Trải nghiệm Nubia Air: mỏng nhẹ như iPhone Air nhưng giá dưới 7 triệu

Nếu iPhone Air đại diện cho xu hướng mỏng nhẹ ở phân khúc cao cấp, thì Nubia Air lại tái hiện điều đó ở mức giá dưới 7 triệu. Máy chỉ dày 5,9 mm, nặng 172 g nhưng vẫn giữ viên pin 5000 mAh – một con số vượt trội so với nhiều mẫu mỏng nhẹ hiện nay. Bên cạnh đó, khả năng chống nước IP69 cũng khiến Nubia Air trở thành lựa chọn hiếm thấy trong nhóm smartphone phổ thông.

Thiết kế và hoàn thiện trên Nubia Air

Nubia Air để lại ấn tượng mạnh về độ mỏng chỉ 5,9 mm – con số hiếm thấy ngay cả ở những mẫu cao cấp. Trọng lượng 172 g giúp máy nhẹ, dễ cầm một tay trong thời gian dài mà không bị mỏi. Ở góc nhìn cạnh, độ mỏng này khiến thân máy gần như phẳng với mặt bàn, đồng thời cụm camera sau cũng ít lồi hơn so với iPhone Air, tạo cảm giác gọn gàng hơn khi bỏ túi.

Nubia Air mang một phong cách thiết kế đơn giản nhưng ấn tượng với cụm 3 camera đặt ngang ở mặt lưng ẢNH: KHẢI MINH

Chất liệu mặt lưng được hoàn thiện theo dạng nhựa nhám, bám tay tốt và hạn chế bám vân tay. Cụm camera sau được bố trí trong khung chữ nhật bo tròn các góc, đặt ngang ở góc trái phía trên. Thiết kế này khá cân đối, không tạo cảm giác chiếm diện tích quá lớn. Trong đó, chỉ camera chính 50 MP thực sự hữu dụng, còn hai cảm biến phụ chủ yếu mang tính hỗ trợ.

Khung viền của Nubia Air được làm mỏng, bề mặt liền lạc, các nút bấm bố trí gọn ở cạnh bên, độ phản hồi ổn định. Cạnh dưới bố trí cổng USB-C, khe SIM vật lý và loa ngoài. Việc duy trì khay SIM kép vật lý là điểm cộng trong bối cảnh nhiều hãng đã chuyển sang eSIM.

Ở mặt trước, màn hình AMOLED 6,78 inch chiếm trọn không gian hiển thị với viền bốn cạnh khá mỏng. Camera trước đặt trong lỗ đục chính giữa, cân đối với tổng thể. Màn hình được bảo vệ bằng kính Gorilla Glass 7i, hạn chế trầy xước trong quá trình sử dụng.

So sánh về độ mỏng trên Nubia Air iPhone Air cho kết quả gần như tương đồng ẢNH: KHẢI MINH

Khi đặt cạnh iPhone Air, Nubia Air tỏ ra không kém cạnh về độ mỏng, thậm chí còn nhỉnh hơn ở khả năng tối ưu cụm camera. Tuy nhiên, xét về độ liền mạch trong chất liệu và mức độ hoàn thiện, Nubia Air vẫn chưa đạt tới chuẩn mực của iPhone, nhưng bù lại, nó mang đến một thiết kế hợp lý trong phân khúc phổ thông.

Hiệu năng và trải nghiệm tổng thể

Nubia Air sử dụng vi xử lý Unisoc T8300, xung nhịp tối đa 2,2 GHz, đi kèm RAM 8 GB (có thể mở rộng thêm 12 GB) và bộ nhớ trong 256 GB. Trong thử nghiệm thực tế, máy đạt 592.215 điểm AnTuTu, mức ngang ngửa Snapdragon 6 Gen 3. Điểm CPU đạt hơn 250.000, còn GPU chỉ xấp xỉ 40.000, cho thấy khả năng xử lý đồ họa chưa mạnh. Vì vậy, thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản như lướt web, xem phim và chơi game ở mức vừa phải.

Thông số kỹ thuật trên Nubia Air khá cao với các điện thoại cùng phân khúc giá ẢNH: KHẢI MINH

Màn hình AMOLED 6,78 inch độ phân giải 1224 x 2720 pixel hỗ trợ tần số quét 120 Hz, cho phép tùy chỉnh linh hoạt từ 60 Hz đến 120 Hz. Trải nghiệm thực tế cho thấy khi xem video, màu sắc hiển thị khá tươi và độ sáng đủ để nhìn rõ ngoài trời.

Về màn hình, Nubia cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét cùng tần số quét cao 120hz ẢNH: KHẢI MINH

Về pin, dung lượng 5000 mAh trở thành lợi thế nổi bật trong khi máy vẫn duy trì độ mỏng dưới 6 mm. Kết hợp cùng sạc nhanh 33 W, thiết bị đáp ứng một ngày dài sử dụng mà không cần lo lắng nhiều về việc nạp lại năng lượng.

Thử nghiệm chống nước trên Nubia Air ẢNH: KHẢI MINH

Điểm gây bất ngờ nhất nằm ở khả năng chống nước: Nubia Air không chỉ đạt chuẩn IP68 mà còn hỗ trợ IP69 và IP69K, vốn thường dùng cho thiết bị công nghiệp. Thử nghiệm dưới vòi nước cho thấy máy vẫn hoạt động bình thường, khẳng định tính bền bỉ vượt trội so với nhiều smartphone phổ thông khác.

Một số hình ảnh chụp bằng camera của Nubia Air ẢNH: KHẢI MINH

Cụm ba camera phía sau gồm cảm biến chính 50 MP, đi kèm hai cảm biến phụ 2 MP và 0,08 MP. Ứng dụng camera cung cấp nhiều chế độ như chụp tài liệu, toàn cảnh, vlog hay đa phơi sáng. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh chụp tái hiện chi tiết tốt, màu sắc cân bằng, tuy nhiên khả năng quay video chỉ dừng ở mức Full HD 30 FPS. Âm thanh vẫn là hạn chế khi Nubia Air chỉ có một loa đơn, âm lượng vừa phải nhưng thiếu âm trầm, chưa tạo trải nghiệm giải trí trọn vẹn.

Đánh giá chung

Nubia Air thể hiện sự cân bằng hiếm thấy trong phân khúc smartphone phổ thông dưới 7 triệu đồng. Máy sở hữu thiết kế siêu mỏng 5,9 mm, trọng lượng nhẹ nhưng vẫn duy trì viên pin 5000 mAh cùng khả năng chống nước IP68, IP69 và IP69K – những tiêu chuẩn vốn thường xuất hiện trên các dòng cao cấp. Màn hình AMOLED 120 Hz mang lại trải nghiệm thị giác mượt, đủ cho nhu cầu giải trí và công việc hàng ngày.

Ở khía cạnh hiệu năng, Nubia Air đáp ứng tốt tác vụ cơ bản, đồng thời duy trì sự ổn định khi chơi game phổ biến. Camera chính 50 MP và giao diện chụp đa chế độ đủ cho các tình huống thường gặp, trong khi dung lượng pin lớn kết hợp sạc nhanh 33 W đảm bảo sự tiện lợi.

Với mức giá rẻ hơn nhiều so với iPhone Air, Nubia Air mở ra lựa chọn hợp lý cho người dùng cần một chiếc smartphone mỏng nhẹ, pin khỏe và bền bỉ. Đây là thiết bị hướng đến sự thực dụng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng lâu dài trong phân khúc phổ thông.