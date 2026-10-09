Trần Kiều Ân nói gì khi bị tố vô ơn?

Theo Sohu hôm 7.10, Tôn Đức Vinh nhắc lại chuyện từng quản lý Trần Kiều Ân trong những năm đầu sự nghiệp tại một chương trình. Ông cho biết từng quyết định tạm ngừng hoạt động của nữ diễn viên sau khi phát hiện cô uống rượu tại phim trường. Theo lời kể của ông, quyết định này khiến Trần Kiều Ân bất mãn và tìm cách nhờ người can thiệp để chấm dứt hợp đồng.

Tôn Đức Vinh cũng đề cập việc không được mời dự đám cưới của nữ diễn viên. Ông cho biết từng nhờ người chuyển lời chúc phúc nhưng không nhận được phản hồi như mong đợi. Những chia sẻ này khiến mối quan hệ giữa hai người một lần nữa trở thành chủ đề được bàn luận, trong đó có ý kiến cho rằng Trần Kiều Ân không biết ơn người từng nâng đỡ mình.

Trần Kiều Ân bác lời kể của quản lý cũ

Trước những lời kể trên, Trần Kiều Ân đã lên tiếng phản hồi trên Instagram ngày 8.10, trực tiếp làm rõ quan điểm của mình. Nữ diễn viên mở đầu bằng câu: “Thực sự tôi chưa từng ghét ông”. Cô cho biết không muốn biến những chuyện đã qua thành mâu thuẫn kéo dài, đồng thời khẳng định hai bên chia tay trong hòa khí khi hợp đồng kết thúc.

Trần Kiều Ân và quản lý cũ Tôn Đức Vinh gây chú ý khi những bất đồng trong quá khứ được nhắc lại Ảnh chụp màn hình phim Sơn hà chẩm

Theo Sohu, Trần Kiều Ân phủ nhận việc tìm cách nhờ quan hệ để ép công ty chấm dứt hợp đồng. Cô cho biết sau khi hoàn thành phim Định mệnh anh yêu em, hợp đồng kết thúc và cô rời công ty theo thỏa thuận. Nữ diễn viên nhấn mạnh: “Năm đó khi hợp đồng kết thúc, mọi người đều chia tay trong hòa khí”.

Về chuyện đám cưới, Trần Kiều Ân khẳng định cô không nhận được lời chúc mừng như Tôn Đức Vinh đề cập. Theo nữ diễn viên, không có ai chuyển lời của ông đến cô, cũng không có người liên hệ để đề nghị hai bên hòa giải.

Trần Kiều Ân giải thích suốt nhiều năm qua, cô chọn im lặng vì muốn tôn trọng quản lý cũ và bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, khi những câu chuyện trong quá khứ liên tục được nhắc lại trên các chương trình, cô quyết định lên tiếng để làm rõ sự việc. Nữ diễn viên cho rằng một số lời kể không phản ánh đúng những gì đã xảy ra và việc nhắc lại chúng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Cô cũng đề nghị Tôn Đức Vinh ngừng nhắc đến mình, đồng thời khẳng định không có chuyện gì cần hòa giải. Trần Kiều Ân cho biết đây sẽ là lần cuối cô phản hồi vấn đề này.

Tôn Đức Vinh xin lỗi

Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ đầu những năm 2000, khi Trần Kiều Ân gia nhập Công ty giải trí Kiều Kiệt Lập do Tôn Đức Vinh điều hành. Trong giai đoạn hợp tác, cô hoạt động cùng nhóm nhạc nữ Thất Đóa Hoa, tham gia dẫn chương trình và từng bước chuyển sang diễn xuất.

Năm 2005, Trần Kiều Ân đóng chính trong Hoàng tử ếch cùng Minh Đạo. Thành công của bộ phim giúp cô trở thành gương mặt nổi bật của dòng phim thần tượng Đài Loan. Ba năm sau, cô tiếp tục gây tiếng vang với Định mệnh anh yêu em, tác phẩm đạt thành tích rating cao tại Đài Loan và góp phần đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả châu Á.

Trong khi Tôn Đức Vinh nhiều lần nhắc đến vai trò của mình trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Trần Kiều Ân, nữ diễn viên lại tập trung làm rõ quá trình chấm dứt hợp đồng và phủ nhận việc hai bên chia tay trong bất hòa. Những lời kể trái chiều cho thấy cả hai vẫn có cách nhìn khác nhau về quãng thời gian từng hợp tác.

Theo trang tin Đông Phương, sau bài đăng của Trần Kiều Ân, Tôn Đức Vinh gọi cô là “ngôi sao quốc tế” và gửi lời xin lỗi nếu trước đây có điều gì chưa hiểu rõ về nữ diễn viên. Ông cũng bày tỏ mong muốn bỏ qua những chuyện đã qua. Dù quản lý cũ đã lên tiếng xin lỗi, Trần Kiều Ân vẫn giữ quan điểm không muốn tiếp tục nhắc lại sự việc. Với nữ diễn viên, việc làm rõ thông tin và yêu cầu đối phương ngừng đề cập đến mình là cách khép lại câu chuyện sau nhiều năm.