng giật khung hình khi chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Khi chơi Liên Quân Mobile, thiết bị duy trì được khung hình 45–60 fps ổn định, kết hợp với chế độ tối ưu game giúp giảm thiểu tình trạng nóng máy và giữ pin bền hơn. Đây là mức hiệu năng phù hợp với hầu hết nhu cầu giải trí, từ game MOBA phổ biến cho tới các ứng dụng nặng hơn.

Hiệu năng của vivo V60 ổn định cùng dung lượng pin cao mang lại trải nghiệm thoải mái trong thời gian dài ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm đáng chú ý khác là viên pin 6.500mAh với công nghệ Anode Silicon Carbon thế hệ 3. Trong quá trình chụp ảnh liên tục 2–3 tiếng, máy chỉ mất khoảng 30% pin, cho thấy khả năng duy trì ấn tượng. Thời gian sử dụng thực tế kéo dài hơn một ngày với các tác vụ hỗn hợp, trong khi chế độ siêu tiết kiệm pin giúp duy trì liên lạc ngay cả khi dung lượng xuống mức thấp. Công nghệ sạc nhanh 90W rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng, đồng thời chế độ “sạc nhánh” cho phép vừa sạc vừa chơi game mà không gây nóng máy hay làm chai pin.

Đánh giá chung: lựa chọn cân bằng cho giới trẻ

vivo V60 5G là một chiếc smartphone có thể mang lại trải nghiệm thoải mái trong suốt một ngày dài, từ công việc đến giải trí, với khả năng đa tác vụ mượt mà. Điểm nhấn lớn nhất vẫn là cụm camera hợp tác cùng ZEISS, cho phép người dùng tự tin sáng tạo hình ảnh, kết hợp cùng viên pin dung lượng cao đảm bảo sự an tâm về thời lượng sử dụng.

Với thiết kế mỏng nhẹ và màu sắc thời trang, sản phẩm đặc biệt phù hợp với giới trẻ, nhất là nữ giới yêu thích chụp ảnh và cần một thiết bị vừa đẹp mắt vừa bền bỉ.