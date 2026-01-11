Trải nghiệm Oppo Reno15 5G với AI Camera ưu việt và thiết kế đẳng cấp

Thiết kế "mưa sao băng"

Thiết kế luôn là trụ cột của dòng Reno và Reno15 5G vẫn trung thành với di sản đó. Sản phẩm tiếp tục khai thác công nghệ Aurora Vitality Aesthetic, tạo ra hiệu ứng thị giác 3D ở mặt lưng bằng cách sử dụng hàng nghìn cấu trúc nano cong khắc trên bề mặt kính để điều hướng ánh sáng.

Reno15 5G bắt ánh nhìn ngay từ lần đầu nhờ hiệu ứng ánh sáng ở mặt lưng Ảnh: Anh Quân

Phiên bản màu trắng (sử dụng trong bài viết) sở hữu họa tiết lấy cảm hứng cơn mưa sao băng, lấp lánh theo từng chuyển động ánh sáng. Phiên bản với độ dày chỉ 7,7 mm và trọng lượng khoảng 197 gram, kết hợp cùng các cạnh bo tròn mang đến cảm giác cầm thoải mái, không gây mỏi hay cảm giác cấn tay. Kích thước màn hình 6,59 inch nhưng viền mỏng nên tổng thể máy vẫn khá gọn gàng, ngay cả với người dùng nữ.

Độ bền của thiết bị cũng được đảm bảo với khung hợp kim nhôm chuẩn hàng không, gia tăng độ cứng cáp và chuẩn kháng bụi nước cao nhất tới IP69. Mặt trước được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass 7i, cung cấp khả năng chống trầy xước và hỗ trợ cảm ứng khi tay ướt.

Reno15 5G cho cảm giác cầm nắm tốt, kết hợp với vẻ ngoài thời trang Ảnh: Anh Quân

Ngoài hiệu ứng ở mặt lưng, cụm camera Dynamic Stellar Ring hình vuông được xử lý liền mạch với mặt lưng cũng sử dụng hạt tinh thể tạo hiệu ứng lấp lánh mềm mại khi có ánh sáng chiếu vào. Các ống kính được thiết kế nhỏ gọn hơn, loại bỏ chi tiết thừa của thế hệ trước và thay bằng logo Reno cùng dòng chữ "AI Camera", mang lại diện mạo hiện đại và tối giản.

Camera kết hợp AI là điểm nhấn của Reno15 5G

Hệ thống camera trên Reno15 5G được đầu tư kỹ lưỡng cả về phần cứng lẫn thuật toán phần mềm, chiếm vị trí trung tâm trong trải nghiệm người dùng. Trong khi phiên bản Pro sở hữu cảm biến chính lên tới 200 MP, phiên bản Reno15 tiêu chuẩn vẫn được trang bị hệ thống ba camera chất lượng với cảm biến chính 50 MP Sony IMX882 có chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 8 MP và camera tele chân dung 50 MP sử dụng cảm biến Samsung JN5.

Trong điều kiện đủ sáng, camera chính thể hiện xuất sắc với độ chi tiết cao, xử lý phơi sáng tốt ngay cả trong vùng tối, tái tạo màu sắc rực rỡ nhưng vẫn giữ được độ chính xác nhất định. So với một số đối thủ cùng phân khúc có xu hướng đẩy độ tương phản lên cao để 'nịnh mắt', Reno15 chọn cách cân bằng dải động (dynamic range) để giữ lại nhiều chi tiết hình ảnh hơn.

Điểm sáng giá nhất chính là camera tele chân dung 50 MP hỗ trợ zoom quang học 3,5x, tương đương tiêu cự 85 mm - "tiêu cự vàng" để chụp chân dung. Trải nghiệm thực tế cho thấy ống kính này làm tốt nhiệm vụ tách nền, nhận diện cạnh chủ thể chính xác và tạo hiệu ứng bokeh mềm mại, tự nhiên. Tông màu da được tái tạo chính xác, dù đôi khi có xu hướng làm mịn nhẹ chi tiết trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, camera góc siêu rộng 8 MP là một điểm lùi nhẹ. Ảnh chụp từ ống kính này có độ chi tiết thấp hơn, màu sắc đôi khi bị sai lệch và dải động không ấn tượng bằng camera chính, chỉ thực sự hữu dụng trong điều kiện ánh sáng rất tốt.

Camera selfie có khả năng tái hiện màu sắc, chi tiết tốt, đi kèm nhiều tùy chỉnh để người dùng tự do trải nghiệm Ảnh: Anh Quân

Camera selfie (50 MP) hỗ trợ tốt cho việc chụp nhóm hoặc video call nhờ góc rộng tới 100 độ. Ảnh selfie có dải động rộng, xử lý phơi sáng hậu cảnh tốt. Sức mạnh của phần cứng được khuếch đại nhờ bộ công cụ AI cao cấp tích hợp trong ColorOS 16. Các tính năng như AI Studio độc quyền, chỉnh sửa xóa vật thể thừa, làm đẹp tự nhiên và tăng độ rõ nét cho ảnh cũng hiệu quả. AI Pop Out là một tính năng mới xuất hiện, cho thấy trí tuệ nhân tạo được tận dụng tốt để phục vụ cho khả năng sáng tạo của người dùng nhờ việc tách chủ thể, tạo hiệu ứng nổi 3D trong khung hình.

Hiệu năng, pin và ColorOS 16

Oppo Reno15 5G trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, cho hiệu năng tương đương với MediaTek Dimensity 8450 của thế hệ trước. Đối với các tác vụ hằng ngày như lướt web, nhắn tin, xem video và đa nhiệm nhẹ nhàng, chơi game giải trí đơn thuần... máy hoạt động hoàn toàn trơn tru, không hề có hiện tượng giật lag.

Tuy nhiên, Reno15 5G chưa phải là mạnh nhất phân khúc. Khi xử lý tác vụ nặng như chỉnh sửa video phức tạp hay chơi game đồ họa cao thời gian dài, máy có thể chịu áp lực nhất định do hiệu quả tản nhiệt chưa thực sự xuất sắc. Tuy nhiên đây là thiết bị phù hợp cho người dùng phổ thông, không hướng đến game thủ.

Hiệu năng làm việc và giải trí tương xứng với phân khúc 15 - 17 triệu đồng Ảnh: Anh Quân

Điểm sáng lớn nhất trong cấu hình là viên pin dung lượng 6.500 mAh, tăng 500 mAh so với Reno14, mang lại thời lượng sử dụng hỗn hợp thực tế (xem video, chơi game, vào mạng xã hội, nhắn tin, liên lạc...) trọn vẹn một ngày dài, thậm chí sang ngày thứ hai với thời gian sáng màn hình đạt khoảng 6 giờ. Công nghệ sạc nhanh SuperVOOC 80 W đi kèm giúp nạp đầy năng lượng cho máy (từ 20% đến 100%) trong chưa đầy một giờ.

Reno15 5G cài sẵn giao diện ColorOS 16 dựa trên Android 16 ngay khi xuất xưởng, mang đến trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và phản hồi nhanh, với nhiều tùy chọn cá nhân hóa cho màn hình chính lẫn màn hình khóa. Phần mềm cũng tích hợp AI liền mạch để phục vụ cho nhiều tác vụ hằng ngày, trong đó có ghi chú giọng nói, ghi âm (bóc băng) rất hữu dụng. Người dùng có thể truy cập nhanh bằng cử chỉ vuốt ba ngón tay, hệ thống sẽ tự động tóm tắt nội dung, giúp việc truy xuất thông tin trở nên dễ dàng. Ngoài ra, các công cụ AI hỗ trợ viết, lên ý tưởng cũng chứng minh được hiệu quả.

Một điểm trừ nhỏ là số lượng ứng dụng cài sẵn (bloatware) khá nhiều, có thể gây cảm giác rối mắt cho người dùng thích sự tối giản. Dù vậy, đa phần chương trình này đều có thể gỡ bỏ.