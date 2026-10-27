Trần Bảo Sơn dốc toàn lực tái xuất điện ảnh sau 10 năm

Trần Bảo Sơn cùng lúc 'cân' ba vai trò

Trần Bảo Sơn thử sức với vai trò đạo diễn trong dự án Trên con đường mới ẢNH: ĐPCC

Tái xuất điện ảnh sau 10 năm vắng bóng qua dự án Trên con đường mới, Trần Bảo Sơn gây chú ý khi đảm nhận cùng lúc ba vai trò: đạo diễn, nhà sản xuất và diễn viên. Theo tiết lộ từ phía nam nghệ sĩ, kịch bản của dự án được ấp ủ, phát triển trong nhiều năm với gần 2 năm dành cho việc hoàn thiện bản cuối cùng và xây dựng storyboard (bảng phân cảnh). Bên cạnh đó, đoàn phim đầu tư 6 tháng để tuyển chọn diễn viên phù hợp. Trong quá trình dài hơi đó, anh trực tiếp định hình câu chuyện, phát triển ngôn ngữ hình ảnh và theo sát quá trình sản xuất.

Về quyết định lần đầu ngồi ghế đạo diễn, Trần Bảo Sơn cho biết đây giống như một cơ duyên. "Mới đầu tôi có một câu chuyện và chỉ muốn làm sản xuất, tham gia đóng phim. Trong quá trình tôi làm việc với một số đạo diễn, mời họ làm theo kịch bản của mình, tôi nhận ra góc nhìn của họ lại khác với góc nhìn của tôi. Mỗi người có góc nhìn, cách kể khác nhau. Cuối cùng, tôi cảm thấy câu chuyện này mình nên làm vì khi tôi làm đạo diễn, tôi sẽ biên kịch lại hết những điều mình muốn kể", anh chia sẻ.

Nói về lần đầu tiên làm đạo diễn, Trần Bảo Sơn cho biết trong hành trình làm diễn viên, góp mặt trong gần 10 phim điện ảnh, bản thân may mắn được làm việc với nhiều đạo diễn giỏi: đạo diễn Hàm Trần, Lưu Huỳnh, Victor Vũ, Nguyễn Phan Quang Bình, Nguyễn Hoàng Điệp, Nguyễn Đức Việt, Lê Văn Kiệt… Mỗi đạo diễn anh đều học hỏi được nhiều điều, có thêm kinh nghiệm để làm phim.

Trần Bảo Sơn muốn kể câu chuyện của Trên con đường mới bằng góc nhìn của chính mình. Anh kỳ vọng đây sẽ là một tác phẩm hành động có dấu ấn riêng và đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của mình ẢNH: ĐPCC

Với Trần Bảo Sơn, việc cầm trịch dự án mới giúp bản thân chủ động hơn trong cách phát triển nhân vật, tổ chức diễn biến câu chuyện và lựa chọn ngôn ngữ kể chuyện phù hợp với tinh thần bộ phim. Về quá trình hoàn thiện kịch bản và xây dựng storyboard chi tiết cho các phân cảnh, nhà làm phim cho biết anh làm việc cùng đội ngũ biên kịch để hoàn thiện câu chuyện, đồng thời phối hợp với họa sĩ storyboard nhằm hình dung cụ thể cách triển khai từng cảnh quay trên màn ảnh.

Việc đầu tư kỹ lưỡng cho giai đoạn tiền kỳ giúp xác lập định hướng hình ảnh và tạo sự thống nhất giữa các bộ phận trước khi bước vào sản xuất. Nghệ sĩ cho biết sự chuẩn bị này là yếu tố quan trọng giúp ê kíp chủ động hơn trong quá trình ghi hình, để anh có thể tập trung vào diễn xuất và chiều sâu câu chuyện.

Dàn diễn viên của Trên con đường mới

Trần Bảo Sơn hợp tác với NSƯT Hoàng Hải trong dự án mới ẢNH: ĐPCC

Quá trình tìm kiếm, tuyển chọn diễn viên cho Trên con đường mới cũng phản ánh sự thận trọng của Trần Bảo Sơn trong việc xây dựng thế giới nhân vật. Với nhà làm phim này, việc xây dựng một dàn nhân vật phù hợp không chỉ góp phần định hình màu sắc tác phẩm mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cách câu chuyện được truyền tải trên màn ảnh. Thay vì đặt danh tiếng lên hàng đầu, đạo diễn 7X chú trọng khả năng hóa thân và mức độ phù hợp của từng diễn viên với nhân vật. "Nếu là một gương mặt nổi tiếng nhưng không phù hợp với vai diễn thì khi lên phim khán giả sẽ khó tin vào nhân vật", anh chia sẻ.

Về chỉ đạo diễn xuất, Trần Bảo Sơn cho rằng việc đồng thời đảm nhận ba vai trò giúp anh nắm bắt xuyên suốt tinh thần câu chuyện, định hướng sáng tạo và yêu cầu thể hiện của từng nhân vật. Nhờ đó, anh có thể truyền đạt cụ thể hơn về tính cách, tâm lý và cách xây dựng nhân vật đến các diễn viên, bảo đảm sự thống nhất giữa ý đồ đạo diễn và diễn xuất trên màn ảnh. "Từng là một diễn viên nên tôi hiểu và sẽ cố gắng giúp các bạn lột tả được hết khả năng trên màn ảnh rộng", anh khẳng định.

Trần Bảo Sơn bên cạnh diễn viên Doãn Quốc Đam trên trường quay ẢNH: ĐPCC

Trên con đường mới quy tụ dàn diễn viên Bắc - Nam, mang màu sắc đa dạng: NSƯT Hoàng Hải, Huỳnh Kiến An, Doãn Quốc Đam, Quang Sự, Juliet Bảo Ngọc, Lâm Bích Tuyền, Kore Hải Anh, Paris Bảo Nhi… Sự kết hợp này góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho dàn nhân vật, đồng thời mở ra những tương tác diễn xuất đáng chú ý trong câu chuyện của bộ phim. Trần Bảo Sơn kỳ vọng mỗi nhân vật trong phim đều có dấu ấn riêng, góp phần tạo nên tính thuyết phục và chiều sâu cảm xúc cho tác phẩm.

Trên con đường mới dự kiến phát hành vào ngày 1.1.2027.