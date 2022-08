Trận đấu Ngoại hạng Ukraine kéo dài 4 giờ rưỡi do còi báo động không kích

CLB Rukh Lviv và Metalist Kharkiv bắt đầu trận đấu tại sân Ukraine ở phía tây thành phố Lviv lúc 15 giờ ngày 24.8 (giờ địa phương) và kết thúc trận đấu lúc 19 giờ 27 phút cùng ngày với 3 lần tạm dừng sau khi còi báo động vang lên.

CLB Metalist cuối cùng giành chiến thắng 2-1, khi cả hai đội trải qua 145 phút trong hầm trú ẩn nhưng sau đó không có cuộc không kích nào được phát hiện trong khu vực.





Ukraine đã khởi động mùa giải bóng đá mới hôm 23.8 bất chấp chiến dịch quân sự của Nga đang diễn ra, trong một nỗ lực nhằm động viên tinh thần cho quốc gia bị tàn phá bởi cuộc chiến. Bốn trận đấu đã diễn ra trong ngày khai màn nhưng không trận nào bị gián đoạn do báo động không kích. Các trận đấu được tổ chức mà không có khán giả vì lý do an ninh.

Nhiều CLB thi đấu trên sân nhà mà không phải tại thành phố của họ, mà phần lớn ở các khu vực miền tây hoặc miền trung an toàn hơn. Hồi tháng 4, các CLB của Ukraine đã quyết định kết thúc mùa giải sớm sau chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào ngày 24.2.