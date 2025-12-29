'Trai nhảy' Ngọc Thuận tiết lộ cuộc sống hôn nhân bên vợ kém 17 tuổi

Ngọc Thuận tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn trong phim mới của Thu Trang Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngọc Thuận từng nhận được những lời mời từ phía các nhà sản xuất, nhưng nhận thấy không phù hợp nên đành từ chối. Sao nam 8X bộc bạch: “Phim điện ảnh nhìn thì dễ, nhưng nếu mình đóng không tốt thì mọi thứ thể hiện rõ trên màn ảnh rộng, cho nên mình phải cân nhắc rất kỹ. Riêng với dự án này, tôi đọc kịch bản xong thì thấy mình làm được nên quyết định giảm cân, rèn luyện về diễn xuất”.

Ngọc Thuận chia sẻ khi đóng cặp với Thu Trang, anh không áp lực mà luôn có tâm lý thoải mái. Trong khi đó, Tiến Luật cũng tạo điều kiện thuận lợi để diễn viên Trai nhảy trở thành “người tình màn ảnh” của Thu Trang, thậm chí còn góp ý để hoàn thiện nhân vật. Về phần mình, Ngọc Thuận nêu quan điểm: “Khi người ta trao cho mình niềm tin, mình phải nỗ lực làm tốt để người ta thấy rằng điều đó là xứng đáng. Tôi không muốn làm cho anh chị thất vọng”.

Cuộc sống tuổi U.40 của Ngọc Thuận

Ngọc Thuận giữ vẻ ngoài phong độ ở tuổi U.40 Ảnh: FBNV

Trong lần tái xuất màn ảnh rộng, Ngọc Thuận nhận được sự ủng hộ từ người bạn đời. Với anh, cuộc sống hôn nhân viên mãn không phải là điều gì xa vời. Thay vào đó, sao phim Gạo nếp gạo tẻ chọn làm mọi thứ đơn giản, mang lại niềm vui cho bản thân và gia đình. Theo Ngọc Thuận, mỗi ngày trôi qua, anh dành thời gian để nấu ăn, uống cà phê hay làm việc…

Anh bộc bạch: “Đối với tôi, nhu cầu cuộc sống khá đơn giản và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đó cũng là lý do tôi không nghĩ nhiều đến chuyện làm phim. Mong muốn lớn nhất của tôi là có được một gia đình bình an. Khi có rồi tôi muốn gìn giữ, vun đắp để tổ ấm vững chắc”.

Sao phim Trai nhảy khẳng định sự chênh lệch tuổi tác không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hôn nhân. Thay vào đó, Ngọc Thuận thấy cả hai có sự hòa hợp, luôn nỗ lực vun vén cho tổ ấm. Nói về sự thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình, anh bày tỏ: “Tôi muốn làm những điều đúng đắn. Ngày trẻ, tôi sống thoải mái hơn, nhưng khi có con rồi, tôi không muốn làm điều gì sốc nổi để ảnh hưởng đến tổ ấm nhỏ của mình”.

Nam diễn viên có hôn nhân viên mãn bên vợ kém tuổi Ảnh: FBNV

Ngọc Thuận bộc bạch khi ở nhà, anh không xem bản thân là người nổi tiếng. Người bạn đời cũng hiểu điều đó nên cuộc sống hôn nhân của cả hai trở nên gắn bó, trọn vẹn hơn. “Nhờ vậy mà từ lúc cưới đến giờ, chúng tôi chỉ tranh cãi 1-2 lần nhưng chỉ thoáng qua. Tôi không để cho mọi thứ đi quá xa, chủ yếu là giận hờn vu vơ chứ không quá nặng nề. Tôi không có nhu cầu quá lớn trong cuộc sống, những lúc rảnh chỉ thích đưa vợ đi chơi. Vì buôn bán nhỏ lẻ, cộng thêm quãng thời gian đi làm tích góp trước đó nên chỉ cần một mức chi phí vừa đủ, chúng tôi có thể điều phối được cuộc sống của mình”, anh nói.

Theo Ngọc Thuận, mỗi chặng đường sẽ có những điều bản thân không tính trước được. Khoảng 2-3 năm trước, anh ưu tiên cho tổ ấm gia đình. Còn bây giờ, nam diễn viên 8X muốn tìm kiếm những vai diễn hay. Anh chia sẻ: “Khi mọi thứ đã ổn định, tôi trở lại với nghề và bung hết sức. Tôi cũng thấy tự hào về sự cố gắng của mình”.

Hiện tại Ngọc Thuận đang tham gia một dự án truyền hình vì không muốn bản thân bị “lụt nghề”. Anh nêu quan điểm: “Tôi muốn mình tập luyện để giữ được lửa nghề. Ít nhất mỗi năm tôi sẽ cố gắng đóng 1-2 phim, còn nếu có tác phẩm điện ảnh phù hợp, tôi không ngại thử sức. Tuy nhiên tôi sẽ lựa chọn để mang đến màu sắc mới hoàn toàn cho khán giả”.