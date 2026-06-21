Trang Pháp vào thẳng chung kết 'Đạp gió 2026' ở Trung Quốc

Sau những nỗ lực ở chặng đầu của Đạp gió 2026, Trang Pháp đang trở thành một trong những nghệ sĩ quốc tế nổi bật nhất chương trình. Tối 20.6, kết quả Công diễn 5 của Đạp gió 2026 chính thức được công bố. Theo đó, 5 thứ hạng đầu tiên lần lượt thuộc về: Tăng Bái Từ, Trương Nguyệt, Vương Mông, Tôn Di và Tiêu Tường.

Ở vòng đấu này, Trang Pháp đảm nhận vai trò đội trưởng của nhóm gồm An Kỳ, Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường. Đây được xem là đội hình khá đặc biệt khi chỉ có An Kỳ là ca sĩ chuyên nghiệp, trong khi Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường đều xuất thân từ lĩnh vực diễn xuất, chưa có nhiều kinh nghiệm về ca hát lẫn vũ đạo.

Đáng chú ý, Tiêu Tường từng là đối thủ trực tiếp của Trang Pháp trong Công diễn 1 khi hai người đối đầu với tiết mục Là anh. Tuy nhiên, khi trở thành đồng đội, mỹ nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ lại đóng vai trò cầu nối quan trọng, hỗ trợ Trang Pháp giao tiếp, phiên dịch và kết nối với các thành viên khác trong đội.

Trang Pháp (bìa phải) cùng đồng đội giành chiến thắng với số điểm cao nhất tại Công diễn 5 đêm thi thứ 2 ẢNH: NVCC

Là đội trưởng nắm quyền lựa chọn đối thủ, Trang Pháp quyết định đối đầu với đội của tỷ tỷ Đạm Đạm, một trong những đội được đánh giá mạnh về khả năng trình diễn. Theo nữ ca sĩ, cô muốn chọn một đối thủ ngang sức để tạo nên màn PK hấp dẫn thay vì tìm kiếm lợi thế an toàn.

Trong phần trình diễn chính, đội của Trang Pháp lựa chọn ca khúc Ego holic, bản hit nổi tiếng của Thái Y Lâm. Đây được xem là một trong những tiết mục đòi hỏi kỹ năng trình diễn cao khi kết hợp giữa hát, nhảy và khả năng làm chủ sân khấu.

Điểm nhấn đặc biệt của tiết mục nằm ở phần X-part do chính Trang Pháp tham gia sáng tạo. Không chỉ nữ ca sĩ, các thành viên trong đội cũng tự viết phần rap riêng để thể hiện màu sắc cá nhân.

Trong đó, câu rap tiếng Việt: "Tôi sớm đã là quán quân" của Trang Pháp nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng câu hát thể hiện sự tự tin và bản lĩnh của nữ nghệ sĩ sau hành trình dài chinh phục sân chơi quốc tế.

Khoảnh khắc cả đội đồng thanh hô "Jiāyóu - cố lên" cũng tạo được cảm xúc với người xem khi truyền tải tinh thần đoàn kết giữa các thành viên đến từ những nền văn hóa khác nhau.

Kết quả, đội của Trang Pháp đạt 884 điểm, mức điểm cao nhất trong đêm thi thứ hai của Công diễn 5. Đồng đội An Kỳ chiến thắng ở phần PK cá nhân, giúp đội hoàn tất màn thể hiện gần như hoàn hảo.

Nữ ca sĩ Việt Nam gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc và hàng loạt từ khóa lọt top tìm kiếm Weibo ẢNH: NVCC

Trang Pháp mang đặc sản Việt Nam lên sân khấu

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý là phần giới thiệu đặc sản quê hương của các tỷ tỷ. Trong khi nhiều nghệ sĩ mang theo đặc sản địa phương của Trung Quốc, Trang Pháp lựa chọn kẹo lạc - món quà dân dã quen thuộc của Việt Nam.

Nữ ca sĩ hào hứng giới thiệu món ăn này bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung, đồng thời gửi lời mời bạn bè quốc tế đến thăm quê hương mình. Hành động nhỏ nhưng thể hiện niềm tự hào dân tộc của Trang Pháp, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trước đó, nữ nghệ sĩ cũng nhiều lần khẳng định dù hoạt động ở môi trường quốc tế, cô vẫn luôn mong muốn quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam đến bạn bè trong khu vực.

Theo Sina, chung kết chương trình sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 27.6 (giờ địa phương) theo hình thức phát sóng trực tiếp hoàn toàn, không chỉnh sửa âm thanh hay cắt dựng hậu kỳ.