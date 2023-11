Trận derby thủ đô CLB CAHN gặp Hà Nội FC: Giá trị của 'bản sắc'

Sức mạnh của quyền lực mới

CLB Công an Hà Nội (CAHN) lên ngôi vô địch mùa giải 2023 với thành tích 7 thắng 3 hòa 3 thua, giành được 24 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với á quân Thanh Hóa và 2 điểm so với đại kình địch Hà Nội FC và 3 điểm so với kẻ thách thức Viettel FC.

Cuộc đua tốp 4 hấp dẫn của mùa giải đã khép lại khi tân binh của V-League đăng quang một cách xứng đáng thắng trực tiếp Hà Nội FC và Viettel FC, cầm hòa Thanh Hoá trong những trận dấu được đánh giá là những trận chung kết của một mùa giải.

CLB CAHN đang là thế lực mới với những tuyển thủ quốc gia MINH TÚ

Nếu xét đơn thuần về mặt chuyên môn thì đúng là CLB CAHN chưa định hình được một lối chơi rõ nét, chưa có được một sức mạnh vượt trội như Hà Nội FC đã thể hiện trong những mùa giải trước. Nhưng đội bóng của ngành công an lại rất biết mình biết người để giành 3 điểm trong những trận đấu bản lề, chặt chẽ và thậm chí là sẵn sàng tử thủ để cầm hòa trong những trận đấu quan trọng.

Họ tiến bộ một cách vững chắc và ổn định trong khi những đối thủ quan trọng nhất lại thể hiện sự thất thường. Trong giai đoạn đua nước rút, CLB CAHN thắng 3 hòa 1 và không thua. Họ đã không mắc bất cứ sai lầm nào trong giai đoạn căng thẳng và kịch tính nhất nên với tư cách là đội bóng "ổn định" nhất thì cách mà CAHN lên ngôi vương của mùa giải 2023 cũng hoàn toàn xứng đáng.

Những ngoại binh chất lượng giúp CLB CAHN trở nên mạnh mẽ MINH TÚ

Nếu nhìn xa hơn, cách mà CLB CAHN đầu tư cho đội bóng cũng thực sự hiệu quả. Việc tân binh của V-League trực tiếp mang về sân Hàng Đẫy những cái tên như Văn Hậu, Tiến Dụng, Tiến Sinh, Tấn Tài, Quang Hải, Tô Văn Vũ, Phan Văn Đức và đặc biệt là bản hợp đồng bom tấn Fillip Nguyễn đã giúp cho CLB CAHN thay đổi cả về lượng lẫn về chất. Những cái tên đình đám không chỉ phần nào đó giúp đội bóng chủ quản tăng cường sức mạnh mà phần nào đó đã khiến đối thủ suy yếu.

Ngoài ra thì những ngoại binh chất lượng mà ban lãnh đạo đội bóng không tiếc tiền để chiêu mộ như John Cley, vua phá lưới 2023 với 11 bàn thắng, Gustavo 6 bàn;, Raphael Success 8 trận 4 bàn cũng là những nhân tố nổi bật trong hành trình đến với chức vô địch lịch sử của đội bóng.

Thế lực cũ đang có dấu hiệu mất phương hướng

Trong hơn một thập kỷ vừa qua thì Hà Nội FC (tiền thân là Hà Nội T&T) là đội bóng giành được nhiều thành tích nhất của bóng đá Việt với 6 chức vô địch V-League. Họ cũng là đội bóng thành công nhất của Việt Nam ở đấu trường châu lục khi vào đến trận chung kết vùng của AFC Cup.

Hà Nội FC (phải) được xem là đội bóng thành công nhất tại V-League MINH TÚ

Hà Nội FC cũng đã tạo ra một dấu ấn đặc biệt với người hâm mộ với lối đá kiểm soát bóng tấn công đẹp mắt và cũng vô cùng hiệu quả. Sau 13 năm tham dự V-League, đội bóng thủ đô vô địch 6 lần, giành danh hiệu á quân 6 lần, năm còn lại giành HCĐ. Ngoài ra Văn Quyết và các đồng đội cũng có 5 chức vô địch siêu cúp, 3 chức vô địch cúp quốc gia. Những thành tích có thể nói là vô tiền khoáng hậu.

Nhưng trong 3 năm trở lại đây, Hà Nội FC đã 2 lần để tuột danh hiệu vô địch vào tay của những đội bóng mới non trẻ là Viettel và CAHN. Chức vô địch năm 2022 cũng không được đánh giá quá cao khi đội bóng liên tục xáo trộn về thượng tầng và có những sự điều chỉnh về lối chơi chưa thực sự hiệu quả. Quãng thời gian Hà Nội FC loạng choạng cũng là thời điểm họ chia tay HLV cá tính Chu Đình Nghiêm.

Văn Quyết vẫn là trụ cột của đội bóng Hà Nội FC

Sau khi nhà cầm quân thành công nhất lịch sử V-League rời đi cũng là thời điểm mà Hà Nội FC đánh mất lối chơi kiểm soát bóng đẹp mắt và hiệu quả của mình. Lần lượt những cái tên như những huấn luyện viên người người Hàn Quốc Park Choong-kyun, Chun Jae-ho hay nhà cầm quân lừng danh Bozidar Bandovic đến và mang những triết lý bóng đá khác nhau cho Hà Nội FC, nhưng tổng thể tất cả chỉ gợi nhớ về một thời huy hoàng của đội bóng thủ đô.

Bước vào trận derby thủ đô đầu tiên của mùa này, cả 2 đội bóng đều đang có những sự chuẩn bị theo những chiều hướng rất khác nhau. CLB CAHN chơi tệ trong trận đầu nhưng chơi hay ở lượt 2 và vừa đón nhận thông tin tích cực khi họ chắc chắn sẽ có HLV trẻ tài năng người Hàn Quốc Gong Oh- Kyun đồng hành ở giai đoạn tiếp theo.

Hà Nội FC đang có chuỗi trận không tốt MINH TÚ

Trong khi đó Hà Nội FC đang trải qua 4 trận thua liên tiếp, 2 lần thay tướng khi lần lượt chia tay HLV Bandovic và HLV tạm quyền Lê Đức Tuấn. Người đang được ban lãnh đạo giao trọng trách nặng nề là người cũ của CLB Hải Phòng và của lò PVF là HLV Đinh Thế Nam. Cuộc chiến giữa biểu tượng thành công mới đang trên con đường phát triển và hoàn thiện với một tượng đài vĩ đại của V-League đang loay hoay trên con đường tìm lại bản sắc của chính mình.

Quyền lực mới chiếm ưu thế hay bản sắc của thế lực cũ sẽ thể hiện được giá trị của mình. Câu trả lời sẽ có sau trận chiến CAHN – Hà Nội FC lúc 19 giờ 15 ngày 3.11.2023.