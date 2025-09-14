Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Trăn trở của NSND Kim Xuân ở tuổi U.70

Thạch Anh
Thạch Anh
14/09/2025 06:45 GMT+7

Ngoài việc đưa ra những đánh giá công tâm cho thí sinh, NSND Kim Xuân cũng bộc bạch những trăn trở về thế hệ diễn viên trẻ trong 'Chinh phục đam mê'.

Ở tuổi U.70, NSND Kim Xuân vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật. Bên cạnh tham gia các tác phẩm phim ảnh, bà còn tất bật với vai trò giám khảo, truyền đạt kinh nghiệm đến các hậu bối. Mới đây, sao phim Dù gió có thổi xác nhận trở lại ghế nóng chương trình Chinh phục đam mê, đồng hành cùng với nghệ sĩ Trung Dân và đạo diễn Đức Thịnh trong hành trình tìm kiếm những gương mặt tài năng.

Trăn trở của NSND Kim Xuân ở tuổi U.70- Ảnh 1.

NSND Kim Xuân cùng dàn nghệ sĩ góp mặt trong Chinh phục đam mê

Ảnh: NSX

NSND Kim Xuân nhắn nhủ hậu bối

Trở lại trong vai trò giám khảo, NSND Kim Xuân bày tỏ niềm vui khi ngày càng có nhiều chương trình tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh: “Có nhiều cơ hội không đồng nghĩa với việc các bạn được phép ỷ lại vào điều đó”.

Bên cạnh đó, diễn viên U.70 cũng có những chia sẻ về trăn trở của mình với nghề. NSND Kim Xuân bộc bạch: “Bất cứ công việc nào cũng vậy, được theo đuổi đam mê là một điều hạnh phúc. Nhưng để thực sự hạnh phúc, các bạn phải làm việc hết mình. Dù là ca nhạc, kịch nói, cải lương, điện ảnh hay phim truyền hình… các bạn cần nghiêm túc với nghề. Hãy dùng thanh xuân để làm công việc luôn tươi mới và ngày càng tốt hơn. Xin đừng xem công việc là để chơi rồi tự cho phép bản thân dễ dãi”.

Trăn trở của NSND Kim Xuân ở tuổi U.70- Ảnh 2.

NSND Kim Xuân khuyên các bạn trẻ không được dễ dãi với nghề

Ảnh: NSX

Là đạo diễn gắn liền với nhiều bộ phim ăn khách, NSƯT Đức Thịnh cho biết hiện nay, mỗi năm điện ảnh Việt sản xuất khoảng 40–50 bộ phim, do đó rất cần lực lượng diễn viên mới để tránh sự lặp lại về gương mặt. Anh khẳng định: “Chinh phục đam mê thực sự là nơi giúp người làm sản xuất và sân khấu tìm kiếm những nhân tố mới”.

Đức Thịnh cũng nhấn mạnh rằng hiện nay, rất dễ để nhiều người xây dựng kênh cá nhân, quay clip diễn xuất trên mạng xã hội. Nhưng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, tham gia vào đời sống nghệ thuật thực thụ trong nước hay vươn xa thì không đơn giản. “Đã có nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng khi bước sang con đường chuyên nghiệp, họ phải nỗ lực 100% đến 200% sức lực. Quay clip chỉ là bước khởi đầu, còn thành công thực sự đòi hỏi hành trình dài học tập, trau dồi...”, anh nêu quan điểm.

Bên cạnh năng khiếu, nam đạo diễn cho rằng điều cốt lõi để làm nghề là khả năng quan sát và cảm nhận cuộc sống. Anh nhắn nhủ: “Hãy đọc nhiều, xem nhiều, quan sát thật nhiều và để cảm xúc lên tiếng. Chính sự quan sát sẽ giúp nội dung diễn xuất có chiều sâu hơn, dễ chạm đến người xem hơn là chỉ chạy theo xu hướng. Xu hướng chỉ là tạm thời, khó giúp bạn đi xa”.

NSND Kim Xuân, Tú Tri, Trung Huy, Quách Ngọc Tuyên tham gia phim 'Bóng của thị thành'

NSND Kim Xuân, Tú Tri, Trung Huy, Quách Ngọc Tuyên tham gia phim 'Bóng của thị thành'

Câu chuyện tình yêu tréo ngoe giữa chàng hoàng tử với ước mơ làm đầu bếp và cô bé lọ lem sắc sảo, lanh lẹ được kể trong bộ phim mới nhất của SK Pictures - 'Bóng của thị thành'.

NSND Kim Xuân Diễn viên Kim Xuân Đức Thịnh Chinh phục đam mê
