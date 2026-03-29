Trải nghiệm Deebot X12 OmniCyclone - robot đầu tiên dùng vòi phun làm mềm vết bẩn

Trạm sạc không túi rác mang lại lợi ích kinh tế nhưng có điểm trừ nhỏ

Sau một thời gian dài thị trường robot hút bụi quẩn quanh với cuộc đua tăng lực hút thuần túy, sự xuất hiện của phiên bản Deebot X12 OmniCyclone (được Ecovacs ra mắt tại CES 2026 hồi tháng 1) mang đến luồng gió mới mang tính thực dụng hơn.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất và cũng mang lại nhiều tranh luận ở cộng đồng là trạm OMNI thế hệ mới với công nghệ PureCyclone 2.0. Ecovacs đã mạnh dạn loại bỏ hoàn toàn túi rác dùng một lần. Theo công bố, điều này giúp người dùng tiết kiệm tới 25 túi bụi trong 5 năm, đồng thời duy trì lực hút ổn định với mức suy giảm dưới 1% khi xả rác do không bị cản trở bởi vật liệu của túi truyền thống.

Trạm sạc kiểu mới loại bỏ thiết kế sử dụng túi rác dùng 1 lần, thay bằng hệ thống thu bụi theo nguyên lý ly tâm Ảnh: Anh Quân

Trong thực tế, việc có một khay chứa bụi ly tâm trong suốt mang lại cảm giác yên tâm khi nhìn thấy thành quả dọn dẹp mỗi ngày. Vòng gạt bụi Quick-clean Scraper Ring hoạt động khá hiệu quả, cho phép người dùng chủ động đẩy phần bụi kẹt ra ngoài chỉ bằng một thao tác kéo trượt. Tuy nhiên, dù hãng thiết kế tinh giản đến đâu, việc phải tự tay mở nắp và trút bụi vào thùng rác vẫn tạo ra một lượng nhỏ bụi mịn bay lơ lửng trong không khí.

Bù lại, tính năng tự động làm sạch bình chứa nước bẩn với cánh quạt quay 5.000 vòng/phút thực sự là một giải pháp "đáng đồng tiền". Cặn bẩn được khuấy mạnh và xả đi nhanh chóng, hạn chế mùi hôi khó chịu thường thấy ở các trạm sạc thế hệ cũ.

Khả năng hút và lau với phần cứng nâng cấp

Về sức mạnh cốt lõi, hệ thống BLAST của X12 cung cấp lưu lượng khí 22 L/s và lực hút lên đến 22.000 Pa. Tuy không phải mạnh nhất thị trường hiện nay, những con số này kết hợp cùng thiết kế chổi chống rối ZeroTangle 4.0 lại tạo ra hiệu quả gom rác cực tốt. Chổi chính có cấu trúc định hướng luồng khí và hai vòng bi bản rộng giúp tóc dài và lông chó/mèo bị cuốn thẳng vào đường hút thay vì mắc kẹt lại, đồng thời không cần dùng đến các răng lược chống rối.

Chổi lăn của X12 (trái) so với thế hệ tiền nhiệm X11 (phải) Ảnh: Anh Quân

Điểm sáng giá nhất trên thiết bị này nằm ở hệ thống lau. Con lăn OZMO ROLLER 3.0 được làm dài tới 27 cm (tăng 50% so với thế hệ trước), giúp diện tích làm sạch mỗi lần rộng hơn hẳn. Kết hợp với 32 luồng nước liên tục xả và vắt, con lăn lúc nào cũng trong trạng thái sạch sẽ khi chạm xuống sàn.

X12 OmniCyclone là robot hút bụi lau nhà đầu tiên sử dụng vòi phun nước để làm mềm vết bẩn trước khi lau. Trong quá trình sử dụng, công nghệ FocusJet chứng minh được hiệu quả khi xử lý các vết bẩn bám dính ở khu bếp. Cảm biến nhận diện các vệt nước, vết bẩn (do dép ướt để lại, cáu cặn của đồ rơi vãi khi nấu nướng...) hay vết cà phê khô, sau đó máy không lao vào hút rác, lau ngay mà lùi lại, dùng các tia nước giao nhau (có pha kèm dung dịch tẩy rửa) với áp lực lên tới 46.000 Pa xịt trực tiếp để làm mềm vết bẩn trong vài giây rồi mới cho con lăn đi qua. Kết quả, sàn nhà sạch nhanh hơn mà không hề bị hiện tượng kéo vết bẩn đi qua khu vực khác.

Đôi vòi phun làm mềm vết bẩn lần đầu trang bị trên một mẫu robot hút bụi, lau nhà Ảnh: Anh Quân

Tuy nhiên, tính năng AI nhận diện vết bẩn này đôi lúc tỏ ra hơi "nhạy cảm". Trong điều kiện phòng thiếu sáng hoặc trên sàn vân gỗ tối màu, thỉnh thoảng camera của máy lầm tưởng các vệt sẫm là vết bẩn và xịt nước rồi quay về giặt giẻ dù sàn vẫn sạch.

Một chi tiết cơ khí thông minh khác là Mop Roller Smart Cover. Khi phát hiện thảm, máy không chỉ nâng cụm lau lên 15 mm mà còn sập một lớp nắp che lại, giấu kín con lăn đang ướt, giúp bảo vệ thảm triệt để và an toàn hơn nhiều so với thiết kế cũ.

Điều hướng và khả năng leo thềm

X12 được trang bị hệ thống leo bậc TruePass Adaptive dẫn động bốn bánh. Khả năng leo gờ cao 2,4 cm hay các bậc kép liên tiếp cao tới 4 cm giúp máy di chuyển dễ dàng giữa các khu vực nhà vệ sinh, ban công có gờ cửa nhôm. Với các gờ cao hơn, máy sẽ cần trợ giúp của người dùng hoặc một mép nâng hỗ trợ để tiến hành "bước" liên tục nhằm ra khỏi khu vực.

Khả năng di chuyển linh hoạt đa địa hình nhưng robot sẽ cần trợ giúp nếu bậc thềm/vách ngăn giữa các khu vực phòng cao quá 2,5 cm Anh Quân

Hệ thống AIVI 3D 4.0 cùng cảm biến TruEdge 3D 2.0 làm tốt việc men theo sát chân tường và tủ bếp. Con lăn có thể treo đệm khí vươn ra 2,58 cm để lau sát mép góc vuông 90 độ khá mượt mà.

Sự hỗ trợ của trợ lý ảo YIKO 2.0 (có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt) cũng giúp ích nhiều trong việc tự động lên lịch dựa theo thói quen. Khi dọn dẹp các không gian siêu rộng (công bố lên tới 1.000 m2), tính năng sạc nhanh PowerBoost Charging Plus rất hữu ích khi chỉ mất 3 phút để sạc thêm 13% pin, giúp robot nhanh chóng quay lại hoàn thiện nốt phần việc dang dở.

Deebot X12 OmniCyclone có gì so với các đối thủ?

Trong phân khúc flagship 2026, Deebot X12 OmniCyclone vấp phải sự cạnh tranh từ một số đối thủ đến từ Roborock, Dreame, Xiaomi... đang có mặt tại Việt Nam. Trong đó, Roborock Saros 10R được đánh giá cao về trải nghiệm trên ứng dụng điều khiển, trong khi model Dreame X50 Ultra lau sàn khô hơn, còn Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro lại trang bị đèn trợ sáng để hoạt động, đồng thời lợi thế về thương hiệu quen thuộc cùng hệ sinh thái thiết bị lớn.

Deebot X12 OmniCyclone sẽ phù hợp với gia đình có diện tích mặt sàn rộng, nuôi thú cưng Ảnh: Anh Quân

Cả 4 model đại diện cho các thương hiệu vừa nêu đều có sự tương đồng về giá tiền, lực hút, nhiều trang bị AI hỗ trợ khả năng dọn dẹp, tích hợp các công nghệ làm sạch mới... Dù vậy, X12 sẽ giúp người dùng tiết kiệm về chi phí thay thế phụ kiện (túi hút rác) định kỳ, mang đến trải nghiệm lau vết bẩn sạch hơn, đặc biệt với gia đình có nuôi thú cưng. Bên cạnh đó, khả năng sạc nhanh cũng giúp mang lại lợi thế về diện tích làm sạch lớn trong thời gian ngắn hơn, bớt sự khó chịu của tiếng ồn trong quá trình hoạt động khi có người ở nhà.