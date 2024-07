Trần Đình Trọng gia nhập đội Công an Hà Nội: ‘Tôi muốn khoác áo CLB gần nhà’

Để chuẩn bị lực lượng cho mùa giải 2024-2025, CLB Công an Hà Nội tiến hành làm việc với một số gương mặt tiềm năng và nổi bật của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, trong đó có trung vệ Trần Đình Trọng.

Hai bên cũng đã tiến hành làm việc cùng nhau. Theo đó, sau 3 năm thi đấu xa nhà, trung vệ Trần Đình Trọng bày tỏ nguyện vọng được thi đấu ở một CLB gần nhà để có thời gian bên gia đình.





CLB Công an Hà Nội chiêu mộ thành công một trong những trung vệ giỏi nhất của bóng đá Việt Nam HƯƠNG ĐỨC

Những mục tiêu của CLB Công an Hà Nội cũng phù hợp với mục tiêu mà cầu thủ sinh năm 1997 hướng tới, thử thách bản thân ở môi trường mới.

Cầu thủ 27 tuổi chia sẻ: “Tôi rất vui và hạnh phúc khi gia nhập CLB Công an Hà Nội. Thật sự mà nói, tôi rất hào hứng và mong chờ để được tập luyện và thi đấu trong màu áo của đội bóng. Có hai lý do để tôi chọn CLB Công an Hà Nội. Thứ nhất, CLB Công an Hà Nội là đội bóng có truyền thống, có mục tiêu và tham vọng. Đó cũng là mục tiêu của bản thân tôi.

Thứ hai, sau thời gian thi đấu xa nhà, tôi mong muốn được thi đấu cho một đội bóng gần nhà để được ở gần gia đình. Tôi muốn đóng góp hết sức mình để cùng đội bóng đạt thành tích cao nhất ở tất cả các đấu trường trong mùa giải tới đây”.





Về phía CLB Công an Hà Nội, lãnh đạo đội bóng đánh giá cao tài năng của cựu tuyển thủ quốc gia này, cũng như muốn tạo điều kiện để anh được thi đấu như nguyện vọng.

Đôi bên thống nhất và quyết định Đình Trọng sẽ chính thức khoác áo CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2024-2025. Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1997 đã vượt qua các bài kiểm tra y tế theo yêu cầu và đã tập luyện cùng toàn đội.





Đình Trọng đã tập luyện cùng đội bóng mới của mình

Tại CLB Công an Hà Nội, Đình Trọng sẽ mang số áo 31. Trần Đình Trọng trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. Trong sự nghiệp của mình, anh giành 2 chức vô địch quốc gia thuộc lứa U.19 và U.21, 2 lần vô địch V-League, 2 lần vô địch Cúp quốc gia và 3 lần vô địch Siêu cúp quốc gia.

Trước khi gia nhập CLB Công an Hà Nội, Đình Trọng có 3 năm khoác áo CLB Bình Định và cùng đội bóng này giành ngôi á quân V-League 2023-2024. Bên cạnh đó, anh từng được mệnh danh là “lá chắn thép” của U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Sự có mặt của Đình Trọng trong đội hình hứa hẹn sẽ giúp hàng phòng ngự của CLB Công an Hà Nội chắc chắn hơn. Giải đấu đầu tiên mà anh sẽ cùng đồng đội chinh phục ở mùa giải mới đó là giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024-2025.