Theo thông tin từ ê kíp, Trang Pháp góp mặt trong chiến dịch quảng bá APEC 2026 tại Trung Quốc. Cô xuất hiện bên cạnh những gương mặt có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như nghệ sĩ piano Lang Lang, diễn viên Trương Quốc Lập và ca sĩ Trương Lương Dĩnh.

APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai, với Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 dự kiến diễn ra tại Thâm Quyến từ ngày 18 đến 19.11. Sự kiện năm nay mang chủ đề "Xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương cùng thịnh vượng". Trước thềm hội nghị, nước chủ nhà tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu hình ảnh, văn hóa và sự phát triển của các địa phương đến bạn bè quốc tế.

Trang Pháp góp mặt cùng Trương Lương Dĩnh và các nghệ sĩ khác trong chiến dịch quảng bá APEC 2026 Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH CLIP NVCC

Những nghệ sĩ nổi tiếng tham gia quảng bá APEC



Trong danh sách nghệ sĩ được giới thiệu cùng Trang Pháp, Lang Lang là gương mặt nổi bật của âm nhạc cổ điển thế giới. Bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi, anh sớm bộc lộ năng khiếu và giành giải nhất tại cuộc thi Tchaikovsky quốc tế dành cho nghệ sĩ trẻ khi mới 13 tuổi. Bước ngoặt sự nghiệp đến khi Lang Lang biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Chicago ở tuổi 17, từ đó mở ra cơ hội hợp tác với nhiều dàn nhạc và nhạc trưởng danh tiếng. Anh từng biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Ngoài biểu diễn, Lang Lang còn sáng lập quỹ âm nhạc quốc tế mang tên mình, hướng đến việc hỗ trợ giáo dục và tạo cơ hội tiếp cận âm nhạc cho thế hệ trẻ.

Ở lĩnh vực phim ảnh, Trương Quốc Lập là diễn viên, đạo diễn kỳ cựu với nhiều thập niên hoạt động. Ông được khán giả biết đến qua loạt phim truyền hình ăn khách như Khang Hy vi hành, Tể tướng Lưu gù, Thiết xỉ đồng nha Kỷ Hiểu Lam và Kim hôn. Các vai diễn có màu sắc khác nhau giúp nam nghệ sĩ xây dựng vị trí riêng trên màn ảnh Trung Quốc. Trong sự nghiệp, ông nhận được nhiều giải thưởng diễn xuất đáng chú ý. Năm 2000, ông giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Cairo với phim Một tiếng thở dài. Đến năm 2013, vai diễn trong 1942 tiếp tục mang về cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Kim Kê.

Trong khi đó, Trương Lương Dĩnh, hoạt động nghệ thuật với nghệ danh Jane Zhang, là ca sĩ nhạc pop có sự nghiệp gắn với nhiều dấu mốc quốc tế. Cô được công chúng biết đến sau khi tham gia cuộc thi Super girl năm 2005 và nhanh chóng tạo dựng tên tuổi nhờ giọng hát giàu nội lực. Năm 2006, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay The one, mở đầu chặng đường hoạt động chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, Trương Lương Dĩnh còn góp giọng trong ca khúc chủ đề của thành phố đăng cai APEC 2026 mang tên Meet you where wonders bloom, kết hợp cùng ca sĩ Tăng Thuấn Hy. Sản phẩm được giới thiệu ngày 1.11, do Ban Tuyên truyền Thành ủy Thâm Quyến chỉ đạo và Tập đoàn Truyền thông Thâm Quyến thực hiện. MV dài 4 phút 45 giây, ghi lại nhiều hình ảnh về thành phố và người dân địa phương, qua đó truyền tải thông điệp chào đón khách quốc tế đến với Thâm Quyến.

Với Trang Pháp, việc xuất hiện trong hoạt động quảng bá APEC 2026 tại Trung Quốc là một dấu mốc đáng chú ý sau hành trình tham gia các chương trình âm nhạc ở nước ngoài. Đây cũng là cơ hội để nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu hình ảnh nghệ sĩ Việt Nam đến công chúng quốc tế.