Trấn Thành lần đầu được đề cử gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026

Ngày 21.7, trang TC Candler với khoảng 379.000 lượt theo dõi vừa công bố thêm nhóm đề cử cho bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2026. Trong danh sách mới được cập nhật, Trấn Thành là một trong những đại diện Việt Nam nhận được sự quan tâm khi xuất hiện bên cạnh nhiều nghệ sĩ, vận động viên quốc tế.

TC Candler là chuyên trang nổi tiếng với các bảng bình chọn nhan sắc. Danh sách đề cử thường được công bố theo từng giai đoạn trước khi ban tổ chức lựa chọn danh sách cuối cùng. Trong nhiều năm qua, các bảng xếp hạng của TC Candler thường thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời cũng tạo ra những cuộc tranh luận về tiêu chí lựa chọn khi danh sách bao gồm nhiều gương mặt thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Hình ảnh Trấn Thành được đăng tải với phần giới thiệu gồm nhiều vai trò như diễn viên, người dẫn chương trình, người mẫu và biên kịch. Đây là lần đầu tiên Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử của bảng xếp hạng này.

Bên cạnh Trấn Thành, danh sách còn có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế như nam diễn viên Timothée Chalamet, tài tử Hàn Quốc Lee Dong Wook, cầu thủ Tây Ban Nha Ferran Torres hay diễn viên Peru Ismael La Rosa.

Trấn Thành xuất hiện trong danh sách đề cử của TC Candler Ảnh: TC CANDLER

Trước khi được đề cử tại TC Candler, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ có độ phủ sóng lớn tại Việt Nam. Bắt đầu với vai trò người dẫn chương trình, anh dần mở rộng hoạt động sang diễn xuất, sản xuất và đạo diễn phim. Trong lĩnh vực truyền hình, Trấn Thành được biết đến qua nhiều chương trình giải trí nhờ khả năng dẫn dắt, ứng biến và tạo cảm xúc cho khán giả. Ở điện ảnh, anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia nhiều dự án đạt doanh thu cao. Năm 2021, bộ phim Bố già do Trấn Thành đồng đạo diễn và đóng chính tạo hiệu ứng lớn khi ra rạp, trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu nổi bật. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024), Bộ tứ báo thủ (2025), Thỏ ơi (2026), các bộ phim tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

Nhiều nghệ sĩ Việt góp mặt trong danh sách đề cử

Không chỉ Trấn Thành, danh sách đề cử của TC Candler còn có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ Việt khác như Sơn Tùng M-TP, Isaac, HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh, Jack và Quốc Anh.

Trong số này, Sơn Tùng M-TP là cái tên từng nhiều lần xuất hiện trong các danh sách đề cử của TC Candler. Nam ca sĩ được chú ý nhờ hoạt động âm nhạc cùng lượng người hâm mộ lớn trong nước và quốc tế. Ở mùa bình chọn năm nay, Anh Tú Atus, Hùng Huỳnh cùng một số nghệ sĩ trẻ cũng được đưa vào danh sách đề cử bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt cho thấy mức độ quan tâm ngày càng lớn dành cho những gương mặt hoạt động trong lĩnh vực giải trí tại Việt Nam. Ở bảng nữ, TC Candler cũng từng đưa nhiều nghệ sĩ Việt vào danh sách đề cử như Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc...

Sau khi hình ảnh đề cử của Trấn Thành được chia sẻ, thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, một số khán giả cũng đưa ra ý kiến trái chiều về việc nam nghệ sĩ xuất hiện trong một bảng bình chọn nhan sắc quốc tế.

Một số người hâm mộ cho rằng tiêu chí của TC Candler không chỉ tập trung vào ngoại hình mà còn liên quan đến mức độ nhận diện và sức ảnh hưởng của nhân vật. Một tài khoản bình luận: “Trấn Thành không phải hình mẫu mỹ nam truyền thống, nhưng anh ấy có sức hút riêng, khả năng giao tiếp và độ phủ sóng lớn”. Một tài khoản khác nhận xét: “TC Candler là bảng bình chọn mang tính giải trí, xem cho vui thôi...”.