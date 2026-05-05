Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Trang Pháp được gì khi tham gia 'Đạp gió' tại Trung Quốc?
Video Giải trí

Trang Pháp được gì khi tham gia 'Đạp gió' tại Trung Quốc?

Minh Hy - Khánh Linh
05/05/2026 13:28 GMT+7

Dù chưa chạm tới thứ hạng cao trong công diễn 2 của 'Đạp gió 2026', Trang Pháp vẫn tỏa sáng nhờ những màn trình diễn cuốn hút, giàu cảm xúc và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trang Pháp ghi dấu ấn tại Đạp gió 2026

Sau công diễn 2, "chị đẹp" Trang Pháp đạt được 790 điểm, xếp hạng 22/31 thí sinh tại Đạp gió 2026. Kết quả này không chỉ gây bất ngờ cho một số chị đẹp trong chương trình mà còn khiến người hâm mộ của Trang Pháp khó hiểu. Vì màn trình diễn của giọng ca Chỉ là được đánh giá cao về cả chuyên môn lẫn sức hút sân khấu. Trong khi đó, Vương Mông lại vươn lên dẫn đầu với 934 điểm, dù màn thể hiện chưa thực sự thuyết phục được khán giả.

Trang Pháp được gì khi tham gia Đạp gió tại Trung Quốc? - Ảnh 1.

Trang Pháp được các "chị đẹp" xứ Trung ngưỡng mộ vì khả năng sáng tạo trong từng tiết mục

Ảnh: FBNV

Tuy không giành được vị trí cao nhưng tài năng của Trang Pháp là điều không thể phủ nhận. Sau các phần biểu diễn tại chương trình, nữ ca sĩ người Việt Nam trở thành thí sinh được nhiều đội trưởng "săn đón" nhất tại công diễn 3. Những "chị đẹp" như An Kỳ, Vương Mông hay Tăng Bái Từ đều dành cho cô những lời khen ngợi về sự đa năng và tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Hiện tại, Trang Pháp đang tập trung chuẩn bị cho phần thi kế tiếp cũng như trau dồi tiếng Trung để tiện giao tiếp và làm việc với các đồng đội. Tuy đối diện với nhiều áp lực nhưng Trang Pháp vẫn giữ vững phong độ và ngày càng khiến người hâm mộ tự hào.

"Trang cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả ở Việt Nam và Trung Quốc đón nhận tiết mục ở công diễn 2 của Trang và các chị em. Mình chuẩn bị bước vào công diễn 3 rồi nên bây giờ đang tập trung rất cao độ. Vì công diễn 3 có những thử thách mới và những điều mà Trang cũng chưa bao giờ làm", Trang Pháp chia sẻ.

Trang Pháp được gì khi tham gia Đạp gió tại Trung Quốc?

Việc Trang Pháp tham gia Đạp gió 2026 mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho sự nghiệp của cô, đặc biệt về độ nhận diện quốc tế. Ngay từ công diễn đầu tiên, tên cô đã vươn lên top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo nhờ màn múa cột kết hợp treo người đầy ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ với khán giả Trung Quốc. Nhiều cụm từ như "Tỷ Tỷ Việt Nam mạnh quá" hay "Trang Pháp múa cột vẫn lên được nốt cao" cũng nhanh chóng lan truyền.

Không dừng lại ở đó, khán giả Trung Quốc còn tìm xem lại các tiết mục của cô trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, qua đó giúp hình ảnh Trang Pháp lan rộng hơn nữa. Những hiệu ứng này không chỉ giúp cô xây dựng lượng người hâm mộ mới mà còn khẳng định vị thế nghệ sĩ đa năng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển sự nghiệp ở thị trường quốc tế.

Tin liên quan

Xin ở nhờ, Trang Pháp còn “ngang ngược” với Băng Di

Xin ở nhờ, Trang Pháp còn “ngang ngược” với Băng Di

NÓI ĐI, NGẠI GÌ! | Lấy cớ xây nhà chậm tiến độ, Trang Pháp xin ở nhờ... 6 tháng nhà Băng Di và bạn trai - Justin Chiêm.

Khám phá thêm chủ đề

Trang Pháp Chị đẹp Đạp gió 2026 trung quốc Ca sĩ Trang Pháp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận