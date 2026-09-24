Trăn trở của NSND Trịnh Kim Chi khi làm Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM

Trong dịp giỗ Tổ ngành sân khấu, NSND Trịnh Kim Chi trong vai trò Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM tất bật với các hoạt động hướng về Tổ nghiệp. Nữ nghệ sĩ cho biết cô phải cố gắng sắp xếp công việc từ sớm, việc nào quan trọng thì ưu tiên trước, phân công cho anh chị em trong hội cùng phụ trách, để mọi người cùng nhau có một buổi lễ trang nghiêm và long trọng.

Trải lòng của NSND Trịnh Kim Chi

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ: "Thật sự rất xúc động, năm nào tôi cũng hồi hộp và mong chờ. Giỗ Tổ là dịp để nghệ sĩ bày tỏ lòng biết ơn với tiền nhân, đồng thời nhắc nhở mỗi người tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, gìn giữ các giá trị nhân văn và bản sắc dân tộc của sân khấu”.

NSND Trịnh Kim Chi dâng hương lên Tổ nghiệp, xúc động khi chứng kiến các thế hệ nghệ sĩ tề tựu trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu Ảnh: Duy England

Theo NSND Trịnh Kim Chi, trong bối cảnh hoạt động biểu diễn còn nhiều khó khăn, tinh thần ấy không chỉ thể hiện qua việc duy trì nghi lễ truyền thống mà còn ở cách các nghệ sĩ tiếp tục làm nghề, truyền nghề và đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng. Ngoài ra đây cũng là dịp nhắc nhở người làm sân khấu về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm gìn giữ di sản, trân trọng quá khứ, đoàn kết và không ngừng sáng tạo.

Điều làm NSND Trịnh Kim Chi xúc động nhất có lẽ là nhìn thấy các thế hệ nghệ sĩ cùng đứng trước bàn thờ Tổ. Cô tâm sự có những cô chú, anh chị đã gắn bó với nghề hàng chục năm, rồi những bạn trẻ mới bước vào nghề cũng thành kính như nhau. “Lúc đó, tôi cảm nhận rằng nghề này có một cái tình rất đẹp, đó là tình với nghề và tình với những người đi trước đã gìn giữ sân khấu cho mình hôm nay”, Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM trải lòng.

Theo NSND Trịnh Kim Chi, ngoài tài năng thì sự tử tế và trách nhiệm với nghề là điều cần có Ảnh: Duy England

NSND Trịnh Kim Chi thấy vui khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ trẻ quan tâm đến ngày giỗ Tổ và những hoạt động của sân khấu. Theo cô, các hậu bối hiện tại có nhiều cơ hội tiếp cận với những điều mới, nhưng vẫn nhớ đến nguồn cội, nhớ đến những người đi trước thì đó là điều rất đáng quý.

“Tôi nghĩ "uống nước nhớ nguồn" không nhất thiết phải là những điều gì lớn lao. Đôi khi chỉ là nhớ ngày giỗ Tổ, biết cúi đầu trước bàn thờ Tổ, biết trân trọng người thầy, người đi trước, biết giữ gìn những giá trị tốt đẹp của nghề. Những điều nhỏ như vậy nhưng nếu các bạn trẻ giữ được thì tôi tin sân khấu vẫn sẽ có sự tiếp nối rất đẹp”, cô trải lòng.

Trong vai trò Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, NSND Trịnh Kim Chi có nhiều trăn trở cho nghề, đặc biệt là với thế hệ sau. Cô tâm sự: “Tôi chỉ muốn nói với các bạn trẻ rằng, trước khi muốn đi thật xa với nghề thì hãy học cách yêu nghề và tôn trọng nghề. Tài năng rất quan trọng, nhưng để đi đường dài thì mình còn cần sự tử tế, trách nhiệm và thái độ làm nghề nghiêm túc”.