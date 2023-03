Trấn Thành nói gì khi bị TikToker tố 'Nhà bà Nữ' ế vé ở Mỹ

Trấn Thành gần đây vướng phải một số ồn ào không hay, khiến fan Nhà bà Nữ "quay xe" FBNV

Là phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử, Nhà bà Nữ mở rộng ra thị trường nước ngoài, được công chiếu tại Mỹ, Singapore, Úc và New Zealand. Đặc biệt, Mỹ là một trong những thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới và có đông người gốc Việt. Trước đây, phim Bố già của Trấn Thành bắt đầu với 19 rạp sau đó chốt hạ ở 47 rạp và thu về 1 triệu USD (23,7 tỉ đồng) tại đất nước này. Nhà bà Nữ hiện đã mở 66 rạp để đáp ứng nhu cầu xem phim của khán giả. Dự đoán, doanh thu của Nhà bà Nữ tại Mỹ có khả năng sẽ vượt xa Bố già.



Mới đây, Trấn Thành vui mừng cập nhật doanh thu Nhà bà Nữ tại Mỹ trên fanpage 18 triệu người theo dõi: “Ô vui quá xá là vui. Tình hình là cuối tuần đầu tiên bên Mỹ đã thu về hơn 560.000 USD (hơn 13 tỉ đồng) rồi nha. Điều ngạc nhiên là ở bang Ohio, nơi có số lượng người Việt rất ít nhưng đã mở đến 2 rạp để chiếu Nhà bà Nữ. Đội phát hành đang chưa hết hoang mang và vô cùng hạnh phúc”.

Trấn Thành cập nhật hình ảnh suất chiếu Nhà bà Nữ nhộn nhịp tại Mỹ

Bên dưới bài đăng này, vô số bạn bè cùng người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng Trấn Thành. Đây được xem là lời đáp trả nhẹ nhàng của Trấn Thành dành cho TikToker đã "tố" bộ phim ăn khách nhất Việt Nam ế ẩm ở Mỹ. Cụ thể, nữ khán giả này kể vô cùng hào hứng khi cùng bạn tới xem sản phẩm có doanh thu khủng do Trấn Thành làm đạo diễn. Tuy nhiên, trái ngược với sự kỳ vọng đây sẽ là nơi náo nhiệt, có nhiều người Việt ra vào thì nữ TikToker này cho biết cả rạp chỉ có vài người thưa thớt, trong đó nhóm bạn của cô là 4 người. Cô tự an ủi bản thân do nhóm mình vào trước giờ chiếu nên rạp có vẻ vắng, nhưng khi phim bắt đầu chiếu thì cả rạp cũng chỉ vỏn vẹn 8 người.

Hình ảnh bộ phim ăn khách nhất Việt Nam mà TikToker "tố" ế ẩm ở Mỹ

Trước sự việc này, antifan lại càng được dịp vào chê bai, nói khoáy rằng giá để bao rạp ở Mỹ có vẻ dễ hơn so với ở Việt Nam. Tuy nhiên một số người lại cho rằng video của cô gái này chỉ một chiều bởi Nhà bà Nữ tại Mỹ được công chiếu tại nhiều cụm rạp và có nhiều khung giờ khác nhau. Theo đó, họ cho rằng bạn nữ này đã đi vào một trong những khung giờ vắng trong ngày nên không thấy được sự đông đúc, nhộn nhịp ở các suất chiếu còn lại. Hiện tại, Nhà bà Nữ là bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam khi mang về hơn 450 tỉ đồng (vượt qua Bố già với 427 tỉ đồng) tính từ khi ra rạp hôm 22.1 đến nay. Bộ phim do Trấn Thành đạo diễn và thủ một vai phụ, xoay quanh gia đình của bà Nữ (Lê Giang), người làm nghề bán bánh canh với các thành viên cùng thông điệp “mỗi gia đình đều có những bí mật”.