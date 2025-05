Trailer mới của GTA 6 lập kỷ lục trên YouTube

Theo Tech4Gamers, giữa lúc người hâm mộ dòng game Grand Theft Auto (GTA) vẫn chưa nguôi ngoai sau thông tin tựa game 'bom tấn' GTA 6 chính thức bị trì hoãn, Rockstar Games đã bất ngờ 'đánh úp' cộng đồng bằng việc tung ra trailer thứ hai. Và không phụ sự kỳ vọng, đoạn trailer này ngay lập tức xô đổ kỷ lục YouTube, trở thành video đạt 1 triệu lượt thích nhanh nhất lịch sử nền tảng này.

GTA 6 đã có trailer thứ hai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự chờ đợi mệt mỏi kéo dài hơn 1 năm kể từ trailer đầu tiên hé lộ vào năm 2023 dường như đã được đền đáp xứng đáng. Chỉ trong vòng chưa đầy 40 phút sau khi được đăng tải, trailer thứ hai của GTA 6 đã cán mốc 1 triệu lượt thích. Con số này tiếp tục tăng vọt lên gần 2 triệu lượt chỉ sau khoảng một giờ. Mặc dù trailer đầu tiên cũng đã tạo nên một cơn sốt và phá vỡ nhiều kỷ lục, nhưng có vẻ như thành tích của 'người em' này còn bỏ xa hơn nữa, cho thấy sức hút không thể cản nổi của GTA 6.

Sau một ngày ra mắt, đoạn trailer mới đã có hơn 475 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng. Thành tích này không chỉ giúp GTA 6 vượt mặt kỷ lục cũ 365 triệu lượt xem của trailer Deadpool vs. Wolverine để trở thành trailer được xem nhiều nhất mọi thời đại trong lĩnh vực giải trí nói chung, mà còn bỏ xa các đối thủ khác như trailer The Fantastic Four: First Steps (khoảng 200 triệu lượt xem). Con số này càng trở nên ấn tượng khi biết rằng ngày phát hành của GTA 6 đã bị dời sang tận năm 2026.

Điều đáng nói là chiến công này càng thêm phần ấn tượng khi Rockstar Games hoàn toàn không có bất kỳ thông báo nào trước về việc ra mắt trailer thứ hai. Khác với trailer đầu tiên vốn đã được ấn định ngày giờ (dù sau đó cũng được tung ra sớm hơn dự kiến), lần này gã khổng lồ ngành game đã giữ im lặng tuyệt đối cho đến phút chót. Việc một video được phát hành bất ngờ, không một lời báo trước, lại có thể tạo nên lịch sử trên YouTube càng khẳng định vị thế và sức nóng của thương hiệu GTA trong lòng người hâm mộ toàn cầu.

Không chỉ gây bão về số liệu, bản thân nội dung trailer thứ hai cũng nhận được vô số lời tán dương từ cộng đồng game thủ. Từ đồ họa, bối cảnh đến những hé lộ mới về cốt truyện đều khiến người xem đứng ngồi không yên.

Thậm chí, âm nhạc trong trailer GTA 6 một lần nữa tạo nên hiện tượng. Nếu như ca khúc Love Is a Long Road của Tom Petty từng thống trị các bảng xếp hạng nhờ trailer đầu tiên, thì lần này, Hot Together của The Pointer Sisters cũng chứng kiến mức độ phổ biến tăng vọt 182.000% trên Spotify sau khi xuất hiện trong trailer mới. Bà Sulinna Ong, Giám đốc biên tập toàn cầu của Spotify, nhận định: "Grand Theft Auto len lỏi vào văn hóa đại chúng mạnh mẽ hơn hầu hết mọi thứ khác. Âm nhạc đã gắn liền với loạt game này ngay từ những ngày đầu."

Có thể nói, Rockstar Games đã một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình khi mang đến chính xác những gì người hâm mộ mong đợi, tiếp tục thổi bùng ngọn lửa háo hức cho siêu phẩm dự kiến ra mắt vào năm tới. Kỷ lục này không chỉ là một thành tích đáng nể mà còn đặt ra một tiêu chuẩn cao cho ngày phát hành chính thức của GTA 6.