Trải nghiệm Redmi 15: dẫn đầu phân khúc phổ thông với pin 7000mAh và màn hình 144Hz

Trong nhóm smartphone phổ thông, cấu hình vốn thường dừng lại ở dung lượng pin 5000mAh và màn hình 60Hz, Redmi 15 mang đến một sự khác biệt đáng kể. Với giá dưới 5 triệu đồng, máy được trang bị pin silicon-carbon dung lượng 7000mAh – công nghệ vốn xuất hiện ở các dòng cao cấp – cùng màn hình 6,9 inch có tần số quét 144Hz. Sự kết hợp này khiến thiết bị trở thành một trong những lựa chọn hiếm hoi trong phân khúc, tạo ra trải nghiệm sử dụng khác biệt.

Thiết kế: mỏng nhẹ, hiện đại và tinh tế trên Redmi 15

Redmi 15 được hoàn thiện với độ mỏng 8,4mm và trọng lượng 214g, tạo ra sự cân đối hiếm có ở một sản phẩm sở hữu pin dung lượng lớn. Các cạnh viền bo cong mềm mại, phím bấm bố trí gọn gàng giúp thao tác thuận tiện. Mặt lưng giả kim loại tạo cảm giác chắc chắn, trong khi cụm camera được thiết kế gọn, ít nhô lên so với bề mặt, hạn chế sự vướng víu khi đặt máy trên bàn hoặc trong túi quần.

Bộ phụ kiện gồm củ sạc 33W, cáp USB-C và ốp lưng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cơ bản ngay từ đầu khi sở hữu Redmi 15 ẢNH: KHẢI MINH

Về hiển thị, Redmi 15 trang bị màn hình DotDisplay 6,9 inch độ phân giải FHD+ mang lại chi tiết rõ ràng. Tần số quét 144Hz giúp thao tác vuốt chạm mượt mà, giảm hiện tượng bóng mờ khi cuộn trang hoặc chơi game. Với kích thước gần bằng một chiếc phablet, không gian hiển thị đủ rộng cho công việc cơ bản, học trực tuyến và xem phim.

Cận cảnh thiết kế của Redmi 15 ẢNH: KHẢI MINH

Độ sáng tối đa 850 nits đủ để hiển thị tốt dưới ánh sáng ngoài trời. Bên cạnh đó, bộ chứng nhận TÜV Rheinland về ánh sáng xanh thấp và chống nhấp nháy giúp hạn chế tình trạng mỏi mắt khi sử dụng lâu dài. Camera selfie của máy dạng đục lỗ nhỏ gọn, đặt chính giữa, không gây cản trở đáng kể cho trải nghiệm toàn màn hình.

Hiệu năng: ổn định cùng thời lượng pin cao

Redmi 15 đi kèm hệ điều hành HyperOS 2, bổ sung nhiều tính năng AI như AI Erase, AI Sky, Dynamic Shots hay Circle to Search. Các công cụ này giúp việc chỉnh sửa hình ảnh nhanh chóng và trực quan, đồng thời mang lại trải nghiệm gần hơn với những dòng máy cao cấp. Khả năng tích hợp Google Gemini cũng mở rộng thêm nhiều tiện ích cho người dùng trong công việc và học tập.

Về CPU, thiết bị này sử dụng Snapdragon 685, vi xử lý tầm trung mang đến hiệu năng ổn định. Các ứng dụng phổ biến và game online nhẹ vận hành mượt mà. Trong thử nghiệm với Free Fire, khung hình giữ ở mức gần 60 FPS, mang lại trải nghiệm ổn định.

Sử dụng Xiaomi HyperOS 2 và phần cứng ổn định, Redmi 15 đáp ứng cho nhiều nhu cầu từ giải trí đến lưu trữ nội dung ẢNH: KHẢI MINH

Redmi 15 là một trong số ít smartphone phổ thông được trang bị công nghệ pin silicon-carbon. Viên pin dung lượng 7000mAh giúp máy duy trì trung bình tới hai ngày sử dụng, vượt trội so với mức phổ biến 5000mAh trong phân khúc. Điểm đáng chú ý là hệ thống quản lý pin cung cấp ba chế độ sử dụng khác nhau, từ cân bằng hiệu năng – pin, đến tiết kiệm tối đa. Ở chế độ tiết kiệm cao nhất, thiết bị có thể đạt hơn 100 giờ hoạt động nếu sạc đầy, phù hợp trong những tình huống cần duy trì kết nối cơ bản trong thời gian dài.

Thông tin pin và khả năng sạc ngược của Redmi 15 ẢNH: KHẢI MINH

Một điểm đáng đề cập chính là tính năng hỗ trợ sạc nhanh 33W, đồng thời có thể sạc ngược 18W cho các thiết bị khác. Trong thử nghiệm thực tế khi sạc ngược cho một thiết bị khác, công suất dao động từ 12-15W. Thời gian sạc đầy của Redmi cũng được hiển thị để người dùng có thể dễ dàng nhận biết.

Cuối cùng, camera 50MP trên Redmi 15 cho ảnh rõ nét trong điều kiện sáng tốt. Máy cũng hỗ trợ kháng nước IP64 và công nghệ Wet Touch 2.0, đảm bảo thao tác mượt ngay cả khi màn hình hoặc tay bị ướt.

Đánh giá tổng quan

Redmi 15 mang đến sự kết hợp hiếm có trong phân khúc phổ thông với pin silicon-carbon 7000mAh bền bỉ, màn hình lớn 144Hz mượt mà, cùng khả năng kháng nước IP64. Hiệu năng Snapdragon 685 dù chỉ ở mức ổn định, chưa thể sánh với những mẫu tầm trung cao hơn, nhưng vẫn đủ để xử lý tốt các tác vụ thường nhật và game phổ biến.

Với những yếu tố này, Redmi 15 nổi bật trong nhóm smartphone dưới 5 triệu đồng, hướng đến người dùng cần một thiết bị bền, pin lâu và khả năng đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng hằng ngày.



