Trang nghiêm đại lễ Phật đản tại chùa Quán Sứ

Dự đại lễ có ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Đình Khang, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đại diện các sở, ban, ngành TP.Hà Nội.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc thông điệp của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ẢNH: VĨNH THÀNH

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Tại buổi lễ, hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Trong đó, nhấn mạnh năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập (7.11.1981 - 7.11.2026), mỗi chư vị tôn túc, tăng ni, phật tử thành viên của giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam.

Cạnh đó, nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của đức Phật, cùng nhau thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi, để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, cư sĩ và đồng bào phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo.

Theo ông Nguyễn Phi Long, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có sự tham gia đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp và tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, đất nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được cải thiện, vị thế và uy tín quốc gia trên trường quốc tế được nâng cao.

Ông Nguyễn Phi Long phát biểu ẢNH: VĨNH THÀNH

Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần "hộ quốc an dân", đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Long nhấn mạnh, MTTQ Việt Nam mong muốn và tin tưởng rằng các vị chư tôn đức Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần nhập thế tích cực với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", tiếp tục vận động tăng ni, phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", đồng hành cùng dân tộc và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Phật tử trang nghiêm tụng kinh Khánh đản ẢNH: VĨNH THÀNH

Ông Nguyễn Phi Long cũng mong muốn, giáo hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác đối ngoại nhân dân, giao lưu Phật giáo quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân ái và giàu truyền thống văn hóa với Phật giáo các nước và bạn bè quốc tế.