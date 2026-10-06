Trắng đêm cứu nạn 12 người mắc kẹt tại công trình suối Cái

Rạng sáng 6.10, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã hoàn tất việc xuyên đêm, kịp thời tìm kiếm và giải cứu 12 người mắc kẹt giữa vùng nước ngập sâu tại công trình suối Cái (đường 31, phường Tân Khánh, TP.HCM).

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Người dân mắc kẹt giữa vùng nước ngập sâu được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa đến nơi an toàn

ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Trước đó, khoảng 22 giờ 43 phút ngày 5.10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) nhận tin báo khẩn cấp về việc có nhiều người dân bị mắc kẹt, cô lập giữa dòng nước lớn tại công trình suối Cái.

Ngay sau đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 32 đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 1 xuồng máy cùng 48 cán bộ chiến sĩ do thiếu tá Phạm Ngọc Thanh, Đội trưởng, trực tiếp chỉ huy khẩn trương đến hiện trường.

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