Trải nghiệm thú vị ở Las Vegas

Rời Los Angeles, xe chúng tôi vào đại lộ Mojave Fwy, hướng về sa mạc Mojave trên đường cao tốc 6 làn xe, xuyên qua những dãy núi nham thạch không có dân cư sinh sống. Hết địa phận bang California, xe đến bang Nevada, cũng là điểm đầu của TP.Las Vegas, bỗng xuất hiện những tảng đá màu vàng, đỏ sặc sỡ rất to, chồng lên nhau trên sa mạc. Anh bạn người Mỹ tên Jonathan, từng sống ở Las Vegas trong vai trò dẫn đường, giới thiệu đó là khu du lịch nhân tạo có tên Seven Magic Mountains. Danh thắng Seven Magic Mountains như là điểm nhấn, chào đón khi du khách tới đây.

Thành phố "không có đêm"

Las Vegas nằm giữa thung lũng sa mạc được bao quanh bởi dãy núi nham thạch. Nơi đây có rất nhiều điểm tham quan, không thể đi hết nếu chỉ trải nghiệm trong vài ngày.

Tuan Tran, cựu du học sinh VN tại Đại học Nam California đi cùng chúng tôi, giới thiệu: "Las Vegas không có ban đêm, mùa nào cũng là mùa du lịch. Vì du khách từ khắp thế giới đến đây nghỉ dưỡng và đánh bài quanh năm". Cũng theo Tuan Tran, mỗi năm Las Vegas đón khoảng 45 triệu lượt du khách, doanh thu từ du lịch có năm đạt tới 45 tỉ USD.

Tháp Eiffel, phiên bản Las Vegas ở trung tâm thành phố Quế Hà

Ban đêm, nhìn từ tầng 15 của khách sạn Rio, ánh đèn sáng rực cả bầu trời. Tất cả các khách sạn đều sử dụng kỹ thuật ánh sáng hiện đại để quảng cáo đánh bạc. Trên đường phố có rất ít người đi bộ, nhưng dòng xe cộ chạy nườm nượp suốt đêm trong yên lặng, không một tiếng còi.

Tầng trệt của khách sạn cũng là khu mua sắm, ăn uống và đặt hàng trăm chiếc máy đánh bạc lúc nào cũng có người chơi. Theo Jonathan, ở thành phố này, khách sạn nào cũng là casino với hàng trăm, hàng nghìn máy đánh bạc phục vụ du khách. Người đánh bạc ở đây đủ màu da, đến từ khắp nơi trên thế giới. Las Vegas được chính quyền bang Nevada chấp nhận cá cược, đánh bạc là hợp pháp. Một người trong nhóm chúng tôi trải nghiệm đánh bạc bằng máy và thua mất 10 USD trong 6 lần bấm nút.

Nói Las Vegas "không có đêm" thật ra cũng chỉ đúng với các casino. Đêm xuống, chúng tôi ra phố tìm quán ăn, nhưng tất cả đều đóng cửa dù chưa quá 23 giờ. "Giờ này, muốn ăn phải vào các quán phục vụ casino bên trong khách sạn, dĩ nhiên giá đắt đỏ hơn bên ngoài", Jonathan nói.

Muốn đánh bạc với ngôi sao điện ảnh, phải đăng ký

Rio, khách sạn chưa phải là lớn ở Las Vegas, nhưng có đến 2.500 phòng với nhiều mức giá khác nhau, cao nhất 1.200 USD và thấp nhất 30 USD phòng/ngày đêm. Có những điều khá đặc biệt về khách sạn ở Las Vegas. Trước tiên, vừa bước vào là đã nghe nồng nặc mùi thuốc lá, xì gà và… cần sa. Phòng lưu trú quá rộng (gần 50 m2), nhưng chỉ có xà bông tắm, không có kem và bàn chải răng, cũng không có ấm nước, cà phê, trà hay nước uống gì. Buổi sáng không có phục vụ buffet như ở Việt Nam. Jonathan lý giải vì lượng khách quá đông nên họ không thể phục vụ ăn sáng.

Một casino sang trọng cao cấp ở Las Vegas Quế Hà

Trong khách sạn, chúng tôi được phát tờ tạp chí Los Angeles quảng cáo vào cuối tuần sẽ có nhiều ngôi sao điện ảnh từ New York và cả từ Hồng Kông, Pháp, Anh đến chơi. Jonathan cho biết: "Muốn đánh bạc với các ngôi sao này thì phải đăng ký trước với chi phí rất cao". Còn theo Tuan Tran, sở dĩ có nhiều ngôi sao được rao rầm rộ trên tạp chí là do có giải đua xe công thức 1 được tổ chức ở đây. Rất nhiều khách sạn cũng đều chạy quảng cáo giải đua xe và giới thiệu các ngôi sao đang lưu trú ở khách sạn của mình.

Trong 4 ngày ở Las Vegas, chúng tôi chọn quán ăn của người Việt có tên Đà Lạt ở địa chỉ 4553 W Flamingo Rd., nằm cách khách sạn Rio chừng 1 km. Đây là một quán ăn nhỏ, do người chủ gốc Hoa từng ở Q.5 (TP.HCM) sang định cư, kinh doanh. Quán ăn có đầy đủ các món ăn của người Việt, thu hút thực khách đủ màu da vào thưởng thức. Giá cả ở đây rẻ hơn ở Los Angeles. Một đĩa cơm gà nướng có giá 12,9 USD, bún bò giá 14,9 USD hay như tô hủ tíu giá 15,9 USD…

Khó chen chân vào trường đua xe công thức 1

Thời điểm đến Las Vegas, chúng tôi may mắn được xem đua xe công thức 1. Jonathan giới thiệu cuộc đua được tổ chức ở trường đua Las Vegas và là một sự kiện quan trọng không chỉ của thành phố du lịch này mà còn của cả nước Mỹ và giới thể thao. Chính từ cuộc đua này mà thời điểm đó có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến Las Vegas, thu hút sự chú ý của truyền thông và nó cũng là một trong những sự kiện thể thao đặc biệt ấn tượng được tổ chức tại đây.

Khó chen chân vào trường đua xe công thức 1 Quế Hà

Chúng tôi ra phố Paradise Downtown South để xem đua xe, nhưng khi đặt xe Uber thì tài xế từ chối nhận cuốc vì cảnh sát đã hạn chế xe cộ vào trung tâm Las Vegas. Không có xe, chúng tôi quyết định đi bộ vượt cầu Paradise sang trung tâm Las Vegas với khoảng cách hơn 2 km. Trên đường đi, nhiều con đường dẫn vào Downtown South đã bị che kín bằng rào lưới sắt và được cảnh sát bảo vệ dày đặc.

Lượng người đổ về trung tâm Las Vegas để xem đua xe công thức 1 quá đông, chen chúc nhau đi trên các con đường tạm, bị che phủ kín tầm nhìn. Phía trong hàng rào, cảnh sát và nhân viên bảo vệ dày đặc. Chỉ nghe tiếng xe chạy gầm rú bên trong mà không xem được hình ảnh sống động từ cuộc đua. Jonathan nói việc xem đua xe là không thể, phải mua vé từ trước mới được đến trường đua.

Những ngày du lịch trải nghiệm ở Las Vegas thật thú vị!