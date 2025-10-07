Trăn gấm vào vườn nhà người dân ở Huế, tấn công gà, vịt

Ngày 7.10, Chi cục Kiểm lâm TP.Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP.Huế phối hợp P.Phong Điền và người dân thả cá thể trăn gấm nặng 12 kg về rừng tự nhiên.



Lực lượng chức năng phối hợp thả trăn gấm về rừng tự nhiên ẢNH: CHI CỤC KIỂM LÂM TP.HUẾ

Trước đó, một phụ nữ ở P.Phong Điền, TP.Huế phát hiện cá thể trăn gấm trườn vào vườn nhà, tấn công các loại vật nuôi. Lo lắng nên gia đình bà Phúc đã huy động hàng xóm bắt giữ con trăn gấm, đồng thời liên hệ với chính quyền phường và lực lượng kiểm lâm để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP.Huế đã tiến hành các thủ tục để thả cá thể trăn gấm về khu vực rừng tự nhiên thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Cá thể trăn gấm có trọng lượng khoảng 12 kg ẢNH: CHI CỤC KIỂM LÂM TP.HUẾ

Thời điểm thả về rừng, trăn gấm quý hiếm này có trọng lượng 12 kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

Hạt Kiểm lâm khu vực phía Bắc TP.Huế cho biết, cá thể trăn gấm này có tên khoa học là Python reticulatus, thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.