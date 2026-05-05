Trang Pháp ghi dấu ấn tại Đạp gió 2026

Sau công diễn 2, "chị đẹp" Trang Pháp đạt được 790 điểm, xếp hạng 22/31 thí sinh tại Đạp gió 2026. Kết quả này không chỉ gây bất ngờ cho một số chị đẹp trong chương trình mà còn khiến người hâm mộ của Trang Pháp khó hiểu. Vì màn trình diễn của giọng ca Chỉ là được đánh giá cao về cả chuyên môn lẫn sức hút sân khấu. Trong khi đó, Vương Mông lại vươn lên dẫn đầu với 934 điểm, dù màn thể hiện chưa thực sự thuyết phục được khán giả.

Trang Pháp được các "chị đẹp" xứ Trung ngưỡng mộ vì khả năng sáng tạo trong từng tiết mục Ảnh: FBNV

Tuy không giành được vị trí cao nhưng tài năng của Trang Pháp là điều không thể phủ nhận. Sau các phần biểu diễn tại chương trình, nữ ca sĩ người Việt Nam trở thành thí sinh được nhiều đội trưởng "săn đón" nhất tại công diễn 3. Những "chị đẹp" như An Kỳ, Vương Mông hay Tăng Bái Từ đều dành cho cô những lời khen ngợi về sự đa năng và tinh thần làm việc chuyên nghiệp.

Hiện tại, Trang Pháp đang tập trung chuẩn bị cho phần thi kế tiếp cũng như trau dồi tiếng Trung để tiện giao tiếp và làm việc với các đồng đội. Tuy đối diện với nhiều áp lực nhưng Trang Pháp vẫn giữ vững phong độ và ngày càng khiến người hâm mộ tự hào.

"Trang cảm thấy hạnh phúc khi được khán giả ở Việt Nam và Trung Quốc đón nhận tiết mục ở công diễn 2 của Trang và các chị em. Mình chuẩn bị bước vào công diễn 3 rồi nên bây giờ đang tập trung rất cao độ. Vì công diễn 3 có những thử thách mới và những điều mà Trang cũng chưa bao giờ làm", Trang Pháp chia sẻ.

Trang Pháp được gì khi tham gia Đạp gió tại Trung Quốc?

Việc Trang Pháp tham gia Đạp gió 2026 mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho sự nghiệp của cô, đặc biệt về độ nhận diện quốc tế. Ngay từ công diễn đầu tiên, tên cô đã vươn lên top 1 tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo nhờ màn múa cột kết hợp treo người đầy ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ với khán giả Trung Quốc. Nhiều cụm từ như "Tỷ Tỷ Việt Nam mạnh quá" hay "Trang Pháp múa cột vẫn lên được nốt cao" cũng nhanh chóng lan truyền.

Không dừng lại ở đó, khán giả Trung Quốc còn tìm xem lại các tiết mục của cô trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, qua đó giúp hình ảnh Trang Pháp lan rộng hơn nữa. Những hiệu ứng này không chỉ giúp cô xây dựng lượng người hâm mộ mới mà còn khẳng định vị thế nghệ sĩ đa năng, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển sự nghiệp ở thị trường quốc tế.