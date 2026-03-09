Ông Trần Sỹ Thanh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội tại Đắk Lắk

Ngày 9.3, trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Đắk Lắk về công tác chuẩn bị bầu cử.

Tham gia đoàn còn có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch; ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ông Bế Trung Anh, đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc tại tỉnh Đắk Lắk ẢNH: T.X

Đoàn giám sát, kiểm tra đã làm việc trực tiếp tại trụ sở UBND phường Buôn Ma Thuột, đồng thời làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk.

Tại khu vực bỏ phiếu đặt tại UBND phường Buôn Ma Thuột, đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất; việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên và nội quy phòng bỏ phiếu. Đoàn cũng kiểm tra việc niêm phong thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ và công tác hướng dẫn cử tri bỏ phiếu.

Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã được triển khai đầy đủ, đúng quy định.

Ông Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk

ẢNH: T.X

Làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, ông Trần Sỹ Thanh đánh giá cao tinh thần chuẩn bị trách nhiệm, sáng tạo và sát thực tiễn của địa phương cho cuộc bầu cử sắp tới. Đồng thời, yêu cầu tỉnh Đắk Lắk tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và những khu vực có biến động dân cư lớn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Đắk Lắk được triển khai toàn diện, nghiêm túc, kịp thời và đúng hướng dẫn của Trung ương cũng như các quy định của pháp luật.

Toàn tỉnh đã thành lập 103 ủy ban bầu cử (gồm 1 ủy ban bầu cử cấp tỉnh và 102 ủy ban bầu cử cấp xã) với khoảng 1.560 thành viên; 851 ban bầu cử với gần 1.780 thành viên; xác định 2.120 khu vực bỏ phiếu và thành lập 2.118 tổ bầu cử.