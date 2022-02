Trải nghiệm chèo SUP trên sông Sêrêpôk

Nếu như chèo SUP đã có mặt tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế, … thì nay tại Đắk Lắk đã có một điểm đến cho phép du khách thỏa thích trải nghiệm chèo SUP vào bất cứ dịp nào trong năm.

Theo anh Nguyễn Văn Đồng - chủ Khu du lịch nông nghiệp GO SUP SEREPOK (xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), chèo SUP là một môn thể thao mới tại cao nguyên này và cần phải có huấn luyện viên hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến đây trải nghiệm.

Anh Đồng chia sẻ, chèo SUP khá đơn giản và chỉ cần thực hiện đúng các bước cơ bản trong vòng mười đến mười lăm phút đầu tiên thì du khách có thể quen với việc chèo SUP.

Anh cho biết: “Khi lên thuyền thì hai tay các bạn bám thân thuyền, chân các bạn bước lên và các bạn quỳ gối để giữ thăng bằng rồi tay các bạn sẽ cầm một chiếc mái chèo SUP, sau đó các bạn sẽ thong thả bỏ chân tới trước ngồi thoải mái và cách chèo của nó là mình chèo dọc theo thân thuyền”.

Chị Trần Túy Phượng, du khách tại thành phố Buôn Ma Thuột, lần đầu được trải nghiệm chèo SUP tại nơi này cho biết, đây là một trải nghiệm khó quên đối với chị và trong thời gian sắp tới, chị sẽ quay lại đây để chèo SUP.





Để đáp ứng nhu cầu chèo SUP của du khách trong thời gian tới, anh Đồng dự kiến sẽ tăng thêm số lượng ván SUP để du khách có thể thỏa thích trải nghiệm.

Ngoài việc chèo Sup tại đây thì du khách có thể thỏa thích chụp hình, check-in và kể cả nấu nướng kèm thưởng thức ẩm thực tại vùng đất Tây Nguyên này.