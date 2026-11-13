Hình ảnh gây chú ý của Trang Pháp ở Trung Quốc

Ca sĩ Trang Pháp có mặt tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, để tham dự Hội nghị và Lễ trao giải thương mại đại ngôn nghệ sĩ (Celebrity endorsement ceremony & conference). Theo thông tin từ ê kíp, cô là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham dự sự kiện năm nay với tư cách đại diện nghệ sĩ quốc tế.

Đêm trao giải diễn ra tối 12.11. Tại đêm trao giải, Trang Pháp trình diễn hai tiết mục kết hợp từ các ca khúc Vô song và Moonlight. Trong đó, phần trình diễn Moonlight được thể hiện bằng bốn thứ tiếng gồm Việt, Trung, Tây Ban Nha và Anh. Tiết mục có sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo và các yếu tố hình ảnh như nón lá, hoa sen, qua đó đưa một số biểu tượng văn hóa Việt Nam lên sân khấu.

Trang Pháp gây chú ý với hai tiết mục kết hợp âm nhạc, vũ đạo và các yếu tố văn hóa Việt Nam Ảnh: NVCC

Ở phần trình diễn Vô song, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc do chính mình sáng tác, đồng thời hát bằng tiếng Trung. Theo ê kíp, màn trình diễn nhận được sự chú ý của một số nghệ sĩ có mặt tại sự kiện. Phần xuất hiện của Trang Pháp cũng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trang Pháp nói về giá trị thương mại của nghệ sĩ

Không chỉ tham gia biểu diễn, ngày 13.11, Trang Pháp còn góp mặt tại hội nghị với vai trò diễn giả. Cô trình bày bài chia sẻ bằng tiếng Anh có chủ đề Hành trình từ "tôi" đến "chúng ta", từ khác biệt đến đa dạng, tập trung vào trải nghiệm hoạt động tại hai chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024 tại Việt Nam và Đạp gió 2026 tại Trung Quốc.

Đề cập đến việc hoạt động tại thị trường mới, Trang Pháp cho rằng nghệ sĩ không nhất thiết phải thay đổi bản sắc để hòa nhập. Theo cô, môi trường càng mang tính quốc tế thì việc hiểu và trân trọng bản sắc riêng càng quan trọng. Nữ ca sĩ cũng nhắc đến những người hâm mộ Việt Nam và Trung Quốc học ngôn ngữ, tìm hiểu âm nhạc và văn hóa của nhau như một kết quả tích cực từ quá trình giao lưu. Ở góc độ thương mại, Trang Pháp đề cập đến cách đánh giá thành công của một chương trình giải trí. Theo cô, giá trị của chương trình không nên chỉ được đo bằng tỷ suất người xem hay mức độ thảo luận trong thời gian phát sóng, mà cần nhìn vào những cơ hội và tác động lâu dài sau khi chương trình kết thúc.

Kết thúc chia sẻ, Trang Pháp gửi gắm thông điệp: "Thành công không phải là điểm kết thúc của một hành trình. Thành công là cơ hội để bắt đầu một hành trình lớn hơn".

Từ sân khấu âm nhạc đến diễn đàn thương mại, những hoạt động gần đây cho thấy Trang Pháp đang tiếp tục duy trì sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc sau Đạp gió 2026. Đây cũng là cơ hội để nữ ca sĩ giới thiệu âm nhạc và chia sẻ góc nhìn về hoạt động của nghệ sĩ Việt trong môi trường giải trí quốc tế.