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    Trắng đêm cứu nạn 12 người mắc kẹt tại công trình suối Cái
    VideoThời sự

    Trắng đêm cứu nạn 12 người mắc kẹt tại công trình suối Cái

    Trần Kha
    Trần Kha
    Bất chấp đêm tối và dòng nước dâng cao, cuồn cuộn chảy xiết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã giải cứu 12 người mắc kẹt tại khu vực công trình nạo vét suối Cái (đường 31, phường Tân Khánh) đưa vào bờ an toàn.

    Rạng sáng 6.10, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã hoàn tất việc xuyên đêm, kịp thời tìm kiếm và giải cứu 12 người mắc kẹt giữa vùng nước ngập sâu tại công trình suối Cái (đường 31, phường Tân Khánh, TP.HCM).

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    Trắng đêm xuyên dòng nước xiết cứu 12 người mắc kẹt tại Suối Cái - Ảnh 1.

    Người dân mắc kẹt giữa vùng nước ngập sâu được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa đến nơi an toàn

    ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

    Trước đó, khoảng 22 giờ 43 phút ngày 5.10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) nhận tin báo khẩn cấp về việc có nhiều người dân bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lớn tại công trình suối Cái.

    Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ chiến sĩ do thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy khẩn trương đến hiện trường.

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