Trải nghiệm Đà Nẵng Food Tour 2026 cùng Larue: Hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng

Trải nghiệm "hương vị văn hóa ẩm thực" tại Larue Zone

Đà Nẵng Food Tour 2026 quy tụ hàng trăm gian hàng ẩm thực, cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa và đời sống cộng đồng đặc sắc. Là đối tác chiến lược đồng hành cùng lễ hội, nhãn hàng bia Larue triển khai đồng thời hai không gian trải nghiệm Larue Zone tại Công viên Biển Đông và Quảng trường biển Tam Thanh, hòa mình vào cuộc diễu hành ẩm thực "Gánh vị Đà Nẵng" - tái hiện sống động hành trình của vị-sắc-hương trong nhịp sống thường nhật của thành phố biển.

Larue đem đến không gian trải nghiệm văn hóa ấn tượng cho những người tham dự lễ hội. Khu trải nghiệm Larue nổi bật giữa quần thể Đà Nẵng Food Tour với logo "con cọp" thân quen cùng sắc xanh-vàng ấn tượng, là nơi mọi người có thể ghi lại những tấm hình kỷ niệm và tham dự minigame tương tác. Tham gia cuộc chơi "Bắt trọn mĩ vị", người chơi "mở khóa" những hương vị làm nên những món đặc sản ẩm thực của Đà Nẵng, đồng thời có cơ hội giành phần thưởng là những lon bia mát lạnh để nhâm nhi. Larue tự hào là nhãn hiệu bia đồng hành tại Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, và được khách hàng yêu mến như một hương vị văn hóa ẩm thực không chỉ ở Đà Nẵng mà cả miền Trung.

Khu trải nghiệm Larue Zone cũng là nơi diễn ra hoạt động diễn xướng bài chòi, tái hiện quang cảnh hội bài chòi đất Quảng thu hút đông đảo người dân và du khách cùng tham gia.

Trong nhịp trống rộn ràng, những vần thơ ứng tác hồn nhiên và tiếng hô thai duyên dáng của "anh hiệu", mọi người được kết nối cùng nhau trong một ngày hội thật trọn vẹn và ý nghĩa về văn hóa gắn kết cộng đồng. Những khoảnh khắc quây quần, cùng trò chuyện, và thưởng thức các đặc sản với những ly bia Larue mát lạnh là nguồn cảm hứng để Larue kiến tạo nên không gian trải nghiệm đậm dấu ấn rất Đà Nẵng, rất miền Trung .

Từ thức uống quen thuộc đến hương vị "đặc sản"

Larue từ lâu đã hiện diện trong nhiều khoảnh khắc đời thường của người dân Đà Nẵng, nơi những ngư dân quây quần thưởng thức hải sản bên bờ biển, hay những quán ăn gia đình, nhà hàng hải sản tại khu du lịch... Larue dần trở thành hương vị quen thuộc có thể đồng hành cùng nhiều trải nghiệm ẩm thực miền Trung, từ những hương vị thơm lừng của món hải sản nướng, cho tới các món ăn dân dã. Những ly bia mát lạnh, êm mượt, dễ uống trở thành chất xúc tác để hương vị món ăn thêm hài hòa và nâng tầm hương vị, đồng thời tạo nên cảm giác thư giãn, gần gũi trong mỗi cuộc vui.

Ra đời tại Đà Nẵng từ năm 1909, Larue dần trở thành một phần ký ức của người dân tại miền Trung. Larue hòa vào nhịp sống của thành phố biển từ những lễ hội dân gian, các bữa tiệc cộng đồng cho đến các sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao và giải trí. Có thể kể đến Đại nhạc hội Larue Countdown thường niên thu hút đông đảo giới trẻ, Lễ hội biển Tam Thanh, Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng. "Larue là thương hiệu đã đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa - du lịch của TP Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Chúng tôi đánh giá cao sự gắn bó cũng như những nỗ lực của thương hiệu trong việc mang đến thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách", đại diện Sở VHTTDL Đà Nẵng, chia sẻ tại sự kiện công bố Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026.

Cùng lan tỏa niềm tự hào về văn hóa ẩm thực Đà Nẵng

Tiếp nối những ngày sôi động của Lễ hội Đà Nẵng Food Tour 2026, Larue phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến du lịch - Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng triển khai cuộc thi trực tuyến "Tự hào hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng", với mong muốn cùng cộng đồng sáng tạo lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa những nét đẹp văn hóa, ẩm thực và con người Đà Nẵng qua lăng kính nghệ thuật. Cuộc thi là cơ hội để những người yêu mến thành phố biển cùng tham gia khắc họa tình cảm của mình với văn hóa, ẩm thực và con người nơi đây, thông qua 3 hạng mục dự thi: ảnh, tranh vẽ và video sáng tạo.

Người tham dự sẽ có cơ hội rinh về nhiều GIẢI THƯỞNG hấp dẫn:

Tổng giải thưởng cuộc thi lên đến 200 triệu đồng

3 Giải nhất cho mỗi hạng mục tranh vẽ, hình ảnh, video: 50 triệu đồng/giải & 10 thùng bia Larue Smooth + cúp lưu niệm

1 Giải Larue: 30 triệu đồng/giải & 10 thùng bia Larue Smooth + cúp lưu niệm

6 Giải khuyến Khích: 1 triệu đồng/giải

Thông tin chi tiết về cuộc thi, cách thức tham gia và cơ cấu giải thưởng, vui lòng xem tại trang Facebook "Halo Đà Nẵng" (https://www.facebook.com/share/p/1CiQJ1eb5Y/).

Chia sẻ về sự đồng hành của thương hiệu tại Đà Nẵng Food Tour 2026, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam cho biết: "Với Larue, ẩm thực không chỉ dừng lại ở hương vị, mà còn là câu chuyện về văn hóa, con người và sự gắn kết cộng đồng". Thông qua các không gian trải nghiệm cùng chuỗi hoạt động đồng hành đa dạng, đặc sắc, Larue tiếp tục lan tỏa "hương vị văn hóa ẩm thực" đến gần hơn với người dân và du khách, góp phần tạo nên những trải nghiệm vừa gần gũi, vừa đậm đà bản sắc trong hành trình khám phá Đà Nẵng. Larue cũng tự hào cùng người dân góp phần quảng bá những đặc sản ẩm thực của Đà Nẵng và miền Trung đến du khách trong và ngoài nước.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia