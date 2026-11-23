Khai thác chất liệu từ Đại Việt sử ký toàn thư và các giai thoại dân gian cùng những khoảng trống hư cấu giàu dụng ý nghệ thuật, tác phẩm tái hiện cuộc đời vị anh hùng dân tộc từ thuở ấu thơ cho đến 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông oanh liệt.

Những số phận nhỏ bé trong vòng xoáy vương quyền

Cậu bé Trần Quốc Tuấn (Đại Nghĩa) chào đời trong thời khắc chuyển giao quyền lực từ nhà Lý sang nhà Trần. Dưới ngòi bút của Quang Thảo, bức tranh lịch sử không chỉ xoay quanh một nhân vật trung tâm mà được mở ra qua nhiều số phận với những bi kịch riêng. Đó là Lý Chiêu Hoàng (NSƯT Hoàng Trinh), cô bé 7 tuổi được đặt lên ngai vàng, ngây thơ tin vào tình cảm với Trần Cảnh, để rồi cuộc đời bị cuốn vào những toan tính quyền lực.

Vở diễn khắc họa nỗi giằng xé của Trần Thái Tông giữa tình cảm riêng và trách nhiệm với xã tắc, cũng như nỗi đau mà Chiêu Hoàng phải nén lại để thuận theo những sắp đặt của thời cuộc. Bi kịch ấy cho thấy ngay cả những người ở vị trí cao nhất cũng không tránh khỏi sự chi phối của những biến động lịch sử.

Trần Quốc Tuấn (Đại Nghĩa) và công chúa Thiên Thành (NSƯT Mỹ Duyên) vượt qua trở ngại bảo vệ tình yêu của mình ẢNH: H.K

Trần Quốc Tuấn lớn lên giữa nỗi uất hận của cha mình, An Sinh Vương Trần Liễu, người mất vợ về tay em ruột và từng nổi binh chống lại triều đình. Đình Toàn không khắc họa Trần Liễu như một kẻ phản nghịch một chiều mà đặt nhân vật trong những giằng xé giữa nỗi đau riêng, lòng thù hận và những biến cố chính trị. Ông có lý do để căm giận, nhưng cũng mang theo những day dứt đeo đẳng đến cuối đời.

Khán giả có thể không đồng tình với hành động của nhân vật, nhưng khó lòng không cảm thông trước bi kịch ấy. Đứng giữa chữ hiếu và chữ trung, Quốc Tuấn đau đớn giằng xé nhưng vẫn kiên định không làm điều trái đạo lý, không để ân oán gia tộc ảnh hưởng đến vận mệnh giang sơn.

Sắc đỏ hoa gạo và chén trà hóa giải ân oán

Bên cạnh khí phách của bậc danh tướng, vở diễn dành những khoảng lặng giàu chất thơ để khắc họa đời sống tình cảm của Trần Quốc Tuấn, đặc biệt là mối tình với công chúa Thiên Thành (NSƯT Mỹ Duyên) bên dòng Lục Đầu Giang.

Bằng lối dàn dựng ước lệ tinh tế, sân khấu chỉ cần một gốc hoa gạo đỏ cùng hiệu ứng ánh sáng đã tạo nên không gian vừa lãng mạn vừa giàu tính biểu tượng. Dưới tán hoa đỏ rực, hai tâm hồn đồng điệu sẻ chia tình yêu và lý tưởng phụng sự đất nước.

Tình cảm ấy còn được thể hiện qua tình tiết Quốc Tuấn nửa đêm xông vào phủ Nhân Đạo Vương để đón Thiên Thành trước giờ thành hôn. Chi tiết này khắc họa một Trần Quốc Tuấn mạnh mẽ, quyết liệt, dám bảo vệ tình yêu trước những sắp đặt của thời cuộc.

Thái sư Trần Thủ Độ (NSƯT Việt Anh) và Trần Hưng Đạo hóa giải hận thù ẢNH: H.K

Một điểm nhấn khác của vở diễn là cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa Trần Quốc Tuấn và Thái sư Trần Thủ Độ (NSƯT Việt Anh). Sau mãn tang cha, Quốc Tuấn tìm đến phủ Thái sư với tâm thế không sợ chết, quyết giải quyết ân oán gia tộc. Qua cách xây dựng nhân vật của Quang Thảo, Trần Thủ Độ hiện lên là người đầy tham vọng, quyết đoán, mưu lược và có cách nhìn riêng về vai trò của mình trong buổi đầu triều Trần.

Kịch bản không chỉ khai thác mối thù giữa hai gia tộc mà còn mở ra cuộc đối diện giữa những con người mang trong mình những tổn thương, quan niệm và trách nhiệm khác nhau. Quốc Tuấn có thể mang lòng oán hận nhưng cũng dần nhận ra tầm vóc và sự quyết đoán của người đối diện.

Ân oán cuối cùng được hóa giải bên chén trà, qua lời của vị Thái sư: "Chén trà và thanh kiếm không thể xóa được hận thù của ngày xưa cũ. Nhưng chén trà có thể làm cho hận thù dừng lại, còn thanh kiếm thì không". Cả hai gác lại những bất hòa riêng để cùng hướng đến việc bảo vệ đất nước trước cuộc xâm lược của quân Mông Cổ lần thứ nhất.

Giọt nước mắt bên sông Bạch Đằng và thượng sách lòng dân

25 năm sau, khi quân Nguyên - Mông tiếp tục đưa quân xâm lược Đại Việt, Trần Quốc Tuấn được trao trọng trách Quốc công Tiết chế, chỉ huy quân đội kháng chiến. Bên cạnh những quyết sách quân sự, cuộc gặp gỡ với bà lão mù bán hàng nước (Hồng Ánh) mang đến một lớp nghĩa khác về việc kế thừa kinh nghiệm của tiền nhân và vận dụng linh hoạt trước hoàn cảnh mới.

Nhân vật bà hàng nước vô danh cùng ni sư Diệu Hương góp phần khắc họa tinh thần toàn dân kháng chiến: vận mệnh đất nước không chỉ là trách nhiệm của triều đình hay quân đội mà còn là mối quan tâm của mỗi người dân, dù ở vị trí nào, với khả năng đóng góp khác nhau.

Nhịp kịch được đẩy lên cao trào qua những biến cố liên tiếp, những mất mát của các tướng lĩnh và cả những người thân cận. Nén đau thương, vị chủ tướng truyền đi tinh thần quyết chiến qua Hịch tướng sĩ, hòa cùng tiếng thề "Sát Thát" vang dậy của ba quân, hướng đến đại thắng Bạch Đằng Giang.

Bà lão hàng nước (Hồng Ánh) gợi ý chiến thuật Bạch Đằng Giang cho Quốc công Trần Hưng Đạo (Đại Nghĩa) ẢNH: H.K

Không dừng lại ở một khúc ca khải hoàn quen thuộc, vở diễn đọng lại bằng một khoảng lặng đầy nhân văn. Giữa niềm vui toàn thắng, Hưng Đạo Đại Vương hiện lên với giáp trụ tả tơi, thần sắc mỏi mệt, lặng lẽ rơi lệ nhìn xuống dòng sông. Những lời độc thoại của ông vang lên như một suy ngẫm về sự hữu hạn của kiếp người và những mất mát mà chiến tranh để lại: "Ta thấy nước. Rồi nước sẽ cuốn tất cả đi. Người sau, người trước, kẻ thắng, người thua, rồi tất cả cũng trở về với một dòng sông".

Với nhân vật Trần Hưng Đạo trong vở diễn, chiến tranh luôn là lựa chọn bất đắc dĩ: "Rồi thiên hạ sẽ phải kể về những người đã chết chứ. Nếu có kể, xin đừng kể họ đã chết vì một chiến thắng. Hãy nhớ rằng, họ đã chết để cho muôn người được sống". Và hơn cả chiến công, điều ông mong muốn là: "Ta không muốn người đời sau chỉ nhớ đến Đại Việt bằng những trận đánh. Ta muốn họ nhớ rằng, đã có một ngày, non sông này được sống trong hòa bình". Những lời thoại ấy đưa cảm xúc của vở diễn vượt ra ngoài khuôn khổ một câu chuyện lịch sử, chạm đến khát vọng hòa bình và sự trân trọng đối với những hy sinh của con người.

Khép lại vở diễn là hình ảnh Đức Thánh Trần ở tuổi 72 trên giường bệnh, căn dặn vua Trần Anh Tông về thượng sách giữ nước: không chỉ dựa vào binh hùng, thành cao hay kho lương đầy mà trước hết phải biết chăm lo sức dân, giữ được lòng dân. Hình ảnh linh hồn ông và công chúa Thiên Thành gặp lại nhau dưới gốc hoa gạo đỏ gợi nhớ mối tình thuở thiếu thời, tạo nên một kết thúc giàu chất thơ. Tuổi xuân đẹp nhất không chỉ là những gì con người giữ lại cho riêng mình mà còn là những giá trị có thể gửi trao cho mai sau.

Trong vở diễn, trước lúc ra đi, ông căn dặn không tổ chức tang lễ rình rang, muốn tro cốt được rải xuống dòng sông. Chi tiết này góp thêm nét khắc họa một con người dù ở đỉnh cao danh vọng vẫn hướng đến sự giản dị.

Trần Hưng Đạo sống qua bốn triều vua: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông và Trần Anh Tông. Cuộc đời ông vì thế cũng gắn với một giai đoạn đặc biệt của lịch sử Đại Việt, khi tinh thần đoàn kết và sức mạnh lòng dân trở thành nền tảng quan trọng để bảo vệ đất nước.

Kết hợp chất sử thi bi tráng với chiều sâu tâm lý, Hùng khí Triều Trần khắc họa hình ảnh Trần Hưng Đạo không chỉ qua tài năng quân sự và những chiến công mà còn ở nhân cách, đời sống tình cảm và những suy tư về vận mệnh đất nước. Hào khí Đông A vang lên không chỉ qua tiếng gươm khua, trống trận mà còn qua những giằng xé, mất mát và khát vọng hòa bình da diết.

Bên cạnh diễn xuất của dàn nghệ sĩ, các đại cảnh chiến trận được dàn dựng công phu, tạo hiệu quả thị giác tốt mà vẫn phù hợp với ngôn ngữ ước lệ của sân khấu. Nhiều tràng pháo tay vang lên trong suốt hơn 3 giờ biểu diễn. Âm nhạc cũng là một điểm cộng, với nhiều ca khúc được sáng tác riêng, trong đó bài hát chủ đề có giai điệu và cấu trúc đủ sức đứng độc lập như một ca khúc hoàn chỉnh. Phần trang phục cho thấy sự đầu tư nghiên cứu của ê kíp thiết kế: từ việc tìm hiểu tư liệu, tham khảo hiện vật tại các bảo tàng ở miền Bắc đến lựa chọn màu sắc thanh nhã, góp phần tạo nên diện mạo chỉn chu, sang trọng cho sân khấu.