Trải nghiệm chụp ảnh trên Galaxy S25 FE: đa dạng bối cảnh, tiệm cận flagship

Trong dòng sản phẩm Galaxy S25 năm nay, phiên bản Fan Edition (FE) tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống: mang đến trải nghiệm “đáng giá” của một điện thoại đầu bảng (flagship) trong tầm giá dễ tiếp cận hơn. Điểm nổi bật nhất của Galaxy S25 FE chính là cụm camera được Samsung đầu tư mạnh cả về phần cứng lẫn phần mềm, hứa hẹn trở thành lựa chọn tin cậy cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh và quay video trên smartphone.

Màn hình lớn, thiết kế phẳng viền mỏng của Galaxy S25 FE mang lại trải nghiệm thoải mái, dễ thao tác khi chụp ảnh ẢNH: KHẢI MINH

Bên cạnh ống kính chính độ phân giải cao khẩu độ lớn, Galaxy S25 FE còn có camera góc siêu rộng và tele. Tất cả được tối ưu bởi bộ xử lý hình ảnh ProVisual (ProVisual Engine), giúp cải thiện khả năng cân bằng sáng, giữ chi tiết và tái hiện màu sắc, mang lại ảnh chụp tiệm cận chất lượng của dòng đầu bảng.

Ảnh ban ngày: sắc nét và cân bằng ánh sáng

Trong điều kiện ánh sáng lý tưởng, Galaxy S25 FE phát huy rõ sức mạnh xử lý. Ảnh toàn cảnh trung tâm thành phố cho thấy bầu trời nhiều mây nhưng vẫn giữ được sắc độ nhẹ nhàng, các tòa nhà hiện lên chi tiết mà không bị cháy sáng. Điều này thể hiện khả năng kiểm soát dải tương phản động mở rộng (HDR) khá tốt.

Một số hình ảnh khi chụp ở điều kiện ban ngày trên Galaxy S25 FE ẢNH: KHẢI MINH

Ở khung cảnh có nhiều đường thẳng như hàng cây và tòa nhà, camera góc siêu rộng kiểm soát méo hình hiệu quả, các đường viền không cong vênh quá mức, trong khi chi tiết lá cây vẫn rõ nét. Đây là lợi thế lớn khi chụp phong cảnh hoặc kiến trúc.

Với ảnh cận cảnh ban ngày, Galaxy S25 FE cho thấy khả năng tách chủ thể tự nhiên. Ảnh chụp nhóm người đi xe máy ở khoảng cách gần thể hiện chi tiết gương mặt và màu sắc áo sống động, hậu cảnh được làm mờ nhẹ nhàng, tạo cảm giác giống chế độ chân dung trên máy ảnh.



Ảnh ban đêm: giữ chi tiết trong bóng tối

Khi bước vào môi trường thiếu sáng, Galaxy S25 FE phát huy sức mạnh từ công nghệ Nightography (chụp đêm) kết hợp bộ xử lý hình ảnh ProVisual. Những tòa nhà tại trung tâm thành phố hiện rõ từng ô cửa sáng, trong khi nền trời giữ được sắc độ đậm, không bệt màu.

Một số hình ảnh khi chụp ở điều kiện ban đêm và thiếu sáng trên Galaxy S25 FE ẢNH: KHẢI MINH

Ảnh chụp đường phố với ánh đèn neon và phản chiếu trên mặt đường ướt tái hiện sống động, cân bằng tốt giữa nguồn sáng nhân tạo và vùng tối, tạo chiều sâu cho khung hình. Điều này cho thấy camera chính của máy đủ sức xử lý những bối cảnh ánh sáng phức tạp.

Ngay cả trong không gian trong nhà thiếu sáng như quán cà phê, Galaxy S25 FE vẫn giữ được màu sắc ấm áp, chi tiết rõ ràng. Tính năng tự động cân bằng trắng hoạt động hiệu quả, mang đến ảnh có sắc độ tự nhiên, gần sát thực tế mắt nhìn.

Chân dung và cận cảnh: nổi bật chủ thể

Galaxy S25 FE thể hiện thế mạnh rõ rệt ở ảnh chân dung. Trong điều kiện ánh sáng phức tạp, camera chính và tele phối hợp cùng thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tách chủ thể chính xác, xử lý tốt đường viền tóc hay kính mắt. Hậu cảnh làm mờ mượt mà, gần tương tự hiệu ứng của máy ảnh chuyên nghiệp.

Trải nghiệm ảnh chân dung trên Galaxy S25 FE cho kết quả hoạt động tốt ở cả camera trước và sau cũng như tính năng AI phù hợp với xu hướng hiện nay ẢNH: KHẢI MINH

Chụp ảnh selfie cũng là điểm sáng. Camera trước hỗ trợ nhiều chế độ: từ chân dung xóa phông đến làm đẹp bằng AI. Ảnh selfie giữ được chi tiết làn da, ánh sáng nền được kiểm soát tốt để không bị cháy sáng. Người dùng có thể thử chế độ Studio (phông nền giả lập) hay chế độ Điểm màu (Color Point), đồng thời dùng công cụ AI để biến ảnh selfie thành tranh vẽ hoạt hình hoặc phác họa ngay trên thiết bị.

Ở những tình huống đòi hỏi bắt nét nhanh, như khi chụp chân dung lúc biểu diễn sân khấu, Galaxy S25 FE vẫn cho ảnh sắc nét, giữ được chi tiết gương mặt dù ánh sáng thay đổi liên tục. Ngoài ra, ảnh cận cảnh món ăn hay vật thể nhỏ đều thể hiện màu sắc nổi bật, chi tiết rõ ràng, phù hợp nhu cầu chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngoài những tính năng nói trên, việc quay video trên Galaxy S25 FE cũng gây ấn tượng với khả năng quay video nhờ chống rung quang học (OIS) và ổn định điện tử (EIS), giúp khung hình mượt mà khi di chuyển. Máy hỗ trợ quay chậm (Slow-motion) cho hiệu ứng ấn tượng, cùng công cụ xóa tạp âm (Audio Eraser) để lọc bỏ tiếng ồn nền. Đặc biệt, chuẩn HDR10+ mang lại màu sắc sống động, dải sáng rộng hơn, phù hợp cả quay chợ đêm lẫn sân khấu nhiều đèn.

Đánh giá chung về Galaxy S25 FE

Với Galaxy S25 FE, Samsung đã đưa tinh thần "đáng giá chuẩn điện thoại đầu bảng" đến gần hơn với người dùng phổ thông. Cụm camera đa ống kính tối ưu bởi bộ xử lý ProVisual, khả năng Nightography giữ chi tiết trong bóng tối, cùng loạt công cụ AI hỗ trợ sáng tạo biến chiếc máy này thành lựa chọn nổi bật trong phân khúc.

Bằng sự cân bằng giữa phần cứng, phần mềm và tính năng AI, Galaxy S25 FE cho thấy Fan Edition không chỉ là phiên bản rút gọn, mà là cách Samsung mang trải nghiệm cao cấp đến với nhiều người dùng hơn. Đây có thể xem là một trong những lựa chọn toàn diện và "đáng giá" nhất trong phân khúc smartphone tầm trung hiện nay.