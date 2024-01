Trần Nữ Yên Khê nhận đề cử giải Cesar của Pháp

Bộ phim ẩm thực The Taste of Things do Trần Anh Hùng đạo diễn (trượt đề cử Oscar hôm 23.1) đã nhận được 3 đề cử Cesar nhưng không có đề cử nào ở các hạng mục chính. Ngoài hạng mục Phục trang xuất sắc, The Taste of Things nhận thêm 2 đề cử, gồm: Quay phim xuất sắc (Jonathan Ricquebourg) và Thiết kế sản xuất xuất sắc (Toma Baquéni).



Trần Nữ Yên Khê và chồng, đạo diễn Trần Anh Hùng, tại LHP Cannes 2023 AFP

Đề cử hạng mục Phim hay nhất gồm: Anatomy of a Fall, Junkyard Dog, All Your Faces, The Goldman Case, Animal Kingdom. Đạo diễn xuất sắc: Justine Triet (phim Anatomy of a Fall), Catherine Breillat (Last Summer), Jeanne Herry (All Your Faces), Cédric Khan (The Goldman Case), Thomas Cailley (Animal Kingdom).

Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc: Romain Duris, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Raphaël Quenard, Arieh Worthalter, Marion Cotillard, Léa Drucker, Virginie Efira, Hafsia Herzi và Sandra Hüller.

Tác phẩm dẫn đầu đề cử giải Oscar Oppenheimer với 13 hạng mục nhận được một đề cử Cesar Phim nước ngoài hay nhất và đạo diễn Christopher Nolan của Oppenheimer sẽ nhận giải Cesar danh dự cho thành tựu trọn đời.

Lễ trao giải Cesar 2024 được tổ chức ở Paris vào ngày 23.2.