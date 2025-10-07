Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trăn gấm vào vườn nhà người dân ở Huế, tấn công gà, vịt

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
07/10/2025 12:09 GMT+7

Phát hiện cá thể trăn gấm nặng khoảng 12 kg vào vườn nhà, tấn công vật nuôi, một phụ nữ ở TP.Huế đã nhờ hàng xóm vây bắt, sau đó báo cho lực lượng kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Ngày 7.10, Chi cục Kiểm lâm TP.Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP.Huế phối hợp P.Phong Điền và người dân thả cá thể trăn gấm nặng 12 kg về rừng tự nhiên.

Trăn gấm 'khủng' vào vườn nhà người dân ở Huế tấn công gà, vịt- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phối hợp thả trăn gấm về rừng tự nhiên

ẢNH: CHI CỤC KIỂM LÂM TP.HUẾ

Trước đó, một phụ nữ ở P.Phong Điền, TP.Huế phát hiện cá thể trăn gấm trườn vào vườn nhà, tấn công các loại vật nuôi. Lo lắng nên gia đình bà Phúc đã huy động hàng xóm bắt giữ con trăn gấm, đồng thời liên hệ với chính quyền phường và lực lượng kiểm lâm để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP.Huế đã tiến hành các thủ tục để thả cá thể trăn gấm về khu vực rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Trăn gấm 'khủng' vào vườn nhà người dân ở Huế tấn công gà, vịt- Ảnh 2.

Cá thể trăn gấm có trọng lượng khoảng 12 kg

ẢNH: CHI CỤC KIỂM LÂM TP.HUẾ

Thời điểm thả về rừng, trăn gấm quý hiếm này có trọng lượng 12 kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP.Huế cho biết, cá thể trăn gấm này có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

