Trần Huy Anh tái xuất, nói về việc thành 'con trai màn ảnh' của Hồng Đào

Sau khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ Cô dâu hào môn, Trần Huy Anh chính thức trở lại với dự án điện ảnh Ngày con còn mẹ. Trong phim, anh đảm nhận vai nam chính, thuộc tuyến nhân vật anh em với Mây (Phương Anh Đào đảm nhận) và là con của bà Tím (do nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai).

Việc kết hợp với nghệ sĩ Hồng Đào là một trong những điều khiến Trần Huy Anh nhận lời tham gia dự án Ảnh: NSX

Lý do Trần Huy Anh quyết định tái xuất

Chia sẻ về quyết định trở lại sau hai năm, Trần Huy Anh cho biết quãng thời gian vừa qua giúp anh nhìn lại bản thân và suy nghĩ sâu sắc hơn về con đường nghệ thuật. Điều khiến nam diễn viên bị thu hút bởi Ngày con còn mẹ chính là câu chuyện gia đình gần gũi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.

“Sau Cô dâu hào môn, Huy Anh có khoảng thời gian để nhìn lại bản thân, suy nghĩ nhiều hơn về con đường mình đang đi và những điều mình thực sự muốn kể thông qua điện ảnh. Huy Anh tin rằng khi một câu chuyện có thể chạm đến trái tim của chính mình, người diễn viên mới có cơ hội truyền tải những cảm xúc chân thật nhất đến khán giả”, anh chia sẻ.

Bên cạnh kịch bản, cơ hội làm việc cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nghệ sĩ Hồng Đào cũng là động lực đặc biệt đối với Trần Huy Anh. Nam diễn viên cho biết cả hai đều là những thần tượng mà mình ngưỡng mộ từ nhỏ, vì vậy việc được góp mặt trong dự án và đảm nhận vai con của nghệ sĩ Hồng Đào mang đến cho anh nhiều cảm xúc.

Vẻ ngoài điển trai của diễn viên Trần Huy Anh Ảnh: NVCC

Sau hai năm, điều Trần Huy Anh nhận thấy rõ nhất ở bản thân là sự bình tĩnh trong cách tiếp cận nghề diễn. Thay vì chỉ tập trung thể hiện cảm xúc, anh dành nhiều sự quan tâm hơn cho việc tìm hiểu nội tâm, hoàn cảnh và những mâu thuẫn của nhân vật.

“Thử thách lớn nhất đối với Huy Anh có lẽ là làm sao để không diễn nhân vật theo cảm nhận chủ quan của riêng mình, mà phải thực sự hiểu được những gì nhân vật đã trải qua. Đôi khi, điều khó nhất trong diễn xuất không phải là khóc thật nhiều hay thể hiện một cảm xúc thật mạnh, mà là biết tiết chế. Có những cảm xúc chỉ nằm trong ánh mắt hoặc một khoảng lặng cũng đủ để người xem cảm nhận được”, anh nói thêm.

Qua mỗi vai diễn, Trần Huy Anh hy vọng có thể học hỏi, mang lại cảm xúc cho khán giả Ảnh: NVCC

Với một bộ phim lấy tình thân làm trọng tâm, Ngày con còn mẹ cũng khiến Trần Huy Anh suy ngẫm nhiều hơn về cách mỗi người thể hiện tình yêu thương với gia đình. Theo anh, giữa nhịp sống bận rộn, chúng ta đôi khi mặc định rằng vẫn còn nhiều thời gian để quan tâm, hỏi han và nói lời yêu thương với cha mẹ.

“Bộ phim khiến Huy Anh nghĩ nhiều hơn về việc yêu thương không nên chỉ nằm trong suy nghĩ, mà cần được thể hiện bằng hành động, bằng sự quan tâm và bằng thời gian chúng ta dành cho những người thân yêu”, nam diễn viên bộc bạch.

Đối với Trần Huy Anh, sự trở lại lần này không chỉ là dấu mốc tiếp tục hành trình điện ảnh mà còn là cơ hội để anh trưởng thành hơn qua từng vai diễn. Nam diễn viên hy vọng khán giả có thể cảm nhận sự thay đổi trong cách anh làm nghề, đồng thời mang theo những cảm xúc ý nghĩa sau khi bộ phim khép lại.