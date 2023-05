'Trận chiến' mới trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung ở châu Phi

Châu Phi là nơi có khoảng 30% tài nguyên khoáng sản của thế giới nên châu lục này là một điểm đến quan trọng để đáp ứng nhu cầu về khoáng sản, theo báo The Economist. Cơ quan Năng lượng quốc tế dự đoán các công nghệ năng lượng sạch sẽ cần lượng lithium gấp 40 lần, than chì gấp 25 lần, niken và coban khoảng 20 lần vào năm 2040 so với năm 2020.