Trái tim xuyên Việt 1.600 km cứu sống bé trai 9 tuổi

Khi nghe thông tin về nguồn tạng hiến, ngay lập tức, Hội đồng Ghép tim của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Ghép tim, cùng sự tham dự của lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn và đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng bệnh nhi và lên phương án phẫu thuật.

Phần phẫu thuật lấy tim do tiến sĩ - bác sĩ Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật Tim Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trực tiếp thực hiện Ảnh: BVCC

Tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn tất lấy đa tạng từ người hiến chết não, trong đó phần phẫu thuật lấy tim do tiến sĩ - bác sĩ Cao Đằng Khang, Trưởng khoa Phẫu thuật tim Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trực tiếp thực hiện. Trái tim sau đó được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển hơn 1.600 km về TP.HCM để kịp thời đưa vào phòng mổ trong điều kiện tối ưu. Trước hành trình hồi sinh này, ê kíp dành sự tri ân sâu sắc đến người hiến tạng và gia đình, những người đã lựa chọn trao đi sự sống ngay trong khoảnh khắc đau thương nhất.

Sau gần 4 giờ ghép, nhịp tim đập trở lại

Theo Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định – Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, phẫu thuật viên chính trực tiếp thực hiện ca ghép, bệnh nhi lần này là trường hợp nhỏ tuổi nhất mà bệnh viện từng ghép tim. Người hiến là người trưởng thành nặng 57 kg, trong khi bé chỉ nặng 33 kg; sự chênh lệch đáng kể này buộc ê kíp phải tính toán tỉ mỉ để trái tim người lớn phù hợp với khoang ngực trẻ.

Trái tim sau đó được bảo quản nghiêm ngặt và vận chuyển hơn 1.600 km về TP.HCM để kịp thời đưa vào phòng mổ trong điều kiện tối ưu Ảnh: BVCC

Thêm vào đó, bé vừa trải qua đợt viêm phổi, còn sốt cao và nhiễm trùng trước mổ - yếu tố làm tăng nguy cơ biến chứng sau ghép. Áp lực động mạch phổi của bé cũng ở mức cao, làm tăng nguy cơ suy thất phải sau ghép. Đặc biệt, thời gian trái tim nằm ngoài cơ thể lên đến 6 giờ khiến khả năng hồi phục chức năng co bóp sau ghép càng trở nên thách thức.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 15 giờ 11 phút ngày 29.11. Đến khoảng 19 giờ, khoảnh khắc trái tim hiến tặng đập lại trong lồng ngực bé trai khiến cả ê kíp vỡ òa. Những nhịp đập đầu tiên, mạnh mẽ và đều đặn là tín hiệu đầy hy vọng. "Trái tim đã đập lại được hơn 90 phút, rất mạnh mẽ và ổn định. Chúng tôi tin rằng ca ghép sẽ thành công", Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định chia sẻ.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Định cùng ê kíp thực hiện ghép tim cho bệnh nhi

Ảnh: BVCC

Ê kíp tiếp tục hoàn thành các bước cầm máu, dẫn lưu và đóng ngực. Đến 22 giờ 27 phút, ca ghép chính thức kết thúc, khép lại hành trình căng thẳng kéo dài từ Hà Nội đến phòng mổ tại TP.HCM.

Thành công của ca ghép tim là kết quả của sự chỉ đạo xuyên suốt từ Ban giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ chuyên môn, cùng sự điều phối liên viện chặt chẽ giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã giúp hành trình của trái tim vượt qua mọi khoảng cách lẫn giới hạn thời gian...