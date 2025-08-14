Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Trần Quán Hy bị Nike đâm đơn kiện

14/08/2025 16:16 GMT+7

Ngày 13.8, tờ China Times đưa tin, Tập đoàn Nike đã đệ đơn kiện Trần Quán Hy vì cáo buộc vi phạm hợp đồng. Công ty Juice Los Angeles LLC của nam diễn viên Hồng Kông cũng bị nêu tên là đồng bị đơn trong vụ việc.

Ban đầu, thông tin số tiền bồi thường lên tới 126 triệu USD khiến dư luận "sốc nặng". Tuy nhiên, Nike sau đó làm rõ rằng con số thực tế chỉ hơn 126.000 USD, sự chênh lệch này xuất phát từ lỗi nhập liệu trong hồ sơ tòa án.

Nike đòi Trần Quán Hy thanh toán khoản nợ tồn đọng

Nike cho biết khoản tiền trên liên quan đến các đơn hàng chưa được thanh toán. Trần Quán Hy - người đã ký cam kết bảo lãnh khoản nợ, cùng Juice Los Angeles LLC vẫn chưa thực hiện việc chi trả kể từ khi Nike gửi yêu cầu lần đầu vào tháng 11.2024. Đơn kiện yêu cầu bị đơn thanh toán toàn bộ số tiền gốc, lãi phát sinh và các khoản phí liên quan.

Trần Quán Hy bị Nike đâm đơn kiện - Ảnh 1.

Trần Quán Hy bị Nike đâm đơn kiện, yêu cầu khoản bồi thường khoảng 3,3 tỉ đồng

Ảnh: Instagram edisonchen

Nam diễn viên Trần Quán Hy nổi tiếng trong làng giải trí Hồng Kông nhờ ngoại hình điển trai, tài năng ca hát và diễn xuất. Anh là nhà sáng lập thương hiệu thời trang CLOT, từng hợp tác lâu dài với Nike để cho ra đời nhiều mẫu giày đình đám như Kiss of Death CLOT x Nike Air Max 1 và Silk CLOT x Air Force 1 Low. Mối hợp tác kéo dài gần 2 thập niên trước khi Trần Quán Hy tuyên bố chuyển sang hợp tác với Adidas vào tháng 10.2023, chấm dứt quãng thời gian gắn bó với Nike.

Sự nghiệp của ngôi sao sinh năm 1980 từng lao đao sau bê bối ảnh nóng năm 2008, khi hơn 1.300 bức ảnh riêng tư của anh và nhiều nữ nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Chung Hân Đồng và Trương Bá Chi, bị phát tán trên mạng. Vụ việc gây chấn động toàn châu Á, làm sụp đổ hình ảnh của nhiều ngôi sao và buộc Trần Quán Hy rời Hồng Kông để sang Mỹ sinh sống.

Trần Quán Hy bị Nike đâm đơn kiện - Ảnh 2.

Sau khi rời khỏi showbiz, Trần Quán Hy tập trung kinh doanh và phát triển thương hiệu thời trang do mình sáng lập

Ảnh: Instagram adidastennis

Những năm gần đây, Trần Quán Hy tái xuất với vai trò doanh nhân, tập trung phát triển thương hiệu CLOT với hệ thống cửa hàng tại nhiều quốc gia châu Á và hợp tác cùng các thương hiệu lớn.

Về đời tư, anh kết hôn với siêu mẫu Tần Thư Bồi năm 2017 và có một con gái tên Alaia. Nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình, xây dựng hình tượng người chồng, người cha tận tụy.

Trần Quán Hy bị Nike đâm đơn kiện - Ảnh 3.

"Bad boy" một thời giờ hoàn lương, có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh vợ là siêu mẫu Tần Thư Bồi và cô con gái nhỏ

Ảnh: Instagram shupeicute

Dù đã rời khỏi showbiz, nhưng đời tư của Trần Quán Hy vẫn thu hút sự chú ý từ công chúng. Nhiều người thừa nhận anh đã nỗ lực xây dựng lại cuộc sống ổn định và có trách nhiệm. Tuy nhiên, vụ kiện từ Nike một lần nữa đưa tên tuổi nam diễn viên trở lại tâm điểm truyền thông, như một chương mới trong hành trình từ "bad boy" tai tiếng đến doanh nhân thành đạt và người đàn ông của gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận