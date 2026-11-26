Chiều 26.11, Hoàng Thùy Linh ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Thùy, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dành nhiều tâm huyết cho dự án âm nhạc mới. Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ thân thiết như Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, Trang Pháp, Orange...

Tại buổi giao lưu, Minh Hằng nhắc đến tình cảm của nhóm bạn thân gồm cô, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi dành cho Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm đồng hành. "Sau rất nhiều năm, chúng tôi vẫn luôn có nhau. Chúng tôi đã U.40 nhưng vẫn còn ngon, và âm nhạc của Hoàng Thùy Linh hôm nay cũng rất ngon", Minh Hằng hài hước chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ Hoàng Thùy Linh thường giữ kín các dự án đến phút cuối, khiến những người thân thiết không khỏi bất ngờ. Minh Hằng cho biết bản thân từng chia sẻ với Hoàng Thùy Linh về việc làm EP nhưng chưa hoàn thành được nhiều ca khúc, trong khi đàn em có thể thực hiện album gồm 11 bài trong khoảng 3 tháng. "Linh rất giỏi, thật sự tôi không biết trong đầu Linh chứa đựng những gì mà thông minh và bản lĩnh đến vậy", Minh Hằng bày tỏ.

Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi hội ngộ, khoe nhan sắc trẻ trung. Cả ba vui vẻ trò chuyện, tương tác thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời Ảnh: A.H

Hoàng Thùy Linh ra mắt album phòng thu thứ 5 mang tên Thùy, đánh dấu sự trở lại sau 4 năm kể từ LINK Ảnh: A.H

Phạm Quỳnh Anh cũng có những chia sẻ hài hước về đàn em. Nữ ca sĩ kể trong lần gặp gần nhất tại nhà mình, Hoàng Thùy Linh từng nói không biết cuối năm làm gì vì không có show. Tuy nhiên, sau khi nghe album mới, cô cho rằng đàn em khó có thể thiếu lịch diễn trong mùa lễ hội.

"Nghe album này xong, ai còn tin Linh nói cuối năm không có show nữa? Album vừa ra là chắc chắn chạy show "sút quần sút áo" cả mùa lễ hội cuối năm", Phạm Quỳnh Anh nói vui.

Bên cạnh đó, nhạc sĩ Huy Tuấn tiết lộ thường xuyên nhắn tin cho Hoàng Thùy Linh và dành nhiều lời khen cho nữ ca sĩ, song cô luôn đáp lại bằng thái độ khiêm tốn. "Hôm nay em không được khiêm tốn nữa, bởi em xứng đáng với tất cả những lời khen của mọi người", anh nói. Nam nhạc sĩ cũng tò mò Hoàng Thùy Linh sẽ tiếp tục mang đến hình ảnh nào sau những trải nghiệm âm nhạc đã qua.

Trang Pháp kể chuyện Hoàng Thùy Linh động viên lúc khó khăn

Đáng chú ý, Trang Pháp nhắc đến mối quan hệ kéo dài gần hai thập kỷ với Hoàng Thùy Linh. Nữ ca sĩ tiết lộ trước khi trở lại với chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023, cô từng trải qua khoảng thời gian bất ổn vào năm 2022. Trong giai đoạn đó, Hoàng Thùy Linh là người ở bên, động viên cô vượt qua những khó khăn.

Trang Pháp bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Hoàng Thùy Linh, đồng thời chia sẻ cảm nhận về màu sắc âm nhạc trong album Thùy Ảnh: A.H

"Chị Linh chính là người mỗi 3 giờ sáng ngồi dậy với tôi, nói chuyện với tôi. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng cứ 3 giờ sáng là chị nắm tay tôi và cho tôi động lực để vượt qua quãng thời gian khó khăn của mình, quay trở lại với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 và có Trang Pháp của ngày hôm nay", Trang Pháp chia sẻ, đồng thời gửi lời cảm ơn đàn chị.

Nhận xét về album mới, Trang Pháp cho rằng Hoàng Thùy Linh vẫn giữ được màu sắc âm nhạc riêng nhưng có thêm những hướng tiếp cận mới. "Đây là album của một cô gái đang vô cùng hạnh phúc", cô nói. Nữ ca sĩ cũng ấn tượng khi album kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam với những màu sắc âm nhạc quốc tế.

Hoàng Thùy Linh cho biết tên gọi Thùy gợi cho cô cảm giác cân bằng sau những trải nghiệm trong cuộc sống. Cô cho biết sau album sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, đưa sản phẩm đến gần khán giả hơn và tiếp tục chiêm nghiệm trước khi nghĩ đến những dự án tiếp theo.