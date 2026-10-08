Trần Kiều Ân bị thầy cũ vạch mặt là 'kẻ vô ơn'

Trong làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc), Tôn Đức Vinh là một nhà sản xuất và CEO của Công ty giải trí Jungiery, từng góp phần nâng đỡ và phát triển sự nghiệp của nhiều ngôi sao hạng A như Trần Kiều Ân, Vương Tâm Lăng, Minh Đạo, La Chí Tường và nhóm 5566.

Trần Kiều Ân đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi người quản lý cũ Tôn Đức Vinh công khai nhắc lại mối quan hệ rạn nứt giữa hai người suốt nhiều năm qua Ảnh: Chụp màn hình phim Mặc vũ vân gian

Thầy cũ công khai trách trách mắng Trần Kiều Ân

Trần Kiều Ân từng ký hợp đồng với công ty giải trí do Tôn Đức Vinh đứng đầu và nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ ông trong giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, sau khi nữ diễn viên ngày càng nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc đại lục, mối quan hệ giữa hai người được cho là dần rạn nứt. Trong hơn một thập kỷ qua, họ gần như không còn liên lạc. Tôn Đức Vinh mới đây xuất hiện trên kênh YouTube của chương trình 100% Entertainment. Những chia sẻ của ông được cho là lời trách móc Trần Kiều Ân vì thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn ám chỉ nữ diễn viên là "kẻ vô ơn", theo Line Today.

Khi được hỏi liệu có điều gì muốn nói với những nghệ sĩ từng làm việc cùng mình, Tôn Đức Vinh lập tức nhắc tên Trần Kiều Ân và chất vấn thái độ của cô đối với ông. "Rốt cuộc tôi đã đối xử tệ với cô ở điểm nào? Trước khi cô nổi tiếng, cô có biết chúng tôi đã phải đi nhờ vả từng người một như thế nào để tìm cơ hội cho cô, từ đóng phim cho đến tham gia các chương trình truyền hình hay không?", nhà sản xuất 65 tuổi cho biết.

Nhận thấy Tôn Đức Vinh bắt đầu xúc động, người dẫn chương trình đã cố gắng trấn an ông. Sau đó, vị quản lý kỳ cựu hạ giọng và nói: "Khi cô ấy kết hôn, chẳng phải tôi cũng nhờ người gửi lời chúc mừng sao?". Theo truyền thông, khi Trần Kiều Ân tổ chức đám cưới, cô không mời Tôn Đức Vinh. Dù vậy, ông vẫn nhờ người chuyển lời đến nữ diễn viên: "Giờ đã kết hôn rồi thì cố gắng đừng nóng tính như trước nữa. Trong cuộc sống gia đình, hòa thuận vẫn nên được đặt lên hàng đầu". Trần Kiều Ân được cho là chưa từng công khai phản hồi lời nhắn này. Điều đó dường như khiến sự thất vọng của Tôn Đức Vinh kéo dài cho đến hiện tại.

Trong cùng chương trình, Tôn Đức Vinh nhấn mạnh rằng sở dĩ ông có thể đứng vững nhiều năm trong làng giải trí Đài Loan là vì bản thân "chưa từng làm điều có lỗi với ai". Vì thế, ông muốn biết lý do vì sao Trần Kiều Ân lại trở nên xa cách với mình đến vậy. Hướng lời nói trực tiếp đến nữ diễn viên trong lúc ghi hình, Tôn Đức Vinh hỏi: "Rốt cuộc tôi đã làm điều gì khiến cô cảm thấy khó chịu? Cô cũng không cần đến dự tang lễ của tôi đâu". Phát ngôn này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi Trần Kiều Ân từng là một trong những nghệ sĩ được Tôn Đức Vinh nâng đỡ từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.