Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh hé lộ cảnh tình tứ trong thang máy
Trần Ngọc Vàng, Thùy Anh hé lộ cảnh tình tứ trong thang máy

02/05/2026 08:00 GMT+7

Vai diễn Phan Minh và Hoàn Mỹ trong phim 'Vì mẹ anh phán chia tay' để lại nhiều kỷ niệm cho Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh. Trong đó, cảnh tình tứ trong thang máy là phân đoạn khiến cả hai ấn tượng nhất.

Trần Ngọc Vàng từng bị chê bai

Bên cạnh 'phản ứng hóa học' của cặp đôi Triệu Phú và Thanh Tâm (Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng thủ vai) trong phim Vì mẹ anh phán chia tay thì những phân cảnh lãng mạn của Phan Minh và Hoàn Mỹ (Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh) cũng khiến khán giả phấn khích. 

Ở tác phẩm này, chuyện tình của Phan Minh và Hoàn Mỹ gặp không ít trắc trở, cả hai phải che giấu tình cảm dành cho nhau vì sự ngăn cản của gia đình. Tuy nhiên, sau khi vượt qua rào cản tâm lý, cặp đôi quyết định ở bên nhau. Trong những tập cuối, Trần Ngọc Vàng cũng tỏa sáng với diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc, đặc biệt là trong phân cảnh cha qua đời và ngồi tâm sự với Hoàn Mỹ.

Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh thường xuyên "quăng miếng" để tạo tiếng cười cho khán giả trong chương trình Gia vị phim

Đến với chương trình Gia vị phim của Báo Thanh Niên, Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh có dịp chia sẻ góc nhìn của mình đối với nhân vật. Đồng thời, cả hai còn tiết lộ những cảnh thân mật trong phim. Mặc dù ban đầu còn ngại ngùng nhưng sau khi trao đổi và hiểu được tâm lý bạn diễn, Trần Ngọc Vàng và Thùy Anh cảm thấy thoải mái hơn. Theo Trần Ngọc Vàng, phân đoạn bày tỏ tình cảm với nữ diễn viên sinh năm 1995 trong thang máy là một trong cảnh quay khó và phải diễn lại nhiều lần. Đó không chỉ là phân cảnh nặng tâm lý mà môi trường xung quanh còn rất nóng nên đòi hỏi anh và bạn diễn phải tập trung để bộc lộ được nội tâm giằng xé của nhân vật.

Ngoài ra, Trần Ngọc Vàng còn tâm sự trong suốt hành trình tham gia hoạt động nghệ thuật anh từng nhận nhiều lời chê bai. Trong đó, lời góp ý thẳng thắn của đạo diễn Trung Lùn về kỹ năng diễn xuất khiến nam diễn viên 9X bừng tỉnh, nhận ra khuyết điểm của mình. Từ đó, Trần Ngọc Vàng dần cải thiện chất giọng và có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp diễn xuất.

Tin liên quan

Sự nghiệp của Thùy Anh trước ồn ào bồi thường 20 tỉ đồng

Sự nghiệp của Thùy Anh trước ồn ào bồi thường 20 tỉ đồng

Trước khi vướng lùm xùm với nhà sản xuất phim Bước ngoặt, diễn viên Thùy Anh sở hữu loạt vai diễn đình đám từ phim truyền hình đến điện ảnh.

Khám phá thêm chủ đề

Trần Ngọc Vàng Thùy Anh vì mẹ anh phán chia tay gia vị phim phim truyền hình
