Trấn Thành xướng tên và trao cúp cho Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray tại Philippines

Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 27 diễn ra vào tối 1.12 tại Philippines đã công bố loạt người chiến thắng đầu tiên tại Nhà hát Aliw (Philippines). Giải thưởng Truyền hình châu Á này sẽ tiếp tục buổi trao giải thứ hai vào ngày 8.12 tại Singapore.

Đây là giải thưởng thường niên do Tạp chí Truyền hình châu Á tổ chức, nhằm tôn vinh các tác phẩm, chương trình, cá nhân xuất sắc trên màn ảnh nhỏ châu Á trong suốt một năm. Sau 26 mùa tổ chức, Asian Television Awards ngày càng hội tụ nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng và những gương mặt nghệ sĩ tài năng đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Ấn Độ… cùng tranh tài.

Giải thưởng Truyền hình Châu Á được “cầm cân nảy mực” bởi Hội đồng chuyên môn quyền lực, gồm hơn 50 giám khảo từ nhiều quốc gia khác nhau cùng đánh giá và chọn ra những đề cử xuất sắc nhất để trao cúp danh vọng. Dẫn dắt lễ trao giải năm nay là những cái tên có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong ngành giải trí khắp khu vực gồm: MC truyền hình Hani Fadzil và Chua Qin Kai; bộ ba diễn viên Piolo Pascual, Enchong Dee, Kantapong Bumrungrak cùng sự góp mặt đặc biệt của Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Các đại diện Việt Nam đồng thời là nghệ sĩ thắng giải Ngôi Sao Xanh 2021 và MTV Fan Choice 2022: Trấn Thành, Lê Giang, Uyển Ân cùng Wren Evans đã có màn xuất hiện đầy nổi bật, sải bước tự tin trên thảm đỏ Asian Television Awards lần thứ 27 khiến truyền thông quốc tế chú ý. Là khách mời danh dự lên trao cúp cho 5 hạng mục giành chiến thắng tại Asian Television Awards 2022, Trấn Thành khiến người hâm mộ nước nhà một phen “nở mũi” vì bắn tiếng Anh vô cùng lưu loát và có những cử chỉ lịch thiệp gây ấn tượng bên nữ minh tinh Hồng Kông - Selena Lee.

Nữ nghệ sĩ đầu tiên được Trấn Thành gọi tên chiến thắng tại hạng mục Best Original Digital Entertainment Programme là Catriona Gray (Philippines) trong niềm hân hoan, phấn khích của đông đảo người hâm mộ sắc đẹp. Ngay sau đó, khoảnh khắc Trấn Thành nhắc đến đại diện Thái Lan cùng sự xuất hiện của dàn nam thần đình đám xứ chùa Vàng trên màn hình sân khấu ở hạng mục Best Direction (Fiction) đã khiến không gian sự kiện như muốn vỡ òa theo tiếng reo hò cuồng nhiệt của hàng triệu khán giả. Đặc biệt, giành chiến thắng tại hạng mục Best Theme Song chính là nam nghệ sĩ trẻ mang hai dòng máu Việt - Thái từng phủ sóng khắp màn ảnh châu Á với siêu phẩm Bad Buddy - Nanon (Korapat Kirdpan) khiến cộng đồng fan Việt thêm phần tự hào.

Ngay sau phần trao giải đầy ấn tượng, Trấn Thành không giấu nổi niềm hạnh phúc: “Rất vui và tự hào khi chính mình được đại diện cho Việt Nam tham gia một buổi lễ trao giải tầm cỡ, mang tính quốc tế và được gặp gỡ nhiều bạn bè nghệ sĩ trong toàn khu vực châu Á. Cơ duyên kết nối cho Thành đến đây ngày hôm nay cũng là nhờ bộ phim Bố già đã may mắn thắng giải tại Ngôi Sao Xanh 2021, thật sự là một vinh dự rất lớn. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu khiến Thành hy vọng rằng năm sau mình sẽ lại một lần nữa được đứng đây nhưng trong tư cách là người nhận giải. Để đạt được điều đó chắc chắn khi trở về Thành sẽ phải nỗ lực và trau dồi thật nhiều hơn nữa”.

Chưa dừng lại ở đó, sân khấu trao giải Asian Television Awards 2022 càng thêm bùng nổ với màn trình diễn cực chất đến từ nam ca sĩ trẻ của Việt Nam - Wren Evans. Không hổ danh là “tân binh khủng long” đa tài bậc nhất Vbiz, Wren Evans đem đến 2 ca khúc Baby with you và Gặp may vừa ma mị vừa cuốn hút, kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, vũ đạo và trang phục thời thượng đã thành công khép lại một đêm trao giải vô cùng hoành tráng.

Đồng thời Wren Evans và MV Gặp may của anh cũng đang là đề cử sáng giá cho cúp Best Music Video,tranh tài với các đối thủ đến từ nhiều nước trong khu vực châu Á. Đây là giải thưởng do hội đồng giám khảo bình chọn, kết quả sẽ được công bố trong đêm trao giải thứ 2 diễn ra vào ngày 8.12 tại Singapore.

Những khoảnh khắc ấn tượng mà các đại diện Việt Nam vừa tạo ra trong đêm trao giải Asian Television Awards lần thứ 27 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và bạn bè quốc tế; cũng như tiếp thêm động lực cho đông đảo nghệ sĩ nước nhà cống hiến hết mình cho nghệ thuật để tiếp tục đại diện Việt Nam vươn tầm thế giới.





Như vậy, đêm thứ nhất của Lễ trao giải Asian Television Awards lần thứ 27 đã chứng kiến khoảnh khắc nâng cúp huy hoàng của loạt ứng viên đầu tiên giành chiến thắng tại 18 hạng mục đề cử, đó là:

1. Best Original Digital Entertainment Programme: Catriona Gray (Philippines)

2. Best Original Screenplay: Patrick James Valera, Mihk Vegara (Philippines)

3. Best Original Digital Drama Series: Under the Skin (China)

4. Best Single Drama or Telemovie: You Have to Kill Me (Taiwan)

5. Best Digital Fiction Programme/Series: Escaype Live (India)

6. Best Direction (Fiction): Myoung Woo Lee (Korea)

7. Best Leading Male Performance - Digital: Norman Ishak (Singapore)

8. Best Leading Female Performance - Digital: Gab Pangilinan (Philippines)

9. Best Theme Song - Korapat Kirdpan (Thailand)

10. Best Host/Presenter Digital: Sonia Chew (Singapore)

11. Best Entertainment Presenter/Host: Maine Mendoza (Philippines)

12. Best Supporting Male Performance Digital: Alvin Chong (Malaysia)

13. Best Script Writing: Jin Hishu and Jin Yu (China)

14. Best Actor in a Supporting Role: Jeffrey Xu Ming Jie (Singapore)

15. Best Actor in a Leading Role: Rexen Cheng (Taiwan)

16. Best Actress in a Leading Role: Eswari Gunasagar (Singapore)

17. Best Actress in a Supporting Role: Chanikan Tangka Bodee (Thailand)

18. Best Drama Series: Through the Darkness (Korea)