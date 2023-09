Trải nghiệm đi chơi đêm tại Singapore mùa Grand Prix Season Singapore 2023

Cuộc sống về đêm sôi động của GPSS 2023

Singapore mùa GPSS được ví như "thành phố không ngủ", không chỉ bởi âm thanh từ động cơ đua xe mà còn bởi những hoạt động giải trí xuyên đêm đầy phấn khích trên khắp các khu phố.

Đến GPSS và tận hưởng cuộc vui trải dài từ sáng đến đêm

Chủ đề GPSS năm nay là "Đường đua Lễ hội", đem đến cuộc vui kéo suốt 10 ngày từ 8-17.9.2023. Những ngày này, những con phố tại Singapore lại càng thêm náo nhiệt, sục sôi với âm nhạc và tiệc tùng không giới hạn. Trên hết, dù sở thích của bạn là gì, GPSS luôn mang đến đa dạng lựa chọn để đáp ứng nhu cầu tiệc tùng của mọi du khách.

Nếu đang tìm kiếm một bữa tiệc đường phố sôi động, du khách có thể tham gia sự kiện Street Beats tại Singapore River Festival. Các món ăn địa phương đa dạng cùng các buổi trình diễn nhạc sống sôi động hứa hẹn sẽ làm bùng nổ mọi giác quan của du khách.

Với những du khách yêu thích trải nghiệm dịch vụ đẳng cấp trong không gian xa hoa, du khách nên cân nhắc bữa đại tiệc hậu F1 của Amber Lounge tại 9 Raffles Boulevard Millenia Walk Temasek Reflections. Những người tham gia bữa tiệc sẽ có cơ hội gặp gỡ các tay đua F1 và các vị khách nổi tiếng, đồng thời thưởng thức các màn trình diễn xiếc và nhạc kịch hấp dẫn.

Cho những tín đồ ẩm thực thích không khí tiệc tùng nhẹ nhàng hơn, GPSS sẽ không làm bạn thất vọng. Đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn thưởng thức các món ăn đặc biệt theo chủ đề đua xe tại ba nhà hàng ẩm thực thuộc 1-Group như - 1-Altitude Coast, 1-Arden và 1-Atico.

Bùng nổ trải nghiệm về đêm cho tất cả mọi du khách

Singapore được mệnh danh là thiên đường của các trải nghiệm giải trí về đêm sôi động. Vì thế, mùa GPSS không chỉ có những buổi tiệc thâu đêm, mà Singapore còn mang đến cho mọi du khách một hành trình đầy sắc màu để khám phá ẩm thực và văn hóa của người địa phương.

Kampong Gelam hứa hẹn sẽ là nơi yêu thích của những du khách có tâm hồn ăn uống, với hai khu vực ẩm thực náo nhiệt gồm Hot-Pit Stop: Grill & BBQ cho các món nướng, và GPSS Food Park để thưởng thức các món địa phương và quốc tế.

Còn nếu du khách muốn nâng cấp trải nghiệm ẩm thực, bữa tiệc tối trên không trung của Singapore Flyer Sky Dining sẽ là một lựa chọn phù hợp. Chỉ trong mùa GPSS, bạn sẽ được chào đón bằng một ly rượu vang sủi của hãng Ferrari Trento để khởi đầu cho một buổi ăn tối ấn tượng. Xuyên suốt hai vòng đu quay khổng lồ, bạn sẽ được ngắm nhìn toàn cảnh về đêm của Singapore trong lúc thưởng thức 4 món ăn sang trọng. Ngoài ra, mỗi khoang cabin sẽ được bố trí người phục vụ riêng để mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Khám phá ẩm thực tại khu phố Kampong Gelam

Không chỉ có hàng quán mở cửa thâu đêm, du khách còn có cơ hội thưởng thức những màn biểu diễn mãn nhãn xuyên màn đêm cùng GPSS. Tại Clarke Quay, các fan âm nhạc nên dừng chân thưởng thức chương trình Music Matters Live với các tiết mục trình diễn hấp dẫn từ 30 nghệ sĩ nổi tiếng địa phương và quốc tế. Còn Haji Lane Blockbuster tại Kampong Gelam sẽ mang tới hai không gian khiêu vũ để du khách có thể hòa mình vào những điệu nhảy bất tận. Ngoài ra, những màn trình diễn mãn nhãn tôn vinh sự đa dạng văn hóa trong chương trình Culturally Singapore vào mỗi buổi tối cũng là một trải nghiệm nghệ thuật được du khách yêu thích khi ghé đến Kampong Gelam.

Kể cả các nhóm khách du lịch gia đình vẫn có thể tìm thấy niềm vui cho mọi thành viên vào buổi tối trong dịp GPSS. Trải dài trên bãi biển Siloso tại Sentosa, Siloso Beachwalk Bazaar sẽ mang tới không gian ẩm thực, mua sắm và giải trí hoành tráng cho các đại gia đình. Điều đặc biệt mở cửa từ 16-23 giờ trong suốt chuỗi sự kiện. Nếu đã ghé Sentosa, các gia đình cũng nên khám phá 20 gian hàng ẩm thực hứa hẹn tại GPSS Beach Feastable - nơi tôn vinh tinh hoa ẩm thực Singapore.

Sentosa rực rỡ vào ban đêm

Cuối cùng, không thể không kể đến những không gian tĩnh lặng để du khách thư giãn sau loạt hoạt động vui chơi tại các tụ điểm giải trí.

Điển hình là triển lãm "A Project of Art in the Night Race: The new life of the floodlights", nơi giao thoa giữa nghệ thuật và lối sống bền vững tại The Art House ở số 1 Old Parliament Ln. Đây là một triển lãm đặc biệt, tái sử dụng những đèn cao áp metal-halide từng chiếu sáng đường đua Formula 1 Singapore Grand Pix để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật độc nhất. Bên cạnh đó, màn trình diễn Revolutions của nghệ sĩ địa phương Bradon Tay tại Orchard Road sẽ mang đến câu chuyện về khát vọng, thành tựu của một Đảo quốc Singapore đầy sức sống thông qua âm thanh và ánh sáng công nghệ cao. Bên cạnh việc thưởng thức âm nhạc, nghệ thuật sắp đặt hay "thả dáng" chụp ảnh dưới ánh đèn rực rỡ, du khách có thể tham khảo những món quà lưu niệm địa phương tại Orchard Pit Shops: GPSS Lifestyle Bazaar, hay sưu tập những sản phẩm phiên bản giới hạn tại Design Orchard.

Trong suốt chuỗi ngày diễn ra sự kiện GPSS lần thứ 14, du khách sẽ có cơ hội tận hưởng những trải nghiệm sống tuyệt vời nhất tại Singapore. Nếu đam mê du lịch và thích cảm giác cháy hết mình trong ánh đèn lung linh, bạn đừng nên bỏ qua những ưu đãi và trải nghiệm độc quyền chỉ có tại GPSS 2023!