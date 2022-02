Trải nghiệm truyền thống mừng năm mới của người Việt xưa tại Úc

Mùa tết của người Việt Nam xưa vốn không chỉ gói gọn trong 3 ngày mùng 1-2-3 tết Nguyên Đán. Theo đó, mùa tết đến từ trước mùng 1 tháng giêng và kéo dài đến tận sau rằm - tết Nguyên Tiêu.

Những ngày này, người ta mua hoa, tranh về trang trí nhà cửa, ngao du sơn thủy, đi lễ trẩy hội... Để gợi lại phần nào không khí mùa tết xưa ấy, vào cuối tuần qua, Vietnam Centre (VNC - là một tổ chức hoạt động độc lập, phi chính phủ và phi lợi nhuận, với sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới) đã bắt đầu triển lãm Happy New Tết tại thủ đô Canberra của Úc. Đây là triển lãm nghệ thuật thứ 2 của tổ chức tại Úc.

Happy New Tết trưng bày các tác phẩm rực rỡ, mang âm hưởng mùa xuân về tết đến. Với nguồn cảm hứng đến từ những chủ đề và hình thức truyền thống, những nghệ sĩ trong triển lãm đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Họa sĩ Đoàn Thành Lộc giới thiệu đến người dân nước Úc kỹ thuật in mộc bản của tranh xưa, với bức họa Bồ tát Quán Tự Tại và cặp tranh Môn Thần. Họa sĩ Khoa Phung giới thiệu một góc nhìn thú vị, tưởng tượng các công chúa Disney vận trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Trong lĩnh vực điêu khắc, gốm sứ, nghệ sĩ Lê Huy và Đinh Hải Yến cùng tiếp cận chủ đề Hổ nhưng với ý nghĩa và tạo hình rất khác nhau. Hoạ sĩ Xuân Lam thổi hồn nay vào những bức tranh xưa, trong đó không thể thiếu bức Ngũ Hổ quen thuộc.





Tại triển lãm, khách tham quan cũng có thể thỉnh những bức tranh in mộc bản theo lối xưa hay những chú hổ béo tròn may mắn. Đến tham quan Happy New Tết, bà Đặng Thùy Chi (Thư ký thứ nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Úc, cán bộ lãnh đạo của Phòng Hợp tác Quốc tế Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ: “Các tác phẩm mang giá trị nghệ thuật cao và thể hiện lại nhiều nét bản sắc văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, những điều này lại càng quý khi triển lãm diễn ra ở nước ngoài, khi mình đang ở một nơi xa Tổ quốc. Một sự kiện như thế này nên được diễn ra ở trên khắp nước Úc, để duy trì bản sắc dân tộc, để những người xa quê được biết đến văn hóa Việt Nam”. Triển lãm cũng đón tiếp các vị khách: bà Tara Cheyne (Tổng trưởng Nghệ thuật của Lãnh thổ Thủ đô Úc), Giáo sư Carl Thayer (nhà nghiên cứu khu vực Đông Nam Á), Giáo sư Paul J Burke (Trưởng khoa Kinh tế Arndt-Corden tại Đại học Quốc gia Úc)...

Một số tác phẩm tại triển lãm Happy New Tết: