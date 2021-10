Trận đấu không trọn vẹn của ngoại binh CLB Thang Long Warriors

Gắng gượng thi đấu sau chấn thương ngay từ hiệp 1 nhưng hậu vệ dẫn bóng tài năng Tim Guers không thể giúp Thang Long Warriors bảo vệ chiến thắng trước Cantho Catfish ở trận đấu thứ 2 VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet phát sóng tối 5.10.