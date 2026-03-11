Trăn trở của cử tri và điểm sáng từ sự tiên phong của thanh niên

Còn nhiều người cần được giải quyết việc làm

Cử tri Ngô Thị Tuyết, xã Ia Pa, cho biết tổng dân số xã hiện nay khoảng 31.000 người, trong độ tuổi lao động là hơn 19.500 người; trong đó, khoảng 13.000 người có việc làm.

Chị Tuyết đưa ra số liệu cụ thể để dẫn chứng cho thực trạng còn nhiều lao động tại địa phương chưa có việc làm. "Hiện nay trên địa bàn xã chưa có doanh nghiệp lớn sử dụng nhiều lao động, chỉ có công ty thuốc lá sử dụng một lượng lao động nhỏ theo mùa nên việc giải quyết việc làm cho thanh niên gặp khó khăn… Chính vì thế, chúng tôi rất mong các vị ứng cử viên nếu trúng cử hãy quan tâm tạo việc làm bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư, các dự án… có sử dụng lao động", chị Tuyết gửi gắm.

Là người dân tộc Ba Na, cử tri A Hà (xã Ia Pa) cũng rất quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho người địa phương. Chị Hà nói ở địa bàn hiện nay còn tồn tại thực tế là nhiều lao động ở địa phương rời quê vào các thành phố lớn để kiếm việc làm, kéo theo hệ lụy nhiều học sinh bỏ học đi theo bố mẹ. Từ đó chị Hà mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử quan tâm kêu gọi các nguồn lực, nguồn vốn về đầu tư tại địa phương để giải quyết vấn đề việc làm, từ đó người dân ở quê không còn phải tha hương nữa.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri ngày 10.3 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai gồm: Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội. Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ông Nay Chip, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai. Bà Rơlan H'Ti, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Ia Ko; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

"Nếu có các khu công nghiệp về đây, người dân có công ăn việc làm ổn định, các em an tâm đến trường, năng suất lao động cũng tăng cao nhờ ứng dụng khoa học công nghệ thì mỗi gia đình sẽ ấm no, hạnh phúc hơn. Hộ gia đình phát triển thì xã nhà cũng sẽ phát triển", cử tri A Hà nói.

Đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng vào các ứng cử viên, cử tri Trần Công Hoan, xã Phú Thiện, mong các đại biểu Quốc hội trúng cử góp tiếng nói để thu hút đầu tư giải quyết nguồn lực lao động dồi dào tại địa phương, đặc biệt là lao động dôi dư của thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để họ không phải di chuyển đến các thành phố lớn làm công nhân, đồng thời góp phần tăng giá trị sản phẩm tại địa phương.

Điểm sáng từ gương thanh niên

Trong chương trình hành động của mình, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, khẳng định nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, anh sẽ đặc biệt quan tâm góp ý các chính sách liên quan đến thanh thiếu nhi trong nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng vấn đề việc làm, nghề nghiệp; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua T.Ư Đoàn luôn xác định việc đồng hành với đoàn viên, thanh niên trong khởi nghiệp là nhiệm vụ quan trọng; đã có nhiều chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp đồng hành cùng thanh niên trong quá trình khởi nghiệp. Đặc biệt, T.Ư Đoàn đã tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030. Thông qua đó, nhiều thanh niên vùng sâu, vùng xa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn, được đào tạo kỹ năng, mở rộng mạng lưới kết nối để tự tin khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên chính quê hương của mình. Không những thế, chính những thanh niên dám "mở đường" này đã tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa, thay đổi tư duy canh tác góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Người dân gửi gắm nhiều kỳ vọng đến các ứng cử viên ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ngay tại những xã miền núi của tỉnh Gia Lai, cũng có những gương thanh niên giàu bản lĩnh và tiên phong. Từ nơi "chảo lửa", một chàng trai người đồng bào tạo doanh thu hơn 2 tỉ đồng/năm và việc làm cho gần 200 lao động địa phương, đã truyền cảm hứng cho nhiều thanh niên nông thôn, miền núi. Chàng trai ấy là Kpă Séo (xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai).

Kpă Séo lớn lên trên vùng đất thường xuyên chịu ảnh hưởng của khô hạn, nơi được mệnh danh là "chảo lửa" bởi cái nóng kinh người. Việc chứng kiến những nhọc nhằn, bất trắc của người dân quê nhà từ thuở nhỏ đã nung nấu khát vọng đổi thay trong Kpă Séo.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành nông học Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, năm 2019, Kpă Séo quyết định trở về quê khởi nghiệp, thành lập Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ thanh niên xã Đất Bằng. "Kiến thức học được trên giảng đường chưa thể có ý nghĩa nếu không được áp dụng vào thực tiễn để giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm", Kpă Séo chia sẻ.

Bước đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng chàng thanh niên người Jrai này không nản chí. Anh kiên trì vận động, thuyết phục đoàn viên, thanh niên cùng tham gia mô hình kinh tế tập thể, sẵn sàng "làm trước, chịu trách nhiệm trước" để tạo niềm tin. Với anh, muốn giúp người dân vươn lên, trước hết bản thân phải dám thử thách, dám đi con đường mới.

Tháng 8.2021, hợp tác xã chính thức ra đời với 17 thành viên ban đầu và vốn điều lệ vỏn vẹn 200 triệu đồng. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, chàng giám đốc Kpă Séo định hướng hợp tác xã tập trung phát triển các lĩnh vực phù hợp với điều kiện địa phương: trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp và dịch vụ cơ giới phục vụ nông nghiệp.

Kpă Séo đã tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương, góp phần giúp quê nhà phát triển ẢNH: NVCC

Sau hơn 3 năm hoạt động, những con số mà hợp tác xã đạt được thực sự gây ấn tượng với một đơn vị khởi nghiệp tại vùng sâu, vùng khó. Doanh thu bình quân hằng năm đạt trên 2,29 tỉ đồng, lợi nhuận khoảng 800 triệu đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho khoảng 200 lao động tại địa phương. Có việc làm và thu nhập ngay tại quê nhà, nhiều gia đình đã bớt cảnh ly hương, bám đất bám làng để phát triển kinh tế - điều mà không phải chính sách hỗ trợ nào cũng làm được.

Không dừng lại ở việc tổ chức sản xuất truyền thống, anh Kpă Séo đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Dự án "Trồng lúa áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm" không chỉ phù hợp với điều kiện khô hạn đặc thù của địa phương mà còn mở ra hướng canh tác bền vững, giúp nông dân chủ động hơn trước những biến động của thời tiết - vốn là nỗi lo thường trực của cả vùng.

Chị Ksor H'Blang, Bí thư Đoàn xã Phú Túc, tự hào nói: "Kpă Séo là đoàn viên tiêu biểu, anh thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo của người thanh niên trong thời đại mới, góp phần phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững cho địa phương".

Ở tuổi 31, Kpă Séo vẫn đang tiếp tục hành trình - không phải một mình, mà cùng với hàng trăm thanh niên và người dân địa phương. Anh từng nhận Giải thưởng Lương Định Của của T.Ư Đoàn; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc; bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ nhất (giai đoạn 2025-2030). Với anh, thành công đích thực là nhìn thấy người dân tự tin vươn lên, thay đổi tư duy, làm kinh tế ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Với tính tiên phong, tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới, bên cạnh những sự hỗ trợ, đồng hành kịp thời, những gương thanh niên khởi nghiệp như Kpă Séo sẽ ngày càng nhiều hơn. Từ đây, những trăn trở về việc làm cho người miền núi cũng dần được tháo gỡ, có chuyển biến tích cực.